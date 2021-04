Les dirigeants d’entreprises telles que la société mère de Google Alphabet, AT&T, Intel et General Motors devraient participer lundi à un sommet virtuel de la Maison Blanche sur la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Le sommet intervient alors que l’administration Biden entreprend un examen des principales chaînes d’approvisionnement américaines, y compris celles des semi-conducteurs, des batteries haute capacité, des fournitures médicales et des métaux des terres rares. La pénurie de puces informatiques a des implications pour une gamme d’industries, des producteurs de véhicules électriques aux fournitures médicales.

Les constructeurs automobiles comme GM et Ford ont récemment dû réduire les estimations de production ou prolonger les temps d’arrêt pour faire face à la pénurie. La chaîne d’approvisionnement a été initialement compromise au début de la pandémie de Covid puisqu’une grande partie des puces mondiales est fabriquée en Asie, où la crise a frappé pour la première fois.

Les responsables et les législateurs américains ont souligné les implications potentielles pour la sécurité de la dépendance du pays à l’égard d’autres pays pour les semi-conducteurs. Le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., mentionné en février que « la fabrication de semi-conducteurs est un point faible dangereux de notre économie et de notre sécurité nationale ».

Sur le plan de la sécurité économique et nationale, l’évaluation de la chaîne d’approvisionnement décrite par le décret de Biden de février vise à vérifier la «résilience et la capacité des chaînes d’approvisionnement de fabrication américaines et de la base industrielle de défense pour soutenir la sécurité nationale. [and] préparation aux urgences. »

La Maison Blanche a également déclaré qu’elle cherchait à examiner les lacunes dans les chaînes de fabrication et d’approvisionnement nationales qui sont dominées par ou traversent des «nations qui sont ou sont susceptibles de devenir hostiles ou instables».

Bien que l’examen de la Maison Blanche ne mentionne pas explicitement la Chine, la directive est probablement en grande partie un effort de l’administration pour déterminer dans quelle mesure l’économie et l’armée américaines dépendent d’un groupe critique d’exportations chinoises.

Le sommet virtuel sera organisé par le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et le directeur du NEC Brian Deese, rejoints par la secrétaire au Commerce Gina Raimondo, selon la Maison Blanche. Les participants discuteront du plan américain pour l’emploi de Biden et de la manière de renforcer la chaîne d’approvisionnement américaine pour les semi-conducteurs, selon la Maison Blanche.

Voici la liste complète des entreprises dont les dirigeants devraient participer au sommet:

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

REGARDER: la pénurie de puces ralentit la production de consoles de jeux, de voitures et plus