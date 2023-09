La main-d’œuvre indienne continue d’être à la traîne par rapport à celle de la Chine, selon une étude

L’emploi des femmes en Inde reste nettement inférieur à celui de la Chine.

Alors que la main-d’œuvre féminine en Chine s’élève à 71 %, les femmes ne représentent que 25 % de la main-d’œuvre indienne. Ce chiffre est encore inférieur à celui des économies plus pauvres comme le Pakistan (26 %) et le Bangladesh (40 %), selon le rapport d’Oxford Economics.

Les pays en développement de la région qui ont une économie plus petite comptent également un nombre plus élevé de travailleuses dans leur population active. Plus de 50 % des femmes en Indonésie, en Malaisie, au Laos, en Thaïlande et au Vietnam travaillent, selon ces données.