La Main, la célèbre institution montréalaise du smoked meat adorée par Trudeau et Cohen, ferme ses portes

Le Main Deli Steak House, une institution de la viande fumée fréquentée par les premiers ministres et les poètes, a fermé définitivement ses portes cette semaine.

Les vitrines du restaurant emblématique, dont l’enseigne est accrochée au-dessus du boulevard St-Laurent — une route longtemps appelée la Main, l’homonyme du restaurant — depuis 1974, ont été tapissées lundi et une note dans la vitrine a remercié ses clients pour leurs années de mécénat.

« Si j’avais su qu’ils fermaient définitivement, j’y serais allé pour le dernier repas », a déclaré Louis Rastelli, directeur d’Archives Arcmtl Montréal, une archive historique, et ancien habitué de La Main.

« Mais j’ai regardé le menu et les prix et j’ai pensé: » Non, ce n’est plus pareil. C’est beaucoup plus cher. « »

Les restaurateurs disent que la perte du Main Deli est un signe des temps : les pénuries de main-d’œuvre, la gentrification, les prix élevés des denrées alimentaires et les fermetures pandémiques compriment l’industrie de la restauration.

Louis Rastelli, directeur d’Archives Arcmtl Montréal, archives historiques, et ancien habitué de La Main. (Kwabena Oduro/CBC)

Mais ce n’était pas tout à fait à l’improviste, selon Rastelli et d’autres amateurs de viande fumée. Au cours de la dernière décennie, The Main avait commencé à fermer plus tôt, facturant plus et, de manière controversée, ne fumant pas sa propre poitrine.

« J’étais là il y a trois jours », a déclaré Rastelli. « En marchant devant et en regardant à l’intérieur, c’était assez mort. J’ai vraiment eu l’impression qu’ils étaient allés trop haut avec les prix. »

Rastelli se souvient d’avoir mangé au Main dans les années 1980 alors qu’il travaillait un emploi d’été au supermarché Warshaw de l’autre côté de la rue. À l’époque, The Main Deli était ouvert 24 heures sur 24, servant des repas de minuit aux fêtards venant des bars du boulevard St-Laurent aux côtés des travailleurs prenant le petit déjeuner avant un quart de travail dans l’une des nombreuses entreprises de la région.

À cette époque, Leonard Cohen fréquentait The Main. Philip Varvaro, propriétaire de Delibee’s, une boutique de viande fumée populaire à Pointe-Claire, se souvient avoir travaillé de longues heures au restaurant, lorsque son père, Peter Varvaro, en était propriétaire.

Les clients sont présentés au Main deli à Montréal en 2012. Le restaurant a fermé subitement lundi. (Graham Hughes/La Presse canadienne)

Son père fabriquait pratiquement tout à la main, a rappelé Philip dans une interview mardi. « Il a fait les cornichons, il a fait les piments. Il a tout fait », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de souvenirs. »

La famille a vendu le restaurant en 2013 après la mort de Peter Varvaro.

Philip a déclaré qu’il était sous le choc lorsqu’il a appris la nouvelle de la fermeture lundi. Il ne savait pas pourquoi The Main avait fermé, mais il a dit que ces dernières années avaient été difficiles pour les restaurateurs.

CBC a contacté les propriétaires mais n’a pas eu de réponse.

Au fil des ans, tout comme le boulevard St-Laurent a changé, le Main Deli a changé.

Warshaw’s, le supermarché où travaillait Rastelli, a fermé. Puis Moishes, un steakhouse qui vendait des plats juifs traditionnels, en fit de même. Les monuments funéraires de Berson, une entreprise juive qui vendait des pierres tombales, ont également disparu et un lotissement en copropriété a pris sa place.

Le premier ministre Justin Trudeau a qualifié le sandwich à la viande fumée de The Main Deli de « The. Best. Smoked. Meat. In. Montreal » dans un tweet. (Graham Hughes/La Presse canadienne)

Pendant ce temps, après que la famille Varvaro ait vendu The Main, Rastelli a déclaré que la qualité de la nourriture avait commencé à décliner – tout comme les prix augmentaient.

La viande n’était plus fumée sur place et la fameuse salade de chou était introuvable.

«En gros, ce que je pensais être la meilleure viande fumée, la meilleure salade de chou de la ville a été remplacée par, vous savez, peu importe – une salade de chou achetée en magasin», a-t-il déclaré.

La Main est restée une icône. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que c’était son endroit préféré pour la viande fumée dans la ville. Il a tweeté à ce sujet mardi, suscitant la controverse.

« Aïe. Surpris de voir à quel point cela fait mal », a déclaré le tweet de Trudeau. « Et la fin des décennies de. La. Meilleure. Viande. Fumée. À. Montréal. »

REGARDER | Soupir des temps alors que le Main Deli de Montréal ferme soudainement : Tristesse sur St-Laurent alors que la «meilleure» charcuterie de viande fumée à Montréal ferme La déception était généralisée à Montréal après que The Main Deli ait fermé ses portes après près de 50 ans au service de clients affamés.

D’autres épiceries fines disent qu’elles ne fermeront pas

D’autres institutions juives ont accueilli avec tristesse la nouvelle de la fermeture de The Main mardi, mais ont déclaré qu’elles ne risquaient pas de fermer boutique.

« Nous n’irons nulle part », a déclaré Bill Lester, le propriétaire du Lester’s Deli à Outremont. « Chaque entreprise a des problèmes de main-d’œuvre et d’augmentation des coûts alimentaires. Mais si vous êtes bien établi, vous allez vous en sortir. »

Hart Fishman, l’un des propriétaires du Snowdon Deli, a déclaré que son contingent de clients réguliers fidèles et son entreprise de restauration signifient qu’ils ne sont pas dans la même situation que The Main.

Johnny Goncalves, le gérant de l’épicerie Schwartz’s, qui y travaille depuis près de 50 ans, a déclaré qu’il était difficile de voir The Main fermer. (Matthieu Lapierre/CBC)

« Nous avons des clients extrêmement, extrêmement fidèles, extrêmement fidèles, vous savez, qui viennent parfois trois fois par jour », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas qu’un restaurant, c’est plutôt un centre communautaire. »

Johnny Goncalves, le gérant de l’épicerie Schwartz’s, qui y travaille depuis près de 50 ans, a déclaré qu’il était difficile de voir The Main fermer. Les deux restaurants, situés l’un à côté de l’autre, alors qu’ils auraient pu être considérés comme des rivaux, ne se sont jamais vraiment marché sur les pieds.

Au lieu de cela, ce sera comme perdre un ancien voisin qui vous a aidé de temps en temps, a-t-il déclaré.

« Il n’y a pas de personnel », a-t-il dit, « et après COVID, beaucoup d’endroits ont fermé. … Ce n’est pas facile. »

La bonne viande fumée est difficile à trouver

Rastelli a déclaré qu’il restait peu d’endroits sur l’île pour obtenir de la viande fumée authentique et maison.

Parmi ceux qui restent figurent ceux de Schwartz et de Lester, mais ils sont rares, a-t-il déclaré.

Rastelli a déclaré que Delibee’s, à Pointe-Claire, dirigé par Philip Varvaro, et Smoked Meat Pete’s, à L’Île Perrot, qui est dirigé par l’autre fils de Peter Varvaro, sont les deux endroits qui maintiennent en vie la recette originale de The Main.

« Nous sommes ici dans l’ouest de l’île », a déclaré Philip Varvaro de Delibee’s. « C’est la même viande fumée que mon père a commencé à faire. J’en fais toujours. Ma famille en fait toujours. »