La Maison Blanche a du mal à isoler la politique chinoise de Biden du voyage de Pelosi à Taiwan

Pendant des semaines, des responsables américains, du président en bas, se sont liés en essayant de parler du choix de Pelosi de se rendre à Taïwan, et soulignant que c’était sa décision, et la sienne seule.

Mais officieusement, la Maison Blanche et le Pentagone ont peu caché leur opposition à une telle visite, qui intervient à un moment où les relations américano-chinoises sont les plus mauvaises depuis des décennies.

WASHINGTON – Alors que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, se préparerait à atterrir à Taïwan mardi soir pour une visite officielle de longue date, son voyage a révélé un rare schisme entre la Maison Blanche Biden et le démocrate le plus puissant du Congrès.

Le fait que la politique américaine à l’égard de Taïwan soit délibérément ambiguë ne fait que rendre encore plus difficile toute distinction significative entre ce que fait Pelosi et ce que dit la Maison Blanche.

Maintenant, les experts disent qu’il devient clair que cet effort a raté le but. C’est parce que les schismes à Washington n’ont effectivement aucun sens pour le reste du monde, qui a appris à considérer les présidents américains et leurs principaux alliés au Congrès comme des remplaçants interchangeables les uns pour les autres en matière de politique étrangère.

Mais après des semaines où Pelosi et son bureau ont refusé de confirmer la visite, invoquant des problèmes de sécurité, Les médias taïwanais ont rapporté lundi que Pelosi et une délégation du Congrès composée de cinq autres démocrates de la Chambre prévoyaient de passer mardi soir dans la capitale, Taipei, et de rencontrer mercredi des dirigeants taïwanais et des membres de la législature de l’île.

Pékin est furieux depuis des mois à propos de la visite signalée, qui marquerait la première fois en 25 ans qu’un président de la Chambre américaine se rendait sur l’île.

Tout voyage de Pelosi “menacera grandement la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan, sapera gravement les relations sino-américaines et conduira à une situation très grave et à de graves conséquences”, a tweeté le haut diplomate chinois Liu Xiaoming tard lundi soir. La déclaration de Liu reflète le ton et la teneur des semaines d’avertissements et de menaces qui ont émané de Pékin.

Mardi, la Chine a intensifié cette rhétorique avec une série d’actions, à commencer par l’annonce de nouveaux tarifs sur les produits taïwanais. Peu de temps après, Reuters a rapporté que plusieurs avions de combat chinois avaient volé près de la ligne médiane du détroit de Taiwan.

Des heures après, un important média taïwanais a rapporté que l’armée de l’île serait en état d’alerte accrue en réponse aux exercices de tir réel chinois organisés en prévision de la visite signalée de Pelosi.