La Maison Blanche affirme que le rejet du projet de loi bipartisan du Sénat aide la Russie et l’Iran

La Maison Blanche a exhorté mardi les Républicains à faire marche arrière et à adopter une mesure de financement bipartite fournissant une aide à l’Ukraine, à Israël et à d’autres alliés, qui a été adoptée par le Sénat lors d’un vote tôt le matin.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates, a écrit une note intitulée « La Chambre devrait se ranger du côté de la sécurité nationale américaine et de l’OTAN – et non de Poutine et de Téhéran » après que le président Mike Johnson (R-La.) a rejeté la législation du Sénat.

« Aujourd’hui, le Sénat vient de voter pour aller de l’avant face à bon nombre des besoins les plus urgents du peuple américain. Il incombe désormais à la Chambre de faire de même », a déclaré Bates dans la note. « C’est un moment à enjeux élevés pour les familles américaines. C’est aussi un moment à fort enjeu pour les Républicains de la Chambre des représentants, car le choix est difficile.»

Le Sénat a adopté par 70 voix le projet de loi visant à accorder 60 milliards de dollars à l’Ukraine, et le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer (DN.Y.), a fait pression sur Johnson mardi pour qu’il soumette le projet de loi au vote de la chambre basse.

Le paquet comprend également 14 milliards de dollars pour Israël, 5 milliards de dollars pour aider les alliés de la région indo-pacifique à contrer l’influence croissante de la Chine et 9 milliards de dollars d’aide humanitaire pour les victimes des conflits dans le monde, y compris celles de Gaza.

« Les républicains de la Chambre des représentants se joindront-ils au président Biden et aux sénateurs des deux côtés pour soutenir la sécurité nationale américaine ? Ou les Républicains de la Chambre des représentants, au nom de la politique, se rangeront-ils du côté de Vladimir Poutine et du régime de Téhéran ? » demanda Bates. « Le House GOP ne peut pas perdre de vue ce choix binaire. Il serait dévastateur de saper la sécurité nationale américaine en votant contre nos intérêts et nos valeurs. »

Johnson affirme que le projet de loi du Sénat ne dispose pas des mesures de sécurité aux frontières plus strictes que les républicains de la Chambre ont exigées, une notion que Schumer a rejetée mardi.

Plus tôt mardi, le président Biden a applaudi le Sénat pour avoir adopté le programme d’aide étrangère et a également exhorté la Chambre « à agir de toute urgence ».

«Si nous ne nous opposons pas aux tyrans qui cherchent à conquérir ou à diviser le territoire de leurs voisins, les conséquences sur la sécurité nationale américaine seront considérables. Nos alliés comme nos adversaires en prendront note. Il est temps pour la Chambre d’agir et d’envoyer immédiatement cette législation bipartite à mon bureau afin que je puisse la signer », a déclaré Biden dans un communiqué.