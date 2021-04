La Maison Blanche a annoncé vendredi son intention d’investir 1,7 milliard de dollars dans le séquençage génomique – le processus de cartographie du code génétique d’un virus – pour aider les États à détecter et à freiner la propagation des variantes du COVID-19.

Le financement provient du programme de secours de près de 2 billions de dollars du président Joe Biden et sera utilisé pour collecter des échantillons de COVID, séquencer le virus et partager des données, selon une fiche d’information de la Maison Blanche. La première partie du financement sera allouée au début du mois de mai par l’intermédiaire des Centers for Disease Control and Prevention.

Jusqu’à récemment, seule une fraction des échantillons aux États-Unis était séquencée, mais l’administration Biden a investi 200 millions de dollars dans le séquençage, multipliant par quatre le taux de tests à partir de la mi-février.

L’investissement comprend également 400 millions de dollars pour la création de six «centres d’excellence en épidémiologie génomique», un partenariat entre les départements de santé de l’État et des établissements universitaires pour la recherche et le développement, et 300 millions de dollars pour créer un système bio-informatique national pour partager et analyser les données de séquençage. L’administration allouera la première partie du financement au début du mois de mai, une deuxième tranche devant être investie au cours des prochaines années.

►La campagne de vaccination contre le coronavirus en Virginie-Occidentale ralentit car de moins en moins de personnes se présentent pour se faire vacciner, a déclaré vendredi le gouverneur. Le taux d’administration de l’approvisionnement en vaccins dans l’État est d’environ 85%, en baisse par rapport aux chiffres plus élevés au début de l’année, lorsque l’État dirigeait momentanément le pays chez la plupart des personnes vaccinées.

►Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré vendredi que Pfizer doublerait la quantité de vaccins au Canada au cours du mois prochain et il a annoncé que la Croix-Rouge était prête à être déployée en Ontario pour aider à la vaccination au milieu d’une vague record d’infections à coronavirus alimentées par des variantes.

►Un nombre croissant de rendez-vous non remplis et une faible utilisation parmi les travailleurs des maisons de soins infirmiers sont les premiers signes que l’hésitation à la vaccination devient un problème en Pennsylvanie, incitant les responsables de l’État à sonner l’alarme vendredi et à exhorter les résidents à se faire vacciner le plus rapidement possible.

►Les tribus indiennes américaines et les communautés autochtones d’Alaska reçoivent plus de 4 milliards de dollars de la législation de secours contre le coronavirus de Biden, a déclaré vendredi la Maison Blanche. L’argent aidera à résoudre une série de problèmes, notamment la vaccination d’un plus grand nombre de personnes, l’amélioration des tests et de la recherche des contacts et le remboursement des systèmes de santé tribaux pour la perte de revenus lors de l’arrêt du coronavirus.

►Il y a maintenant 77 cas au Royaume-Uni de la nouvelle variante de coronavirus détectée en Inde, dont le premier remonte à février, a rapporté le Guardian. Cela survient alors que l’Inde a enregistré 217 353 nouveaux cas vendredi, son plus grand nombre de cas en une seule journée, selon le Hindustan Times.

►La Maison Blanche a annoncé vendredi un nouveau site de vaccination de masse à Bessemer, en Alabama, qui a la capacité d’administrer 7 000 injections par semaine. D’ici la semaine prochaine, il y aura un total de 37 sites de ce type dans 26 États.

►Johnson & Johnson a demandé à Moderna et Pfizer de se joindre à une étude sur les risques de caillots sanguins, mais les sociétés rivales ont refusé, a rapporté le Wall Street Journal. J&J a également demandé à AstraZeneca, qui était intéressée par une étude conjointe, a rapporté le Wall Street Journal.

►Les voyageurs visitant Maui, la deuxième destination de vacances la plus populaire d’Hawaï après Oahu, devront bientôt passer un deuxième test COVID-19 pour contourner la quarantaine obligatoire de l’État.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 31,4 millions de cas confirmés de coronavirus et 564000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 139 millions de cas et 2,98 millions de décès. Plus de 255,4 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 198,3 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Frères et sœurs se battant. Les conjoints en désaccord. Comment réparer les relations endommagées par COVID.

Les États-Unis rapportent 30% des adultes entièrement vaccinés

Les États-Unis ont signalé que 30% des adultes entièrement vaccinés et près de 50% de la population adulte américaine ont reçu au moins une dose de vaccin, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

Mais nous sommes encore loin de l’immunité collective. Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a déclaré que ce nombre pourrait atteindre 85%.

Pendant ce temps, les gens auront probablement besoin d’une troisième injection de Pfizer / BioNTech dans les 12 mois suivant leur vaccination complète, a déclaré jeudi le PDG de Pfizer Albert Bourla à CNBC. Des injections annuelles peuvent également être nécessaires, a déclaré Bourla.

En outre, Fauci a déclaré cette semaine que les gens pourraient avoir besoin de recevoir des injections de rappel pour les vaccins COVID dans un an, lors d’un entretien avec Medhi Hasan de MSNBC. Des données récentes suggèrent que les vaccins de Pfizer et Moderna offrent une protection pendant au moins six mois, a déclaré Fauci.

