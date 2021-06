La maison avec vue sur la mer à Bandra de Sushant Singh Rajput à louer, le défunt acteur a payé un énorme Rs 4,5 lakh par mois pour un appartement | Nouvelles des gens

New Delhi: Le pad Bandra avec vue sur la mer de l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput est maintenant à louer. Selon nos informations, c’est dans le même appartement que l’acteur a été retrouvé mort le 14 juin 2020. Cependant, aucun nouveau locataire n’est venu y séjourner après l’incident.

Le bien vacant est de nouveau à louer. Un article du Times of India a déclaré que Sushant Singh Rajput a payé un loyer énorme de Rs 4,5 lakh par mois et y avait déménagé en décembre 2019.

Le rapport cite un courtier de célébrités disant : « Un courtier de célébrités de Bandra a déclaré : « L’appartement a été mis en location mais n’a pas encore trouvé de locataire. » Le courtier a ajouté : « En raison de la pandémie, la propriété n’a pas reçu autant de demandes. Les quelques acheteurs intéressés qui se sont présentés ont toujours posé des questions sur Sushant Singh Rajput. «

Le courtier a ajouté: « C’est un bel appartement avec vue sur la mer et est idéal pour les esprits créatifs et une bonne maison pour ceux qui migrent à Mumbai pour travailler. Une fois la pandémie terminée et le monde s’ouvrira à nouveau à l’Inde, nous nous attendons à un regain d’intérêt des expatriés et du monde de l’entreprise aussi. Cette maison attire les gens qui aiment les vibrations et la vue panoramique. »

En outre, une société immobilière gérant la propriété maintient que l’endroit sera bientôt disponible en raison de son emplacement privilégié. L’appartement Mont Blanc de SSR a plus de deux étages et l’acteur l’avait loué pendant 36 mois.

Le 14 juin de cette année, les fans, les amis et la famille ont pleuré le premier anniversaire de la mort de Sushant Singh Rajput et ont prié pour son âme décédée, demandant justice pour le défunt acteur.

Sa petite amie actrice Rhea Chakraborty, son ami Siddharth Pithani, le cuisinier Keshav et Neeraj y séjournaient avec la défunte star.