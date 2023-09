La maire Karen Bass a fait des progrès pour les petites entreprises, selon un rapport – Daily News

La maire Karen Bass s’exprime lors d’une célébration de LA pour tous à l’hôtel de ville dans le cadre d’une campagne d’une semaine de solidarité contre la haine et la discrimination à Los Angeles le jeudi 28 septembre 2023. (Photo de Keith Birmingham, Pasadena Star-News/SCNG)

Le bureau de la maire de Los Angeles, Karen Bass, a publié aujourd’hui son premier rapport d’étape concernant sa directive exécutive n° 4, qui vise à favoriser et soutenir les petites entreprises à Los Angeles, et présente quatre solutions destinées à renforcer les entreprises avant la fin de l’année. .

« Notre ville est ouverte aux affaires », a déclaré Bass dans un communiqué. « C’est pourquoi j’ai institué la directive exécutive 4 et ordonné ce rapport pour faire le point sur les obstacles que rencontre la ville pour attirer et retenir les petites entreprises. »

« Ce rapport d’étape sur 90 jours est un regard honnête sur nos processus gouvernementaux et les opportunités immédiates pour améliorer la manière dont l’hôtel de ville soutient les près de 500 000 entreprises détenues et exploitées à Los Angeles », a-t-elle ajouté.

Le rapport complet résume les premières conclusions et les actions préliminaires pour aborder deux domaines prioritaires : l’ouverture et l’expansion d’une entreprise et l’amélioration de l’expérience de faire des affaires avec la ville.

Le rapport identifie quatre solutions que la ville mettra en œuvre avant le 31 décembre pour soutenir les petites entreprises, notamment la résolution des retards liés à l’ouverture d’une entreprise ; fournir des services de comptoirs virtuels et en personne pour ouvrir ou développer une entreprise – ou en d’autres termes, informer les Angelenos sur les exigences nécessaires pour exercer leur activité ; adopter des stratégies pour accélérer les paiements contractuels ; et établir un Cabinet des petites entreprises et un groupe de travail communautaire sur les entreprises ED 4 pour collaborer et créer des solutions pour les propriétaires d’entreprise.

Selon le bureau de Bass, plus de 10 500 entreprises ont ouvert leurs portes depuis qu’elle est devenue maire.

Bass a signé l’ED 4 en juin pour encourager la création, le développement et la croissance des petites entreprises et des entreprises minoritaires dans toute la ville.

La directive ordonnait un examen des taxes et frais professionnels existants dans le but de réduire certains de ces coûts ; une évaluation des processus existants et des délais associés au démarrage et à l’exploitation d’une entreprise, à l’expansion d’une entreprise et à la passation de contrats directement ou indirectement avec la ville ; et enfin, une analyse comparative des impôts de la ville avec les impôts d’autres villes.

Il a également créé le Los Angeles Business Steering Committee pour identifier les obstacles au développement et à la croissance des entreprises. Le groupe est composé de membres du secteur du développement commercial et économique ainsi que de certains services et bureaux de la ville.

Le bureau du maire continuera d’examiner et d’évaluer les processus, les délais, les taxes et les frais qui créent des obstacles pour les entrepreneurs et les petites entreprises ; évaluer comment les départements peuvent améliorer l’engagement des entreprises dans la ville et recueillir les commentaires du monde des affaires pour répondre à leurs « principales priorités ».