Les maires de Floride affirment que les ordres du gouverneur ont aggravé la vague de COVID pendant les vacances de printemps

Les maires de certaines des destinations les plus populaires de la Floride pendant les vacances de printemps disent qu’ils avaient peu de pouvoir pour empêcher les fêtards de se regrouper dans leurs villes le mois dernier, propageant le coronavirus.

Au cours des quatre semaines entre le 13 mars et mardi, les infections ont augmenté davantage dans les points chauds de la semaine de relâche en Floride qu’ailleurs dans l’État, selon une analyse du Palm Beach Post, qui fait partie du réseau USA TODAY.

DeSantis partage le blâme pour cela parce qu’il a supprimé la capacité des villes et des comtés à appliquer leurs règles anti-coronavirus, ont déclaré des responsables locaux. Le 10 mars, il a ordonné aux gouvernements locaux d’annuler les amendes imposées aux entreprises qui violaient les mesures anti-maladie, et il a demandé aux législateurs de l’État d’adopter une législation lui permettant d’annuler les mandats de masques locaux.

– Chris Persaud, Palm Beach Post

L’infection au COVID après la vaccination est rare, mais des percées peuvent survenir.

Les Centers for Disease Control and Prevention estiment que sur plus de 75 millions d’Américains entièrement vaccinés, seuls 5 800 ont eu des infections au COVID-19 post-vaccinales – ou des infections dites de rupture.

Jusqu’à présent, un peu plus de 40% des infections révolutionnaires concernaient des personnes de 60 ans ou plus et 65% étaient des femmes, a déclaré Kristen Nordlund des affaires publiques du CDC.

Près de 30% des personnes atteintes de telles infections ne présentaient aucun symptôme. Mais 7% ont été hospitalisés, a-t-elle dit, et seulement 1% sont décédés.

– Karen Weintraub, USA AUJOURD’HUI

Des chèques de relance de 1400 $ ont aidé les ventes au détail de mars à grimper de 9,8%

Fraîchement vaccinés et armés de 1 400 $ de chèques de relance, les Américains ont fait une frénésie de dépenses le mois dernier. Les ventes au détail ont bondi de 9,8% désaisonnalisées en mars après avoir chuté d’environ 3% le mois précédent, a déclaré jeudi le département du Commerce.

L’augmentation était la plus importante que l’augmentation de 5,5% attendue par les analystes de Wall Street, et la plus importante depuis mai de l’année dernière, lorsque les magasins ont rouvert après avoir fermé au début de la pandémie.

C’est le dernier signe que l’économie s’améliore. Le mois dernier, 916 000 emplois ont été ajoutés, le plus depuis août.

– Presse associée

Certains experts de la santé craignent que la pause de Johnson & Johnson ne cause de « graves dommages » à la perception du public des vaccins COVID-19

La pause recommandée par le gouvernement américain sur le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 en raison d’un effet secondaire rare restera au moins une autre semaine, après qu’un panel des Centers for Disease Control and Prevention ait décidé mercredi qu’il fallait du temps pour évaluer plus de données.

Avec plus de 3,7 millions d’injections de J&J administrées dans les deux semaines et demie précédant l’arrêt du 13 avril, des informations supplémentaires sur la maladie rare de la coagulation sanguine sont attendues. Mais certains experts de la santé craignent que prolonger la pause ne fasse plus de mal que de bien.

«Lorsque vous avez une longue pause qui n’est pas résolue rapidement, cela suscite l’inquiétude et la peur chez les personnes qui hésitent déjà à se faire vacciner», a déclaré le Dr Arthur Caplan, professeur de bioéthique à la NYU School of Medicine de New York.

Les experts en santé craignent non seulement que les gens hésitent davantage à se faire vacciner contre J&J, mais craignent que les gens évitent complètement les vaccins COVID-19. Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna autorisés aux États-Unis sont une technologie différente de celle de J & J et de celle d’AstraZeneca, qui a également été associée à des caillots sanguins similaires en Europe.

– Adrianna Rodriguez

Le commissaire à l’éducation de la Floride demande aux écoles de rendre les masques facultatifs pour l’année scolaire 2021-2022

Le commissaire à l’éducation de la Floride, Richard Corcoran, a publié mercredi une lettre demandant aux districts scolaires de modifier leurs politiques en matière de masques pour l’année scolaire 2021-2022 afin de rendre les masques facultatifs.

Le ministère de l’Éducation a examiné les données de tout l’État et n’a pas trouvé de corrélation entre les mandats de masque et la présence de COVID-19 dans les écoles, a déclaré Corcoran.

« Les données nous montrent que les politiques de couverture du visage des districts n’ont pas d’impact sur la propagation du virus », a écrit Corcoran, appelant à plus de politiques « chirurgicales – pas de balayage ».

Les familles devraient avoir la possibilité de déterminer si leur enfant porte un masque facial, a déclaré Corcoran. Il a ajouté que les étudiants handicapés et ceux qui apprennent l’anglais sont particulièrement entravés par les politiques de masque «taille unique» et que certaines familles peuvent avoir choisi de retirer leur enfant de l’école en raison du mandat.

Sa lettre se termine par la demande de « districts qui mettent actuellement en œuvre une politique de couverture du visage mandatée (de) réviser leur politique pour qu’elle soit volontaire pour l’année scolaire 2021-2022 ».

– Ryan McKinnon, Sarasota Herald-Tribune

