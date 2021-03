La Maison ANNULE la session du 4 mars après que la police du Capitole ait cité un « complot possible » de la milice

La Chambre des représentants américaine ne sera pas en session jeudi, après que la police du Capitole, le FBI et la sécurité intérieure aient déclaré que des «extrémistes» «discutaient» d’éventuelles menaces contre le Congrès. Cependant, le Sénat ne modifie pas son calendrier.

La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi (D-Californie), a déplacé mercredi soir le vote sur un projet de loi sur la réforme de la police qui était prévu jeudi. Plusieurs médias ont rapporté que la session du 4 mars de la chambre basse avait été complètement annulée.

Plus tôt dans la journée, la police du Capitole des États-Unis a annoncé qu’elle renforcerait son profil de sécurité en raison de «Des renseignements qui montrent un possible complot visant à violer le Capitole par un groupe de miliciens identifié le jeudi 4 mars.»

Alors que la police du Capitole a déclaré qu’elle ne pouvait fournir aucun détail « En raison de la nature sensible de ces informations, » Axios a cité une personne présente lors du briefing disant que le FBI a identifié le groupe comme étant la milice des Trois Pour Cent.

Le Bureau et le Department of Homeland Security ont publié un bulletin conjoint sur «Des extrémistes discutent du 4 mars et du 6 mars» en ligne, le chef du renseignement du DHS par intérim, Melissa Smislova, a déclaré à la commission du renseignement du Sénat, selon CNN.

Il n’y a cependant aucune preuve d’une menace spécifique, et les mesures sont prises en dehors d’un «Surabondance de prudence», président du comité, le sénateur Mark Warner (D-Virginie) Raconté le réseau. Bien que la Chambre ne se présente pas, le Sénat doit toujours se réunir jeudi et discuter des amendements au projet de loi de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden.

La police du Capitole demande une augmentation du budget de 20%, ce qui la place au même niveau que les grandes villes, c’est donc le contexte des revendications qu’elle fait. Insensés, leurs dirigeants veulent être récompensés pour ne pas avoir simplement plus de gardes en service ce jour-là. https://t.co/m1uqu05OzI – Ryan Grim (@ryangrim) 3 mars 2021

Alors que certains démocrates du Congrès ont souligné le changement de calendrier comme « déchirant » preuve que le gouvernement américain doit « Regarde vers l’intérieur [and] extirper ces théories du complot [and] idéologies haineuses », comme l’a dit le représentant Tim Ryan (D-Ohio), même des journalistes sympathiques ont suggéré que la police du Capitole pourrait, en exagérant des menaces, obtenir une augmentation de budget.

Une clôture en acier surmontée de barbelés a été érigée autour du Capitole après le 6 janvier, lorsqu’une foule de partisans du président de l’époque, Donald Trump, est entrée par effraction dans le bâtiment et a interrompu la session conjointe du Congrès alors qu’il se réunissait pour certifier la victoire électorale de Biden. Un manifestant a été abattu par la police du Capitole. Les démocrates ont dénoncé l’émeute comme «Insurrection armée» et a voté pour destituer Trump pour «Incitant» il.

Quelque 27 000 soldats de la Garde nationale ont été déployés pour protéger l’inauguration du 20 janvier contre les menaces dont le FBI aurait été mis en garde et qui ne se sont pas concrétisées. Plusieurs milliers de soldats restent toujours à Washington, DC, sans calendrier pour le moment où ils pourraient partir. À la mi-février, la police du Capitole a demandé de rendre la clôture permanente, affirmant qu’il y avait « bavarder » à propos d’une attaque du 4 mars par «QAnon» et d’autres extrémistes en ligne.

Les représentants Matt Gaetz (R-Florida) ont rejeté leurs préoccupations comme «Possible construction de menaces pour justifier l’occupation en cours» de Washington, DC. Son collègue Tnomas Massie (R-Kentucky) a également déclaré qu’il était temps de «Désoccuper» DC, en ajoutant, « Il n’y a pas de menace, mais le marais veut projeter cette image afin de pouvoir adopter de nouvelles lois pour voler votre liberté. »

Les appels à rendre la clôture permanente ont également été opposés par la maire de DC, Muriel Bowser et la déléguée Eleanor Holmes-Norton, toutes deux démocrates.

Le 4 mars est censé être important parce qu’il était autrefois le jour de l’inauguration pour les nouveaux présidents américains, jusqu’à ce que le Congrès le change au 20 janvier en 1933, pour accélérer le transfert du pouvoir aux administrations nouvellement élues.

