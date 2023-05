La mairie de CNN a montré pourquoi un deuxième mandat de Trump serait pire

Mercredi, à la mairie de CNN de Donald Trump, l’ancien président a pris une série de positions politiques qui semblaient extrêmes même selon les normes républicaines contemporaines.

«En un peu plus d’une heure, Donald J. Trump a suggéré que les États-Unis devraient faire défaut sur leurs dettes pour la première fois de l’histoire, a jeté le doute sur l’engagement du pays à défendre l’Ukraine contre l’invasion de la Russie, a fait miroiter des grâces pour la plupart des émeutiers du Capitole reconnus coupables de crimes, et a refusé de dire qu’il respecterait les résultats de la prochaine élection présidentielle », a écrit le New York Times dans un résumé juste de la soirée.

Il y a tout lieu de penser que ce genre de discours reflète ce que serait une seconde administration Trump. Comme le note le Times, il y a eu un effort concerté dans les coulisses du monde MAGA pour s’assurer que Trump sera confronté à moins d’obstacles dans la mise en œuvre de son programme en 2025 qu’il ne l’a fait en 2017 – en commençant par vider la bureaucratie fédérale et en remplaçant des milliers d’impartiaux. employés avec des Trumpistes.

« Ces propositions sont en incubation depuis plus de deux ans au sein d’un réseau de groupes extérieurs bien financés et connectés à Trump », rapporte le Times.

En 2016, Trump n’a fait aucun effort pour se préparer à la possibilité qu’il puisse réellement gouverner après les élections. Le résultat est qu’il a pris ses fonctions avec un personnel fortement issu des rangs de l’establishment du GOP, dont certains ont travaillé pour freiner ses impulsions les plus perturbatrices.

Cette fois-ci, nous ne pouvons pas nous attendre à une telle discordance – ce qui signifie que nous allons probablement libérer Trump dès le premier jour.

De plus, l’expérience avec des politiciens comme Trump à l’étranger suggère que l’agenda de Trump sera tout aussi radical que le suggère la mairie – avec un accent sur le démantèlement des contraintes sur l’autorité de Trump et sapant l’équité du système politique.

En Hongrie et en Israël, la défaite électorale a radicalisé les Premiers ministres actuels Viktor Orbán et Benjamin Netanyahu. Lorsqu’ils sont revenus au pouvoir lors des élections suivantes, ils ont poursuivi des politiques qui ont mis en danger la démocratie de leur pays – et, dans le cas d’Orbán, ont réussi à la détruire.

Sur la base de ce que nous savons de la politique américaine et mondiale comparée, la mairie radicale de Trump sur CNN n’était pas une sorte de blague ou de spectacle secondaire. Cela pourrait bien être une représentation précise de ce à quoi ressemblerait un deuxième mandat de Trump.

Trump 1 n’était pas préparé. Trump 2 le sera.

Plusieurs jours après son investiture en 2017, Donald Trump a tenté de concrétiser l’une de ses propositions de campagne phare : la « Interdiction musulmane. » Il a publié un décret, rédigé principalement par les assistants Stephen Miller et Steve Bannon, qui interdisait les voyages aux États-Unis aux résidents de sept pays à majorité musulmane.

Sauf que, comme vous vous en souvenez peut-être, tout l’effort a été un désastre. L’ordonnance était si mal rédigée qu’elle ne répondait pas aux questions de base – comme si les résidents permanents des États-Unis de ces pays pouvaient rentrer aux États-Unis après avoir voyagé à l’étranger. Le résultat a été le chaos dans les aéroports américains : des agents déconcertés des douanes et de la protection des frontières essayant d’appliquer l’ordre vague avec peu de conseils au milieu de manifestations à grande échelle.

L’ordonnance a été annulée dans le cadre d’un litige, tout comme une deuxième tentative. Enfin, un troisième effort édulcoré est entré en vigueur des mois après la première commande.

Tout l’épisode était, selon la formule mémorable de l’écrivain juridique Ben Wittes, « la malveillance tempérée par l’incompétence » : une tentative de faire quelque chose d’horrible qui a échoué principalement parce que les gens derrière n’avaient aucune idée de ce qu’ils faisaient.

En général, les types Bannon et Miller – les Trumpistes convaincus – se sont régulièrement heurtés aux limites de leur propre expertise et expérience lorsqu’ils ont essayé de mettre en œuvre l’agenda MAGA. En revanche, leurs rivaux au sein de l’administration – comme Jim Mattis, le premier secrétaire à la Défense de Trump – ont souvent réussi à éloigner le président de ses propres instincts.

