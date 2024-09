La main du robot peut se détacher du bras, ramper jusqu’aux objets et les ramasser

Les vidéos de recherche ne sont pas connues pour leurs arcs narratifs. Parfois, cependant, vous en voyez un qui ne cesse de s’améliorer au fur et à mesure que vous regardez. « Au-delà de la dextérité manuelle » est une de ces vidéos. Il vous impressionne dès les premières secondes avec une pince robotique très adroite, puis les choses commencent à dérailler.

La vidéo a fait ses débuts avec un document de recherche du même nom à Conférence internationale de l’IEEE sur la robotique et l’automatisation à Rotterdam cette semaine. Les travaux, menés par l’EPFL en Suisse, explorent les moyens par lesquels les mains robotiques peuvent dépasser les limites existantes pour saisir une gamme encore plus large d’objets.

« Le modèle d’apprentissage profond a considérablement avancé les techniques de manipulation adroite pour la préhension de la main à plusieurs doigts », note l’équipe. « Cependant, la saisie guidée par les informations de contact dans des environnements encombrés reste largement sous-explorée. »

Pendant des décennies, les roboticiens se sont inspirés du monde naturel. Les robots d’aujourd’hui reposent en grande partie sur ces fondations. Ne cherchez pas plus loin que les quadrupèdes et les humanoïdes qui inondent actuellement le marché. Le biologique est une source d’inspiration riche et apparemment inépuisable, mais il peut aussi pousser les concepteurs à se mettre dans une impasse.

Mais pourquoi une main robotique doit-elle être contrainte par les limites de son homologue naturel ? La réponse qui prévaut est peut-être un manque d’imagination. Les recherches présentées ici montrent cependant à quoi ressemblent ces systèmes lorsque l’on rompt intentionnellement ces liens.

Les résultats peuvent être un peu effrayants. Concevoir une main d’inspiration humaine qui peut se pencher en arrière pour ramasser un large éventail d’objets et se détacher pour ramper vers une autre, la plante fermement à l’intérieur de l’étrange vallée. Si cela ne ressemblait pas autant à une main humaine, cela serait probablement moins troublant.

Crédits images : EPFL (vitesse 4x)

Cependant, pour opérer dans ce monde, il faut faire preuve de cette réaction viscérale. Au-delà, vous trouverez une voie à suivre pour progresser dans la robotique. La question de savoir si quelque chose comme celui-ci peut être mis à l’échelle avec succès est une autre question. Pour l’instant, la recherche suscite sans aucun doute beaucoup d’intérêt dans le domaine.

« Même si on le voit dans les films d’horreur », dit avec effronterie le chercheur Xiao Gao. dit à l’IEEE« Je pense que nous sommes les premiers à introduire cette idée dans la robotique. »

Au revoir les robots biologiquement inspirés ; bonjour les robots d’horreur.