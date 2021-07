La Maison Blanche adopte la bonne approche dans la lutte contre la variante delta de Covid-19, dit Gottlieb

L’administration Biden adopte la bonne approche pour lutter contre la variante delta hautement contagieuse de Covid-19 en déployant des équipes d’intervention dans les communautés vulnérables, a déclaré jeudi le Dr Scott Gottlieb.

« Je pense que l’administration fait la bonne chose, en termes de changement de stratégie », a déclaré Gottlieb, l’ancien chef de la FDA sous l’ancien président Donald Trump, à « The News with Shepard Smith » de CNBC à propos de l’approche populaire de la nouvelle administration.

Gottlieb a expliqué que la réponse ciblée peut aider les équipes à se concentrer sur la vaccination des communautés vulnérables à Covid et à la variante delta.

« En ce moment, nous devons passer à une stratégie de base et essayer de mettre des ressources dans les communautés locales pour permettre aux groupes locaux d’encourager les gens à se faire vacciner, mettre les vaccins entre les mains des médecins et trouver des moyens de mettre plus de vaccins entre les mains. de petits prestataires qui peuvent encourager leurs patients à se faire vacciner », a déclaré Gottlieb.

La variante delta entraîne une forte augmentation des nouveaux cas de Covid à travers le pays, et représente actuellement environ 25% des nouveaux cas séquencés aux États-Unis. Les responsables disent qu’ils s’attendent à ce qu’elle devienne la souche dominante dans le pays, éclipsant la variante alpha actuellement dominante .

La directrice des Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Walensky, a attribué le pic, en partie, au retard des taux de vaccination. Le directeur du CDC a ajouté qu’environ un tiers de tous les comtés du pays ont jusqu’à présent vacciné moins de 30% de leur population. Elle a dit que la majorité d’entre eux se trouvent dans le Sud et le Midwest.

Divulgation: Scott Gottlieb est un contributeur de CNBC et est membre des conseils d’administration de Pfizer, de la start-up de tests génétiques Tempus, de la société de technologie de la santé Aetion Inc. et de la société de biotechnologie Illumina.