Le résultat a été, pendant des années, une sorte d’incohérence dans l’élaboration des politiques de l’administration Trump : ce que le président disait dans ses tweets et ses conférences de presse ne reflétait pas nécessairement ce que faisait réellement sa Maison Blanche.

Prenez la politique de la Russie : alors que Trump se rapprochait de Vladimir Poutine, son administration a déployé des troupes américaines dans les pays du flanc oriental de l’OTAN et a fourni des armes meurtrières à l’Ukraine.

Dans l’univers MAGA étendu, l’idée que Trump était trahi par ses propres personnes nommées est devenue une plainte courante. Et au cours de son administration, le président et ses alliés ont amélioré leur capacité à identifier les oui-oui et à les placer à des postes de direction.

John McEntee, par exemple, a fait ses débuts en tant que bodyman du président. À la fin de l’administration, il avait gravi les échelons jusqu’au poste de directeur du bureau du personnel présidentiel de la Maison Blanche, où il travaillait sans relâche pour identifier les personnes pro-Trump et les placer à des postes d’influence.

« McEntee et ses hommes de main ont rendu possibles les désastreuses dernières semaines de la présidence Trump », écrit Jonathan Karl d’ABC News dans son livre. Trahison. « Grâce à eux, à la fin, les ‘adultes dans la pièce’ insaisissables – ceux qui auraient pu être disposés à affronter le président ou à essayer de contrôler ses tendances les plus destructrices – ont été réduits au silence ou ont disparu. »

Ce que nous voyons, alors, c’est que Trumpworld a appris sa leçon : le personnel est la politique, et ils avaient besoin de leurs employés aux bons endroits.

Et pendant leur absence du pouvoir, ils se sont préparés à faire exactement cela.

La Heritage Foundation est peut-être le groupe de réflexion conservateur le plus influent à Washington, et aussi celui qui a adopté une ligne politique de plus en plus Trumpy sous son nouveau président Kevin Roberts. Actuellement, Heritage gère une initiative de 22 millions de dollars appelée Project 2025 – un effort ambitieux pour compiler une base de données du personnel à partir de laquelle le prochain président républicain peut sélectionner rapidement et efficacement des membres du personnel pour remplir son administration.

Début mai, Heritage a embauché McEntee en tant que conseiller principal du projet 2025. Son embauche suggère que le projet est conçu pour permettre à Trump, s’il est bien le porte-drapeau républicain, de trouver rapidement et sans douleur du personnel prêt et disposé à suivre son avance agressive. McEntee a presque confirmé cela dans une interview avec RealClearPolitics, affirmant que son rôle chez Heritage serait de « amener les gens qui sont un peu plus durs, qui vont y aller et faire bouger les choses, parce que c’est ce dont nous avons besoin .”

L’effort pour trouver à Trump un personnel amical ne couvre pas seulement les nominations politiques traditionnelles. En 2020, Trump a publié un décret exécutif appelé annexe F – qui lui permettrait en fait de convertir des milliers d’emplois de carrière dans la fonction publique en nominations politiques. Bien que l’annexe F n’ait pas été mise en œuvre avec succès – le président Biden l’a annulée lorsqu’il a pris ses fonctions – il existe un vaste plan en place pour le relancer dès le retour de Trump à la Maison Blanche (un plan que les démocrates du Congrès ont essayé et n’ont pas réussi à bloquer). En cas de succès, cela lui permettrait de remplacer ce qu’il appelle «l’État profond» par l’État Trump.

Trump, en bref, sera bien mieux placé pour mettre «son» peuple au pouvoir cette fois-ci – et plier l’ensemble du gouvernement à sa volonté.

L’histoire récente suggère que la démocratie sera sa première cible

Bien sûr, ce n’est pas parce que Trump prévoit une prise de contrôle globale du gouvernement fédéral qu’il le fera réellement. Trump n’a jamais eu de second mandat auparavant, et prédire l’avenir est notoirement difficile.

C’est ici que les comparaisons internationales sont utiles. Parce que même si Trump semble sui generis dans la politique américaine, son type est en fait relativement courant dans la politique mondiale : l’autoritaire charismatique qui fait appel à un segment de la population qui se considère comme le peuple authentique (« les vrais Américains » dans le cas Trumpiste) assiégée par une élite corrompue et des ennemis étrangers et nationaux.

