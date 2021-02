La maire de Tampa a exprimé sa frustration envers les fans du Super Bowl qui ont enfreint son ordre exécutif de porter des masques pendant et après le match. Les «mauvais acteurs» sans masque seront «identifiés» par la police de la ville, a-t-elle prévenu.

La mairesse Jane Castor a signé l’ordre il y a deux semaines avant la confrontation entre les chefs et les boucaniers au stade Raymond James, imposant des masques pour tous les participants. En vigueur jusqu’au 13 février, la commande couvrait la zone à l’extérieur de l’arène elle-même ainsi que les points chauds touristiques comme le quartier historique de Ybor City. La NFL a exigé que les masques soient portés par les 22000 personnes autorisées à regarder le match en personne.

S’exprimant lors d’une conférence de presse lundi matin, un Castor masqué a déclaré que c’était « Un peu frustrant » que certaines personnes n’ont pas suivi ses instructions. «Je suis fier de dire que la majorité des personnes que j’ai vues et qui ont profité des festivités associées au Super Bowl étaient conformes», dit-elle.

RUPTURE: Lors d’une conférence de presse lundi, le maire de Tampa, Jane Castor, a déclaré que les fans sans masque du Super Bowl seront "identifié" par les forces de l’ordre et que la police "manipuler" la situation pic.twitter.com/S20Xv97jYJ

« Mais ces quelques mauvais acteurs seront identifiés et le service de police de Tampa s’en chargera », a ajouté l’ancien chef de la police.

Le reproche n’a pas plu à certains commentateurs, qui n’ont pas tardé à rappeler aux autres que Castor elle-même n’est guère un exemple de quelqu’un qui suit rigoureusement la recommandation de porter un masque dans les lieux publics. Une image plus ancienne montrant Castor sans masque assistant apparemment à un match de hockey de Tampa Bay Lightning a été partagée par beaucoup. D’autres exemples présumés sont également apparus.

Pour donner l’exemple aux Floridiens, le maire @JaneCastor se désigner comme "identifié" et puis être "manipulé" "par les forces de l’ordre"?

D’autres ont remis en question son affirmation selon laquelle seule une petite minorité avait rompu son ordre lors des célébrations de la victoire de l’équipe locale de Tampa, citant« accablant » preuves photo et vidéo du contraire. Le ministère de la Santé de Floride dans le comté de Hillsborough a même demandé l’aide d’autres agences pour retracer les cas de Covid-19 spécifiquement liés au jeu, ce qui, selon les médias locaux, permettra d’établir si le Super Bowl est devenu un événement super épandeur.

Voici un aperçu des fans jubilatoires, bruyants et pour la plupart sans masque de Bucs réagissant au #Super Bowl 55 victoire à Tampa. Voir et lire plus: https://t.co/p5EPGMiScb pic.twitter.com/fkAky0cQ5R

– Tampa Bay Times (@TB_Times) 8 février 2021