WASHINGTON (AP) — La maison Blanche a dit jeudi Russie exécute les soldats qui n’ont pas obéi aux ordres et menace de mort des unités entières si elles battent en retraite face aux tirs de l’artillerie ukrainienne.

Il s’agit d’une évolution qui, selon les responsables américains de la sécurité nationale, reflète les problèmes de moral de la Russie, 20 mois après le début de son mandat. invasion brutale de l’Ukraine, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

“Il est répréhensible de penser que vous exécuteriez vos propres soldats parce qu’ils ne voulaient pas suivre les ordres et maintenant menacer d’exécuter des unités entières, c’est barbare”, a déclaré Kirby aux journalistes. “Mais je pense que c’est un symptôme de la faiblesse de l’armée russe. Les dirigeants savent qu’ils réussissent et à quel point ils ont mal géré cela d’un point de vue militaire.

La Maison Blanche a dégradé et publié les conclusions des services de renseignement sur l’action russe au cours de la guerre. Dans le passé, l’administration a déclaré qu’elle avait agi en divulguant les renseignements afin de mettre en évidence les plans de désinformation russe et d’autres activités afin que les alliés restent lucides sur les intentions de Moscou et que la Russie réfléchisse à deux fois avant de mener une opération.

Ce dernier dévoilement de renseignements sur les luttes de la Russie intervient alors Le président Joe Biden fait pression sur la Chambre, contrôlée par les Républicains, pour qu’elle fournisse davantage de fonds à l’Ukraine alors que Kiev tente de repousser la Russie dans une guerre qui n’a pas de fin en vue.

Kirby a souligné l’information alors qu’il renouvelait son appel au Congrès pour qu’il adopte un quasi-accord. Demande de financement supplémentaire de 106 milliards de dollars que Biden a dévoilé la semaine dernière. La demande de financement comprend plus de 61 milliards de dollars pour l’Ukraine.

“Le président Poutine n’abandonne pas ses aspirations à prendre toute l’Ukraine et tant que la Russie poursuit son assaut brutal, nous devons continuer à soutenir le peuple ukrainien et son autodéfense, car ses intentions sont claires”, a déclaré Kirby. Poutine »a essentiellement déclaré que si les armes occidentales contre l’Ukraine cessent, l’Ukraine n’aura plus qu’une semaine à vivre. Donc, pour garantir que nous puissions continuer à le faire, il est essentiel que le Congrès intensifie et adopte les demandes supplémentaires présentées par le président la semaine dernière. »

Kirby n’a fourni aucun détail sur le nombre de soldats russes exécutés pour ne pas avoir suivi les ordres, ni aucun exemple spécifique d’unités menacées d’exécution pour s’être retirées devant les tirs ukrainiens.

L’entrepreneur militaire du groupe Wagner aurait eu pour habitude d’exécuter ceux qui fuyaient. Les soldats sous contrat ont été retirés d’Ukraine après que leur chef, Eugène Prigojine, ait monté une rébellion armée en juin. Il y a également eu des rapports, notamment du ministère britannique de la Défense, selon lesquels l’armée russe régulière aurait déployé des « troupes de barrière » qui menaceraient de tirer sur tout déserteur.

«Ils ont tellement besoin de progresser, en particulier dans le Donbass, dans les régions de Donetsk, qu’ils jettent littéralement dans le combat des jeunes hommes qui n’ont pas été correctement entraînés, qui n’ont pas été correctement équipés et qui, bien sûr, n’ont pas été correctement équipés. ne sont pas correctement dirigés », a déclaré Kirby.