Parmi ces nombreux dirigeants, deux se distinguent comme des cas parallèles particulièrement utiles : Orbán en Hongrie et Netanyahu en Israël.

La Hongrie et Israël sont tous deux des démocraties relativement riches dont les dirigeants de droite ont été amis avec Trump et populaires sur la droite américaine. De plus, Orbán et Netanyahu ont passé un certain temps hors du pouvoir après leurs premières victoires électorales, ce qui signifie qu’ils peuvent nous donner quelques indices sur ce qui arrive aux dirigeants du type de Trump lorsqu’ils sont vaincus puis reviennent au pouvoir.

La réponse, dans les deux cas, est la radicalisation. Au cours de leurs premiers mandats, ni Netanyahu ni Orbán n’ont sérieusement menacé les fondements de leurs systèmes démocratiques respectifs.

Quand Orbán a été battu après son premier mandat, de 1998 à 2002, il n’a jamais vraiment accepté la défaite. Les porte-parole de son parti, le Fidesz, ont accusé leurs adversaires de fraude ; dans des interviews, Orbán a imputé la défaite au manque de médias favorables au Fidesz qui reproduisaient le message de son parti.

Immédiatement après avoir remporté les élections de 2010, Orbán a lancé une campagne à grande échelle pour truquer le système en sa faveur – réécrire la constitution hongroise et gerrymander sa législature pour protéger la domination permanente du Fidesz. Depuis lors, il n’a fait que resserrer son emprise sur le système, prenant le contrôle de 90 % des médias et remportant trois élections consécutives dans des conditions de plus en plus injustes.

Netanyahu a connu une conversion autoritaire similaire après que son passage de 1996 à 1999 se soit soldé par une défaite électorale, affirmant à l’époque que « j’ai besoin de mes propres médias » pour reprendre et conserver le pouvoir à l’avenir.

Lorsqu’il est revenu au pouvoir en 2009, il semble s’être mis à essayer de faire exactement cela – tentant prétendument d’échanger des faveurs politiques et réglementaires contre une couverture favorable dans deux médias, le principal quotidien Yedioth Ahronoth (« Dernières nouvelles ») et le populaire site d’information Walla. Il semble avoir réussi avec Walla, concluant prétendument un accord secret pour approuver une fusion que sa société mère souhaitait en échange d’une orientation éditoriale pro-Netanyahu.

Lorsque les procureurs israéliens ont découvert des preuves de ces stratagèmes visant à suborner la presse libre et l’ont inculpé, Netanyahu a redoublé d’efforts, qualifiant tout cela de « chasse aux sorcières » menée par ses ennemis politiques.

Lorsqu’il a de nouveau perdu le pouvoir en 2021, il s’est allié à des partis d’extrême droite pour le retrouver en 2022 – et s’est rapidement mis à travailler avec eux pour promulguer une législation portant atteinte à l’indépendance du système judiciaire. Leur plan, dévoilé plus tôt cette année, était si menaçant pour la démocratie israélienne qu’il a provoqué les plus grandes manifestations de rue de l’histoire d’Israël.

Dans les deux cas, les parallèles avec Trump devraient être évidents. Dans les trois cas, vous avez des dirigeants qui n’ont jamais vraiment accepté la légitimité de leurs défaites – se considérant comme les dirigeants légitimes de la nation renversés par une combinaison d’un établissement hostile et de médias libéraux biaisés. Une fois remis au pouvoir, pourquoi un tel dirigeant ne prendrait-il pas des mesures pour s’assurer que cela ne se reproduise plus jamais ?

Bien sûr, il existe également de nombreuses différences importantes entre Trump et ces deux dirigeants (et, bien sûr, les États-Unis et leurs pays). Un important : Orbán et Netanyahu sont des esprits politiques plus avertis que Trump, mieux capables d’identifier les vulnérabilités de leurs démocraties et de les exploiter efficacement.

Ici, la dotation en personnel beaucoup plus forte de Trump fera probablement une différence. Bien que Trump ne transpire peut-être pas les trucs loufoques, il aura beaucoup plus de vrais croyants prêts à le faire qu’auparavant. Et il y a toutes les chances qu’il demande à son personnel de prendre toutes les mesures possibles pour éviter que ne se reproduise ce qu’il considère comme l’humiliation ultime : perdre.