La Maison Blanche accueille le premier sommet des îles du Pacifique alors que la Chine progresse

La courtisation de haut niveau – y compris des réunions avec la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie), le secrétaire d’État Antony Blinken et la secrétaire au Commerce Gina Raimondo – coïncide avec le dévoilement d’une toute première stratégie insulaire du Pacifique visant à s’adresser aux nations ‘ principales préoccupations. Ceux-ci incluent le changement climatique, la reprise après la pandémie de coronavirus, la pêche illégale et les investissements technologiques.

Le président Biden accueille cette semaine à la Maison Blanche pour la première fois plus d’une douzaine de dirigeants des îles du Pacifique dont les pays reçoivent une attention et des ressources nouvelles alors que la Chine affirme sa propre influence dans la région.

Entre autres mesures, Washington étendra les missions diplomatiques de six à neuf parmi les nations insulaires du Pacifique ; créer un nouveau poste d’ambassadeur auprès du Forum des îles du Pacifique, une organisation internationale de nations apparentée à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est ; et rétablir une mission de l’Agence américaine pour le développement international à Fidji.

Les États-Unis aideront également les pays du Pacifique à construire et à moderniser des câbles sous-marins pour améliorer les réseaux de communication et renforceront la sécurité sanitaire régionale pour prévenir de futures épidémies.

Le sommet est une reconnaissance, ont déclaré des responsables de l’administration, que les îles du Pacifique ont été “dépassées” alors que les États-Unis ont concentré leur attention ailleurs. “Il y a aussi une reconnaissance plus profonde que dans le passé, nous avons peut-être accordé moins d’attention à ces endroits critiques que nous n’aurions dû”, a déclaré le coordinateur indo-pacifique de la Maison Blanche, Kurt Campbell, lors d’une discussion organisée la semaine dernière par le Carnegie Endowment for International Peace. “Je pense qu’il est important d’être honnête à ce sujet.”

L’administration a profité du fait que les dirigeants étaient à New York pour l’Assemblée générale des Nations unies, pour les réunir à Washington. Le sommet est “symboliquement important”, a déclaré Gregory Poling, codirecteur de l’Initiative des partenaires du Pacifique au Centre d’études stratégiques et internationales. “Cela montre qu’ils le prennent au sérieux.”

Le caractère inclusif du sommet est significatif, a déclaré Poling. L’administration comprenait non seulement les îles avec lesquelles Washington entretient des relations diplomatiques officielles, mais également deux territoires français et deux pays autonomes qui sont en libre association avec la Nouvelle-Zélande – les îles Cook et Niue. “La Maison Blanche a fait de la gymnastique diplomatique pour montrer qu’elle respecte les formalités du régionalisme du Pacifique”, a-t-il déclaré.