La Maison Blanche affirme que Kamala Harris est saboté de l’intérieur alors que des membres du personnel se plaignent aux médias de ‘s ** tshow’ à l’intérieur du bureau du vice-président

La Maison Blanche a défendu Kamala Harris contre les reportages des médias détaillant ses prétendues lacunes administratives, alors que des membres du personnel anonymes continuent de se plaindre d’un dysfonctionnement généralisé au sein du bureau du vice-président.

Axios a rapporté vendredi que plusieurs responsables de l’administration considéraient le bureau de Harris comme un « s** tshow » qui manque de la discipline et du professionnalisme du cercle restreint du président Joe Biden. Soulignant le fait que la vice-présidente a déjà perdu plusieurs hauts collaborateurs, les responsables de Biden ont déclaré au média que Harris n’avait pas de relations solides avec son personnel et avait reçu à plusieurs reprises de mauvais conseils de son équipe de communication.

Les problèmes pourraient avoir des conséquences de grande envergure. Si Biden choisissait de ne pas se représenter en 2024, Harris serait le candidat démocrate présumé. Mais les démocrates proches de la Maison Blanche, y compris les hauts responsables de l’administration, seraient préoccupés par le fait que sa surdité politique et son traitement des questions de grande envergure pourraient faire d’elle un handicap. Un membre démocrate a déclaré à Axios que les initiés du parti se demandaient si le premier vice-président afro-américain serait un bon choix pour le bureau ovale.

De plus en plus, les démocrates pensent : « Oh, elle est foutue, peut-être qu’elle ne devrait pas être l’héritier présomptif » dit la source.





Les scoops salaces font suite à des rapports alléguant qu’il existe des tensions croissantes entre les responsables de l’aile ouest et l’équipe Harris.

Cependant, les doutes sur les capacités de leadership de Harris ont été écartés par les hauts fonctionnaires. Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a déclaré à Axios que le président avait pleinement confiance en son commandant en second.

Le conseiller principal de Biden, Cedric Richmond, a également méprisé les rumeurs, insistant sur le fait que le vice-président avait été victime d’un « campagne chuchotée conçue pour la saboter ». Richmond a décrit le vice-président comme un « ardent défenseur du programme Biden-Harris », et a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu de plaintes concernant son équipe. Il a en outre noté que de nombreuses personnes travaillant pour Biden étaient avec lui depuis « décennies » et qu’il était injuste de maintenir l’équipe du vice-président au même niveau que l’on pourrait attendre du personnel du président. Richmond a souligné que les critiques de Harris et de son équipe ne provenaient que de sources anonymes, ajoutant que les allégations avaient fait boule de neige pour créer une «légende urbaine» sur le bureau du vice-président.





Des questions sur les capacités administratives de Harris sont venues au premier plan après que Politico a publié un article plus tôt cette semaine affirmant que l’environnement de travail dans son bureau était « tendu et parfois austère ».

Le point de vente a cité plus de 20 responsables et associés actuels et anciens de Biden of Harris, dont plusieurs ont blâmé le vice-président pour le « moral bas » dans son bureau.

« Les gens sont jetés sous le bus par le haut, il y a des fusibles courts et c’est un environnement abusif », une source a déclaré à Politico. « Ce n’est pas un environnement sain et les gens se sentent souvent maltraités. Ce n’est pas un endroit où les gens se sentent soutenus mais un endroit où les gens se sentent traités comme de la merde.

