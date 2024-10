La maire de Dolton, Tiffany Henyard, risque d’être expulsée, le propriétaire s’exprime : « Je n’ai nulle part où me tourner »

Le Bref Expulsion et loyers impayés : La maire de Dolton, Tiffany Henyard, et son petit ami Kamal Woods n’ont pas payé de loyer depuis août, ce qui a conduit à une poursuite en expulsion intentée par leur propriétaire, Genetta Hull. Les difficultés du propriétaire : Hull, qui considérait autrefois Henyard comme un ami, affirme qu’ils doivent des milliers d’arriérés de loyer, ont changé les serrures pour l’empêcher d’entrer et ont évité les services juridiques. Des préoccupations juridiques et financières persistantes : Henyard fait actuellement l’objet d’une enquête du FBI pour dépenses extravagantes et utilisation douteuse de l’argent des contribuables. Malgré le possible paiement d’arriérés de loyer par le couple, Hull a toujours l’intention de les expulser de sa propriété.



La maire controversée de Dolton, Tiffany Henyard, a une nouvelle bataille entre ses mains. Elle est expulsée pour ne pas avoir payé son loyer et maintenant, le propriétaire de Henyard parle de ses problèmes de locataire.

Henyard et son petit ami Kamal Woods retirent ensemble plus de 300 000 $ aux contribuables, selon les salaires publics.

Mais ils n’ont pas payé leur loyer depuis août et maintenant leur propriétaire dit qu’elle en a assez.

« Au départ, je ne voulais pas passer devant une caméra. Je ne suis pas le genre de personne qui le fait pour un piège à clics. Ce n’est pas le genre de personne que je suis », a déclaré Genetta Hull. « Mais en ce moment, je sens que je suis au bout du rouleau. Je n’ai nulle part où me tourner. »

Hull a déclaré qu’elle considérait autrefois Henyard comme un ami et qu’elle avait même fait du travail de campagne pour le maire de Dolton et le superviseur du canton de Thornton.

Cependant, les choses ont changé en 2021 lorsqu’elle était sur le point de louer à une famille la maison de trois chambres et deux salles de bains qu’elle possède à Dolton, jusqu’à ce qu’elle reçoive un appel tard dans la nuit du maire.

« Et puis elle dit : ‘J’ai entendu dire que tu louais ta maison.’ J’ai dit : « ouais, j’ai quelqu’un qui emménage bientôt » », a déclaré Hull. « Et elle a dit : ‘non, ils ne peuvent pas emménager parce que je le veux.’ Et je me dis ‘excusez-moi ?' »

Se sentant sous pression, Hull a déclaré qu’elle avait accepté de louer la maison à Henyard et Woods, qui occupent un emploi à six chiffres dans le township.

Henyard gagne près de 300 000 $ en tant que maire et superviseur de canton, mais il fait l’objet d’une enquête en cours du FBI pour dépenses extravagantes, contrats douteux et utilisation de l’argent des contribuables à des fins personnelles.

Hull a déclaré que les choses ont commencé à se dégrader cet été lorsqu’elle a été forcée d’augmenter le loyer de 200 $ à 2 400 $ par mois parce que ses impôts fonciers avaient encore augmenté.

« Donc avec ça, j’ai dû assimiler cela au loyer et Kamal a dit qu’il ne pouvait pas se le permettre », a déclaré Hull.

Hull a déclaré que Henyard et Woods avaient refusé de payer le loyer supplémentaire en août, puis avaient complètement arrêté de payer, omettant de remettre les chèques de loyer pour septembre et octobre.

Hull a déclaré que non seulement les deux hommes avaient des milliers de dollars de retard en matière de loyer, mais qu’ils avaient également changé les serrures et le code de la porte du garage pour qu’elle ne puisse pas entrer.

« Si je pousse et que je vais là-bas avec un serrurier et que j’essaie de les changer, je pense qu’elle va probablement me faire arrêter », a déclaré Hull.

Hull s’est donc adressé au tribunal fin septembre et a intenté une action en expulsion contre Henyard et Woods, mais les shérifs du comté de Cook ont ​​tenté et échoué de signifier la poursuite à la fois à la maison et à la salle des fêtes.

Aujourd’hui, Hull paie un serveur de processus pour retrouver l’un d’entre eux.

« C’est une position très difficile. Je suis entre le marteau et l’enclume », a déclaré Hull. « Je n’ai pas travaillé depuis plusieurs mois et j’ai peur de perdre la maison. »

Elle a déclaré que Henyard l’avait bloquée il y a des mois, mais souhaitait envoyer un message au maire en difficulté.

« À un moment donné, vous devez comprendre que le karma va vous rattraper. Payez simplement votre loyer », a déclaré Hull.

Hull a déclaré que même si Henyard et son petit ami trouvent l’argent, elle veut toujours qu’ils quittent sa maison, qui est louée au mois.

Fox 32 a contacté le couple et l’avocat de la défense pénale de Henyard, mais n’a jusqu’à présent pas reçu de réponse.