La main-d’œuvre exige que Sunak révèle les coûts du statut fiscal non-dom après la querelle de Zahawi

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le parti travailliste a intensifié sa pression sur Rishi Sunak en exigeant qu’il partage des détails sur les coûts du statut controversé de non-dom de la Grande-Bretagne à la suite du limogeage du président conservateur Nadhim Zahawi pour ses affaires fiscales.

Le parti de Sir Keir Starmer a exhorté le gouvernement à publier des détails sur la question de savoir s’il envisageait de supprimer le statut fiscal non-dom d’ici la fin février – qualifiant l’échappatoire de “obsolète et injuste”.

La question a fait la une des journaux en avril de l’année dernière lorsque L’indépendant a révélé que l’épouse de M. Sunak, Akshata Murty, avait eu un statut fiscal non-dom pendant qu’il était chancelier. Plus tard, elle a renoncé à l’arrangement spécial.

Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré en novembre qu’il avait demandé au Trésor d’examiner combien d’argent pourrait être collecté grâce à la suppression du statut spécial, qui permet aux personnes vivant au Royaume-Uni d’éviter l’impôt intérieur sur les revenus à l’étranger.

Les travaillistes utiliseront une humble motion d’adresse mardi pour exiger toutes les analyses sur l’impact de la fin du statut de non-dom d’ici le 28 février. “Le Labour mettra fin à 13 ans de sorcellerie, abolira le statut de non-dom et offrira la transparence que le peuple britannique mérite”, a déclaré le ministre adjoint du Trésor, James Murray.

Le groupe de réflexion de l’Institute for Fiscal Studies (IFS) avait précédemment estimé que la suppression du statut de non-dom représenterait environ 3 milliards de livres sterling par an. Mais M. Hunt a déclaré qu’il voulait encourager les riches à rester et à “dépenser leur argent ici”.

Cela survient alors que M. Sunak tente de tirer un trait sur la saga fiscale Zahawi, au milieu des accusations des travaillistes selon lesquelles son gouvernement est maintenant “noyé dans la sottise”.

Le Premier ministre a insisté lundi sur le fait qu’il avait agi “de manière assez décisive” en limogeant le président conservateur pour avoir enfreint le code ministériel sur ses affaires fiscales, alors qu’il s’était engagé à rétablir “l’intégrité en politique”.

S’exprimant dans un hôpital du NHS du comté de Durham, le Premier ministre a déclaré qu’il avait agi “immédiatement” après que son conseiller en éthique, Sir Laurie Magnus, eut découvert que M. Zahawi avait enfreint sept fois les règles du code en omettant d’être ouvert et honnête à propos de ses affaires fiscales.

« Cela devrait vous donner une certaine confiance dans le fait que ces choses comptent pour moi. Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour rétablir l’intégrité en politique », a ajouté M. Sunak.

Le député conservateur senior Sir Geoffrey Clifton-Brown – trésorier du puissant comité du parti de 1922 – s’est joint aux libéraux démocrates pour demander à M. Zahawi d’envisager de se retirer avant les prochaines élections. Sir Geoffrey a déclaré que ce serait le “meilleur résultat”.

Les Lib Dems ont également exhorté M. Sunak à retirer le whip de M. Zahawi et ont appelé à une enquête sur les menaces juridiques proférées par l’ancien chancelier contre L’indépendant – après que ce journal a révélé pour la première fois l’existence de la sonde HMRC – et d’autres.

Mais d’autres députés conservateurs ont rejeté les appels à sa suspension ou à sa démission dans sa circonscription de Stratford-Upon-Avon. “Il a été suffisamment puni – il n’a pas enfreint la loi”, a déclaré un haut responsable conservateur en colère contre M. Zahawi pour avoir “dommagé” le parti. L’indépendant.

Le député conservateur John Penrose, ancien tsar anti-corruption du gouvernement, a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme: “Je ne pense pas qu’ayant payé une amende énorme et étant limogé du cabinet, nous devrions trouver d’autres choses à lui imposer en ce moment.”

Rishi Sunak reste sous pression pour sa gestion de la saga fiscale Zahawi (Getty/PA)

Il est venu alors que le n ° 10 a rejeté les allégations des alliés de M. Zahawi – limogé environ une heure après que le rapport de Sir Laurie a atterri sur le bureau de M. Sunak tôt dimanche matin – selon lesquelles il avait été traité injustement par le Premier ministre et le conseiller en éthique.

M. Zahawi serait “furieux” du tir, et ses alliés ont dit Le spectateur qu’il avait informé Tom Scholar, alors secrétaire permanent au Trésor, à la fois de l’enquête du HMRC et de l’amende payée en septembre 2022.

Ils affirment également que son registre ministériel des intérêts était à jour en septembre, malgré le rapport de Sir Laurie indiquant qu’il ne l’avait mis à jour qu’au début du mois.

Mais le n ° 10 a rejeté l’idée que des responsables gouvernementaux aient eu connaissance d’une sanction du HMRC en septembre. «Le fait de la sanction n’a été énoncé qu’à une date ultérieure. Comme le [ethics adviser] rendu clair, [Mr Zahawi] n’a pas déclaré les détails de l’amende … avant janvier.

M. Penrose a déclaré que le HMRC devrait avoir une autorisation spéciale pour briser la confidentialité habituelle des déclarations de revenus des particuliers dans le cas de la vérification des ministres du Trésor. “Nous devons avoir un système qui fonctionne mieux”, a-t-il déclaré à Radio 5 Live.

Le député conservateur principal Steve Brine, président du comité restreint de la santé et des soins sociaux, a déclaré que la tenue d’audiences de «confirmation» après la nomination des ministres du cabinet pourrait contribuer à accroître le contrôle. “Je ne pense pas que ce soit déraisonnable”, a-t-il déclaré à BBC Radio 4. Monde à un.

Pendant ce temps, une nouvelle enquête Ipsos a révélé que seul un électeur sur trois (32%) pense que M. Sunak a ce qu’il faut pour être un bon Premier ministre – en baisse de 10 points depuis novembre.

Le sondage pour le Norme du soir a constaté que le leader travailliste Sir Keir Starmer a devancé M. Sunak en termes de crédibilité, 36% affirmant qu’il avait les qualités pour être Premier ministre.

Les résultats surprenants montrent également que seulement 2 électeurs sur 10 pensent que le gouvernement Sunak est compétent. Les deux tiers des électeurs (66%) pensent qu’il est temps de changer lors des prochaines élections, selon le sondage. Et parmi les électeurs conservateurs de 2019, 40 % pensent qu’il est temps de changer.

Pendant ce temps, l’ancien chef conservateur Lord Hague a rejeté les spéculations le liant au poste vacant de président du parti. “Sachez que je ne reviendrai absolument pas en politique sous quelque forme que ce soit, y compris celle-là”, a-t-il tweeté lundi.

La dirigeante de la Chambre des communes, Penny Mordaunt, est devenue la favorite des bookmakers pour le poste. William Hill a Mordaunt à 4/1, devant Oliver Dowden et Michael Gove à 5/1.