Alors que l’administration Biden a qualifié la « désinformation médicale » de menace pour la santé publique, la Maison Blanche a déclaré qu’elle travaillait avec les médias sociaux pour signaler les publications « problématiques ». Les critiques l’ont qualifié de fin de course autour du premier amendement.

« Nous signalons pour Facebook des publications problématiques qui diffusent de la désinformation » L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré aux journalistes jeudi. En plus d’ordonner à l’entreprise de censurer les gens, le gouvernement s’emploie également à « obtenir du contenu de confiance là-bas » en mettant les professionnels de la santé en contact avec les influenceurs des médias sociaux.

🚨🚨: Jen Psaki dit que l’administration Biden signale activement à Facebook ce qu’elle considère comme de la « désinformation » sur la pandémie pour censure. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?? pic.twitter.com/THz85cqi3R – John Cooper (@thejcoop) 15 juillet 2021

L’admission de Psaki est intervenue après que le chirurgien général Vivek Murthy a publié un avis déclarant une désinformation « une menace imminente et insidieuse pour la santé de notre pays ».

« La désinformation nous prive de notre liberté de prendre des décisions éclairées concernant notre santé et celle de nos proches » Murthy a déclaré à la Maison Blanche. Rien que pendant la pandémie de Covid-19, cela a conduit les Américains à refuser de porter des masques, « refuser les traitements éprouvés » et choisir de ne pas se faire vacciner, ce qui, a-t-il dit, coûte des vies.

Lorsque le Surgeon General dit « désinformation », il veut dire s’écarter du récit approuvé par le régime. La dissidence ne doit pas être tolérée, et il veut que Big Tech réprime ce qui équivaut à une enquête ouverte et à un libre échange d’idées. En d’autres termes, c’est un tyran.https://t.co/G0ft9kiy5u – Jordan Schachtel @ dossier.substack.com (@JordanSchachtel) 15 juillet 2021

Murthy est un « tyran » qui veut « Big Tech pour réprimer ce qui équivaut à une enquête ouverte et à un libre échange d’idées » a commenté le journaliste Jordan Schachtel, l’un des sceptiques notables en ce qui concerne les récits officiels de la pandémie.

En examinant les recommandations du chirurgien général, Tom Elliott de Grabien a souligné que le gouvernement demande littéralement aux entreprises privées de « réduire la liberté d’expression et de la presse, ainsi que le droit des personnes de se réunir pacifiquement et de demander au gouvernement de demander réparation » – en d’autres termes, violer le premier amendement de la Constitution américaine.

Avant que quiconque ne prétende « ce sont des entreprises privées ! — cela n’aurait de sens que s’ils agissaient de leur propre chef. S’ils agissent en tant que fonctionnaires du gouvernement fédéral, c’est une toute autre affaire – Tom Elliott (@tomselliott) 15 juillet 2021

Le journaliste Glenn Greenwald, qui a aidé à publier les révélations du lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden sur les abus de surveillance en 2013, a appelé cette union du pouvoir des entreprises et de l’État. « l’une des caractéristiques classiques du fascisme. »

« Si vous ne trouvez pas profondément troublant que la Maison Blanche « signale » le contenu Internet qu’elle juge « problématique » à ses alliés Facebook pour suppression, alors vous êtes par définition un autoritaire. dit Greenwald.

Si vous ne trouvez pas profondément troublant que la Maison Blanche « signale » à ses alliés Facebook du contenu Internet qu’elle juge « problématique » pour suppression, alors vous êtes par définition un autoritaire. Aucune autre information n’est nécessaire sur vous pour le savoir. – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 15 juillet 2021

« Il s’agit d’une malversation au niveau du ‘Ministère de la Vérité’. Ils admettent littéralement être de connivence avec [the] médias pour contrôler le récit. C’est de la censure », a tweeté le membre du Congrès Thomas Massie (R-Kentucky), ajoutant que de telles tactiques sied aux dictatures et que ce discours étouffant avec lequel le gouvernement n’est pas d’accord franchit une ligne.

Ce sont des tactiques médiatiques contrôlées par l’État que nous condamnons à juste titre dans les dictatures. Si une administration a un message à faire passer, qu’elle l’exprime. Mais lorsque le gouvernement s’efforce d’étrangler le discours avec lequel il est en désaccord, il a dépassé la limite. – Thomas Massie (@RepThomasMassie) 15 juillet 2021

La chroniqueuse conservatrice Stacey Lennox a fait valoir que la censure inciterait les Américains à remettre encore plus en question le récit de la Maison Blanche.

« Si vos idées sont les meilleures, elles peuvent se suffire à elles-mêmes. La censure amènera les gens à la remettre en question davantage. Tous. Seul. Temps, » a-t-elle tweeté.

Vous savez ce qui amènera les gens à remettre en question votre récit plus qu’autre chose @PressSec? Ce que tu viens de faire. Si vos idées sont les meilleures, elles peuvent se suffire à elles-mêmes. La censure amènera les gens à la remettre en question davantage. Tous. Seul. Temps – Stacey – FEMA Camp Région 4 (@ScotsFyre) 15 juillet 2021

Les démocrates réclament la censure des réseaux sociaux « désinformation » depuis les élections de 2016, qui ont abouti à la victoire surprise du républicain Donald Trump sur la favorite des médias grand public, Hillary Clinton. La campagne Trump avait contourné les gardiens des entreprises en s’adressant directement aux Américains via Twitter, Facebook et d’autres médias sociaux.

Quatre ans plus tard, sous prétexte de lutter contre la désinformation et « L’ingérence russe », des milliers d’utilisateurs ont été purgés des plateformes, tandis que Twitter et Facebook ont ​​supprimé un journal pour avoir publié une histoire sur le fils de Joe Biden, Hunter, et les informations trouvées sur son ordinateur portable. Ils ont également réprimé toute question sur les nouvelles pratiques électorales, telles que le vote postal de masse, les qualifiant de « désinformation. »

Finalement, cependant, Trump a été banni de toutes les plateformes de médias sociaux – alors qu’il était encore président en exercice – autant pour prétendument « incitation à la violence » à propos de l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis, quant à continuer de soutenir que les élections de 2020 n’étaient pas honnêtes.

