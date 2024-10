La maison à pignon blanc de 09A change les perceptions du familier dans le quartier sud-coréen

Le Jisan-dong 989-6 de 09A Studio réinterprète la typologie locale

Projet Jisan-dong 989-6 en Corée du Sudconçu par 09A Studio, s’inspire du concept de « défamiliarisation » de Viktor Shklovsky, visant à modifier les perceptions de l’environnement bâti familier. Plutôt que de créer de la nouveauté, la conception fonctionne avec les éléments du quartier existants (forme, structure du toit, élévation horizontale et densité du volume) pour réinterpréter et rafraîchir le quotidien. Résidentiel apparitions.

La volumétrie du bâtiment est façonnée par les réglementations locales en matière de lumière naturelle, qui autorisent un accès illimité à la lumière naturelle jusqu’à une hauteur de neuf mètres. La plupart des structures environnantes utilisent une disposition sur trois étages pour maximiser l’espace sous cette limite. En revanche, Jisan-dong 989-6 applique ces réglementations de manière distincte, en optant pour un volume à deux étages avec un toit prononcé, créant ainsi un rez-de-chaussée plus ouvert et modifiant les proportions typiques du quartier.



toutes les images par 50CLOCHE

Jisan-dong 989-6 modifie les proportions typiques du quartier

Le toit à pignon s’inspire des lignes de toit voisines accumulées au fil du temps, mais présente une approche minimaliste avec sa planéité et ses trois courbes subtiles. De cette façon, 09A Studio met l’accent sur la simplicité tout en modifiant subtilement les proportions attendues, créant une esthétique harmonieuse mais défamiliarisée qui répond à son contexte.

Faisant écho aux extensions de balcons et de terrasses courantes dans le quartier, la conception intègre ces éléments comme séparateurs fonctionnels et proportionnels, soulignant la relation entre les étages inférieurs et supérieurs du bâtiment. Cette utilisation de divisions horizontales unifie non seulement la structure avec les bâtiments résidentiels voisins, mais sert également d’élément décoratif.



Jisan-dong 989-6 par 09A Studio réinterprète les formes familières du quartier avec le concept de « défamiliarisation »

les adaptations nuancées de 09A réinventent les structures familières

Les bâtiments environnants utilisent souvent une épaisseur inhabituelle sur leur forme enveloppante avec des fenêtres placées vers l’extérieur pour augmenter l’espace intérieur, minimisant ainsi visuellement l’épaisseur des matériaux. Jisan-dong 989-6 répond en aplatissant les surfaces de l’enveloppe pour souligner la densité du matériau, créant ainsi une sensation délibérée de volume et d’inconnu.

Grâce à ces adaptations nuancées, le projet Jisan-dong 989-6 capture une nouvelle perspective sur les formes traditionnelles des quartiers, présentant une composition architecturale contemporaine qui réinvente les structures familières.



la volumétrie du bâtiment répond aux réglementations locales en matière de lumière du jour, créant un volume distinctif et ouvert sur deux étages



un toit prononcé contraste avec les bâtiments environnants, redéfinissant les proportions spatiales du quartier



les surfaces aplaties soulignent la présence du matériau, créant une sensation de volume inhabituelle