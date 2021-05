La maire de Chicago, Lori Lightfoot, poursuivie pour politique raciste consistant à n’accorder des interviews qu’à des journalistes NON BLANCS – RT USA News

La Daily Caller News Foundation et l’un de ses reporters poursuivent la maire de Chicago Lori Lightfoot pour discrimination après avoir prétendument ignoré leurs demandes en vertu de sa politique de n’interviewer que des journalistes non blancs.

Le chien de garde du gouvernement Judicial Watch a déposé le procès jeudi devant le tribunal de district américain de Chicago au nom de DCNF et du journaliste Thomas Catenacci. Les plaignants ont allégué que Lightfoot avait violé les droits de Catenacci à la liberté d’expression et à une égale protection devant la loi lorsqu’elle lui avait refusé un entretien en raison de la couleur de sa peau.

RUPTURE: Judicial Watch a déposé aujourd’hui une plainte au nom du Daily Caller et du journaliste Thomas Catenacci contre la maire de Chicago Lori Lightfoot pour avoir violé leurs droits du 1er amendement et le droit de Catenacci à une protection égale en vertu du quatorzième amendement (1/3). https://t.co/ZQXfDylZIr – Veille judiciaire ⚖️ (@JudicialWatch) 27 mai 2021

Le bureau de Lightfoot n’a pas répondu à trois demandes d’interview que Catenacci a faites entre le 20 et le 24 mai, selon le procès. La maire a annoncé le 19 mai qu’elle ne ferait des entretiens individuels qu’avec «Journalistes de couleur». Elle s’est plainte d’une «blancheur et d’une masculinité écrasantes» de la presse de Chicago et a déclaré qu’elle l’avait trouvée « inacceptable » qu’il y avait « Zéro femme de couleur » affecté à la couverture de l’hôtel de ville.





«Il est absurde qu’une élue pense qu’elle peut discriminer sur la base de la race», Ethan Barton, rédacteur en chef de DCNF, a déclaré. «La décision du maire Lightfoot bloque clairement la liberté de la presse par la discrimination raciale.»

Judicial Watch a déclaré que la politique de Lightfoot a commencé le 18 mai, lorsque son bureau a informé plusieurs journalistes qu’elle accorderait des interviews. « Uniquement aux journalistes noirs ou bruns. » Depuis, elle a accordé au moins une interview à un journaliste hispanique et aucune à des journalistes blancs.

«La discrimination raciale n’a pas sa place en Amérique, en particulier dans les couloirs du gouvernement», A déclaré le président de Judicial Watch, Tom Fitton. «La politique admise du maire Lightfoot en matière de discrimination raciale est manifestement illégale et immorale. En termes simples, nous demandons au tribunal de déclarer illégaux les abus racistes du maire Lightfoot. »

Le procès demande au tribunal d’ordonner à Lightfoot de donner à Catenacci une entrevue et de payer les frais de justice.

Mary Ann Ahern, journaliste pour la filiale de NBC à Chicago, a déclaré au média The Hill que le directeur de la communication de Lightfoot se plaignait du fait que les journalistes blancs avaient le plus accès au maire. Trois des six journalistes affectés à la couverture de l’hôtel de ville sont blancs et aucun des journalistes non blancs n’est une femme.

Je suis journaliste latino @chicagotribune dont la demande d’entrevue a été acceptée pour aujourd’hui. Cependant, j’ai demandé au bureau du maire de lever sa condition sur les autres et quand ils ont dit non, nous avons respectueusement annulé. Les politiciens ne peuvent pas choisir qui les couvre. https://t.co/YMW8M8ZgJm – Grégory Pratt (@royalpratt) 19 mai 2021

Lightfoot a pris ses fonctions en 2019, soulignant qu’elle était la première femme maire noire de la ville et sa première maire ouvertement gay.

Le journaliste du Chicago Tribune, Gregory Pratt, qui est hispanique, a déclaré la semaine dernière qu’il avait réservé avec succès une interview avec Lightfoot mais « Respectueusement annulé » après que son bureau ait refusé d’abandonner sa politique fondée sur la race. «Les politiciens ne peuvent pas choisir qui les couvre», il a dit.





