Napoléon Bonaparte était souvent représenté cachant une main à l’intérieur de sa chemise. Pourquoi?

Napoléon Bonaparte est l’une des figures les plus célèbres de l’histoire. Il a été représenté dans d’innombrables portraits et, souvent, les peintures le montrent dans une pose spécifique: avec une main dissimulée dans sa chemise. Le geste est une caractéristique commune des caricatures et des impressions du conquérant, et son apparition fréquente a conduit à des spéculations sur les raisons pour lesquelles il semblait le faire si souvent.

La réponse est ancrée dans l’histoire du geste. Cacher une main dans son manteau a longtemps été synonyme de retenue gentleman et était souvent associé à la noblesse. Cela remonte à la Grèce antique, lorsque le célèbre orateur Aeschines affirmait que restreindre le mouvement de la main était la bonne façon de parler en public.

Les portraits de Napoléon adoptant cette pose sont un exemple de propagande – la version la plus célèbre étant la peinture de Jacques-Louis David de 1812 représentant Napoléon dans son étude. Il dépeint le dirigeant comme un leader modeste et travailleur; cependant, en dehors de la France, Napoléon était souvent qualifié de tyran et considéré comme de mauvaise humeur. Le geste de la main dans le gilet est devenu une façon courante de le représenter de son vivant et longtemps après sa mort.

La pose est également devenue un cliché du portrait avec l’avènement de la photographie, grâce à sa réputation digne – et parce que c’était un bon moyen de rester immobile pendant les longues périodes d’exposition des premières photographies.

