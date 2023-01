La main indéniable des États-Unis dans l’émeute anti-démocratique au Brésil

Commentez cette histoire Commenter

A Washington, il y a une légion de gens investis dans le business de la promotion de la démocratie. Dans les groupes de réflexion, les bureaux du Congrès, les organisations de défense des droits de l'homme et même les médias, une classe professionnelle entière se rend au travail chaque jour, chargée par la conviction vivifiante que les valeurs qui sous-tendent la démocratie américaine doivent s'étendre à travers le monde – et que le gouvernement américain a un rôle majeur à jouer rôle à jouer dans leur extension.

Mais nous avons appris au cours de la dernière demi-décennie que ce projet, souvent enveloppé d’hymnes à l’exceptionnalisme américain, est en contradiction avec une réalité plus dure. La démocratie aux États-Unis est sous la contrainte, tendue à la fois par les gains politiques des extrémistes nationalistes et par l’anachronisme grinçant de certaines des institutions politiques du pays. Et plutôt que d’exporter les valeurs démocratiques, les États-Unis ont joué leur rôle en fomentant également des réactions illibérales et autocratiques ailleurs dans le monde, des blocages de camionneurs au Canada aux campagnes anti-vaccination en Allemagne.

Les insurrections de capitaux au Brésil et aux États-Unis font écho à des violations violentes ailleurs

Le Centre Soufan, qui surveille les menaces extrémistes militantes, a récemment souligné l’impact mondial du radicalisme intérieur américain. “De nombreux analystes du terrorisme à l’étranger considèrent que les États-Unis sont devenus un exportateur net d’extrémisme anti-gouvernemental et anti-autorité, inspirant et motivant des sympathisants dans de nombreux pays du monde”, a-t-il noté dans un bulletin.

Cet impact a sans doute été visible dimanche à Brasília, la capitale brésilienne, alors que les partisans de l’ancien président défait Jair Bolsonaro se sont déchaînés au cœur de l’État fédéral, prenant d’assaut le palais présidentiel, la Cour suprême et le Congrès. Les scènes de chaos et de destruction ont immédiatement rappelé ce qui s’est passé deux ans auparavant aux États-Unis, lorsque les partisans du président Donald Trump ont brièvement saccagé le Capitole américain dans le but de contrecarrer la certification par le Congrès du vote électoral de 2022.

Ce qui s’est passé au Brésil, dans une certaine mesure, a émergé de un livre de jeu trumpiste. Pendant des mois avant les élections de l’année dernière, Bolsonaro a mis en doute la légitimité de tout résultat démocratique qui ne lui aurait pas valu la victoire. Après avoir perdu contre le président Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro n’a jamais pleinement reconnu sa défaite et a sauté l’investiture de Lula au début du mois. Certains de ses ardents partisans, radicalisés en ligne au milieu d’un fatras de désinformation sur les réseaux sociaux, ont refusé d’accepter la victoire de Lula, ont campé dans diverses régions du pays et se sont accrochés à des visions de délivrance aux mains d’une armée obligeant au coup d’État.

Les vidéos de l’attaque au Brésil montrent des similitudes frappantes avec le 6 janvier

L’émeute du 8 janvier a marqué une coda violente après des mois de colère polarisante et reflète de profondes divisions au sein de la société brésilienne. Mais l’empreinte américaine sur les événements est impossible à ignorer. Bolsonaro et Trump étaient des compagnons de route, pendant un temps les ultranationalistes prééminents de l’hémisphère occidental, et leurs camps sont devenus de fervents partisans du projet politique de l’autre. Leurs acolytes ont entretenu une boucle de rétroaction de griefs et d’hystérie, faisant écho aux affirmations douteuses des uns et des autres sur la fraude électorale, la menace d’une « prise de contrôle communiste » et la nécessité d’une intervention pour « arrêter le vol ». Ces dernières semaines, la prise de contrôle de Twitter par le milliardaire technologique Elon Musk a permis le retour de certains influenceurs brésiliens d’extrême droite.

“L’une des choses qui, selon moi, distingue le bolsonarismo des précédents courants du conservatisme brésilien est la façon dont il singe la droite américaine, en particulier la guerre culturelle de la droite alternative en ligne… associée au trumpisme”, a déclaré Andre Pagliarini, historien du Brésil à Hampden. -Sydney College, m’a dit. « Le culte des armes à feu, par exemple, n’a jamais figuré en bonne place dans le conservatisme brésilien. C’est le cas maintenant.

Et il y a aussi un style politique et un agenda partagés par les deux mouvements. Cela inclut “la claque d’hommes autour de Donald Trump qui a commencé à rêver d’un autre type d’influence américaine”, comme l’a écrit Anne Applebaum de l’Atlantic. « Pas démocratique, mais autocratique. Pas en faveur des constitutions et de l’État de droit, mais en faveur de l’insurrection et du chaos. Pas par des déclarations d’indépendance mais par des campagnes de trolling sur les réseaux sociaux.

Viktor Chagas, professeur à l’Université fédérale de Fluminense à Rio de Janeiro, a déclaré à mes collègues que l’émeute de dimanche était “une tentative claire d’imiter l’invasion du Capitole américain, comme une reproduction des mouvements Trumpistes et un signal symbolique de force et de connexions transnationales de l’extrême droite mondiale.

Comment la rhétorique de Bolsonaro – puis son silence – a alimenté l’assaut au Brésil

Mais les scènes reflètent également les limites de l’attrait et de la capacité de Bolsonaro. Alors qu’il y a des soupçons sur la mesure dans laquelle des éléments des forces de sécurité ont toléré ou même encouragé les incursions des manifestants, des semaines de manifestations contre l’élection de Lula n’ont fait bouger aucun levier de l’État. “Les gens de Bolsonaro avaient vraiment étudié le 6 janvier et la conclusion à laquelle ils sont arrivés était que Trump avait échoué parce qu’il s’appuyait sur une foule et qu’il n’avait aucun soutien institutionnel”, a déclaré à mes collègues Tom Shannon, ancien ambassadeur américain au Brésil. « À cause de cela, les gens de Bolsonaro ont travaillé dur pour essayer de construire ce soutien institutionnel, mais ils ont échoué. Ce qui en dit long sur la démocratie brésilienne et les institutions brésiliennes d’une manière très positive.

Contrairement à Trump il y a deux ans, Bolsonaro n’était nulle part près des scènes de violence, mais aux États-Unis, traînant dans une banlieue de Floride non loin de Disney World. Il n’a prononcé aucun discours, incitant les foules à marcher sur les couloirs du pouvoir. Le lendemain, Bolsonaro se serait rendu à l’hôpital pour des douleurs abdominales. Mais dans les semaines à venir, il devra encore subir un examen minutieux de son rôle éventuel dans l’incitation aux émeutes de loin.

“Son silence était terrible”, a déclaré à mes collègues Jairo Nicolau, politologue à l’institut de recherche Fundação Getulio Vargas. “Cela a signalé à une partie de ses partisans qui sont plus idéologiques qu’il les soutient, qu’ils font ce que leur grand patron ne peut pas faire. Son silence a été la principale étincelle qui a allumé les manifestations qui se déroulent actuellement.