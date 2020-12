Alex Azar, le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, a déclaré à NBC que l’administration «continue de travailler avec les fabricants pour élargir le plus rapidement possible la disponibilité des vaccins libérables approuvés par la FDA. Nous avons toujours cette option pour 500 autres. millions de doses. «

Cherchant à apaiser le scepticisme du public sur le vaccin et à garantir un élément clé de l’héritage de M. Trump, le sommet de mardi soulignera les projets de l’administration de distribuer et d’administrer le vaccin. Mais les responsables de l’équipe de transition du président élu Joe Biden, qui supervisera l’essentiel du plus grand programme de vaccination de l’histoire du pays une fois qu’il aura pris ses fonctions le 20 janvier, n’ont pas été invités.

Le sommet «Operation Warp Speed» mettra en vedette M. Trump, le vice-président Mike Pence et une foule d’experts gouvernementaux, de chefs d’État et de chefs d’entreprise, alors que la Maison Blanche cherche à expliquer que le vaccin est sûr et à exposer les plans de l’administration pour l’apporter. au peuple américain.

Les hauts responsables de l’administration ont fourni des détails sur le sommet lundi. Un responsable de la transition Biden a confirmé qu’aucune invitation n’avait été envoyée.

Les responsables des sociétés pharmaceutiques développant les vaccins n’étaient pas non plus censés être présents, bien qu’ils aient reçu des invitations, selon des personnes proches du dossier. Certains ont exprimé des inquiétudes au sujet de l’événement contribuant à la politisation du processus de développement des vaccins et inhibant potentiellement davantage la confiance du public dans les médicaments.

M. Trump est sur le point de signer un décret donnant la priorité aux Américains pour les vaccins contre le coronavirus achetés par le gouvernement fédéral. Un responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que l’ordonnance empêcherait le gouvernement américain de donner des doses à d’autres pays jusqu’à ce qu’il y ait une offre excédentaire pour répondre à la demande intérieure.

Il n’était pas immédiatement clair quel impact, le cas échéant, cet ordre aurait sur la capacité des autres pays à accéder aux vaccins. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé lundi qu’il s’attend à ce que son pays reçoive environ 250 000 doses d’un vaccin de Pfizer d’ici la fin de l’année.

L’approbation du vaccin viendrait à un moment critique pour les États-Unis. Lundi, les derniers chiffres ont montré que plus de 283 000 Américains ont été tués par le virus et qu’il y a eu en moyenne près de 200 000 nouveaux cas signalés chaque jour au cours de la semaine dernière.