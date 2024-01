La maison avec cour / Rushi Shah Architects + Tattva Landscapes

© Umang Shah

Description textuelle fournie par les architectes. La principale condition préalable du client était de concevoir la maison conformément aux 24 directions de Vastu. De plus, l’exigence était également de concevoir 2 maisons exactement identiques pour 2 familles sur 2 parcelles fusionnées. Le plan directeur global du site est conçu avec 2 maisons et une allée entourée d’îlots verts. Les deux emplacements de maison offrent une vue centrale sur le jardin ainsi qu’une vue sur le jardin privé. Les zones proches des maisons sont conçues comme des îlots verts aux contours de différentes hauteurs, couleurs et textures. Le RCC apparent, la brique apparente et le kota marron constituaient la palette de matériaux principale de la maison, mais nous voulions que les verts soient également proéminents.

La maison est conçue autour de 2 Brahmasthans des deux parcelles individuelles, que nous abordons comme la cour de la maison. La cour est entourée de bâtis sur 3 côtés et d’un écran exquis du côté nord. Lors de la conceptualisation de la maison, nous avons toujours voulu visualiser la cour dès notre entrée. La cour reflète à la fois le dynamisme et la chaleur de la maison. Les proportions et les textures du paysage de la cour résument le concept à la fois chaleureux et ouvert de la maison.

Plan du site

Le rez-de-chaussée se compose d’un espace de vie formel et informel, d’un espace salle à manger, d’une cuisine, d’une salle d’eau et d’une chambre principale avec un dressing et des toilettes. Le salon, la salle à manger et la cuisine sont planifiés sur un seul axe avec un concept d’espace ouvert. Le salon et la salle à manger offrent des visuels de la cour et du paysage central. Le mur de briques derrière le canapé et le passage pour la salle à manger apporte de la chaleur à toute l’ambiance. Le salon formel est l’espace le plus accrocheur et le plus apaisant de toute la maison. Cette chambre donne sur la cour. L’œuvre d’art sur le mur RCC exposé est conçue sur la base du plan directeur du lieu, qui complète le tapis sur mesure et résume les vibrations de l’espace.

La chambre principale et la maison sont conçues avec un langage de conception intemporel, en tenant compte de l’âge de chaque utilisateur. L’aménagement intérieur des chambres et du dressing est adapté aux exigences personnelles. Toutes les pièces sont bien éclairées par la lumière naturelle et donnent sur le jardin central de la cour ou sur la terrasse privée. En ce qui concerne les intérieurs de la maison, nous voulions introduire de la chaleur et profiter de la lumière naturelle de toutes les manières possibles, ce qui avait été prévu lors de la conception de la maison. Chaque espace de la maison est créé avec des meubles entièrement sur mesure et des artefacts et luminaires personnalisés. Les œuvres d’art sont réalisées sur mesure par des artistes talentueux, en tenant compte de couleurs et de géométries spécifiques.

Élévation ouest

L’aménagement paysager de la maison comprend diverses textures telles que des pavés, des pelouses, des contours, des étangs de lotus et plus de 120 espèces de plantes. Les sièges en contrebas derrière la résidence secondaire sont ornés d’un arbre Khijdaa magnifiquement cultivé, conservé comme partie centrale du coin salon. La partie apaisante de cette maison est de voir de la verdure lorsque vous y entrez ou en sortez. L’étang de lotus est situé juste en face de la porte principale, avec de nombreux lys violets et des auvents Badaam. L’objectif était de concevoir un lieu intemporel, conservant les trois aspects de l’architecture, des intérieurs et du paysage.