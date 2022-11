La main de Poutine “gravement malade” devient VIOLET alors qu’il agrippe une chaise lors d’une rencontre avec le président cubain

Le tyran RUSSE Vladimir Poutine a été photographié avec des mains violettes alors qu’il agrippe sa chaise, dans les dernières craintes pour la santé entourant le chef du Kremlin.

Le président russe a été filmé en train de traîner des pieds et de paraître tremblant et instable lors d’une réunion mardi avec son homologue cubain.

Les dernières apparitions de Vladimir Poutine ont suscité de nouvelles craintes quant à sa santé Crédit : EPA

Ses mains ont attiré l’attention sur la photo Crédit : EPA

Sa main gauche avait une teinte violette lorsqu’il a été vu en train de saisir le bras de la chaise Crédit : AP

Des images d’une autre réunion mercredi le montraient tenant fermement un bureau devant lui.

Les rumeurs sur la santé de Poutine ont tourbillonné pendant des mois, à la suite d’informations selon lesquelles il recevait un traitement contre le cancer.

Lors du sommet de mardi avec le président cubain Miguel Diaz-Canel, le chef du Kremlin, 70 ans, a été photographié assis maladroitement sur sa chaise alors que le couple parlait devant les caméras.

Sa main gauche a été vue étroitement enroulée autour du bras de sa chaise, tandis que sa main droite jouait sans but avec quelque chose sur ses genoux.

Les deux mains semblaient avoir des taches violettes dessus.

Pendant ce temps, il s’agitait et tapait du pied, apparaissant étrangement rétréci à côté du président Diaz-Canel.

Son visage est particulièrement bouffi et bouffi dans le clip.

Mercredi, il a fait une nouvelle apparition – cette fois avec le chef de fabrication Dmitry Mazepin – dans son bureau, de part et d’autre d’un grand bureau en bois.

Une fois de plus, Vlad a été vu agrippant fermement le bureau – cette fois avec sa main droite – pendant qu’il parlait.

Cela fait suite aux affirmations de hauts responsables ukrainiens selon lesquelles Poutine craint d’être tué s’il perd la guerre en Ukraine, et il en va de même pour “se battre pour sa vie”.

Oleksiy Arestovich, conseiller du chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré que les récents revers avaient fait craindre à Moscou que l’Ukraine ne gagne la guerre.

Il a déclaré, cité dans The Times : «[Putin] a très peur parce qu’il n’y a pas de pardon en Russie pour les tsars qui perdent des guerres. Il se bat pour sa vie maintenant.

“S’il perd la guerre, du moins dans l’esprit des Russes, cela signifie la fin. La fin de lui en tant que personnalité politique.

“Et peut-être au sens physique.”

La reprise de la ville de Kherson au début du mois a été la plus grande victoire de l’Ukraine sur le champ de bataille à ce jour et a suivi un certain nombre de pertes humiliantes pour la Russie dans les régions de Kharkiv et du Donbass.

Kherson était l’un des quatre territoires ukrainiens illégalement annexés par la Russie en grande pompe à Moscou il y a moins de deux mois, mais déjà, ses rêves d’une plus grande Russie semblent en lambeaux.

“Cela a forcé même les personnes très fidèles à Poutine à douter de pouvoir gagner cette guerre”, a déclaré Arestovich.

Au milieu de la paranoïa croissante de Poutine et des craintes d’un coup d’État, des signes d’une éventuelle mauvaise santé continuent d’émerger.

Sa main droite jouait avec quelque chose sans but Crédit : AP

Lors d’une réunion mercredi, il a été vu agrippé fermement au bureau devant lui Crédit : Alamy

Le Kremlin a toujours démenti les rumeurs sur la mauvaise santé de Poutine Crédit : Getty

Des documents d’espionnage explosifs divulgués à The Sun Online plus tôt ce mois-ci affirmaient que Poutine était traité pour la maladie de Parkinson et le cancer, malgré des années de démentis du Kremlin.

“Je peux confirmer qu’il a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson à un stade précoce, mais cela progresse déjà”, a déclaré l’initié des services de sécurité russes dans l’e-mail.

“Ce fait sera nié de toutes les manières possibles et caché.

“Poutine est régulièrement bourré de toutes sortes de stéroïdes lourds et d’injections analgésiques innovantes pour arrêter la propagation du cancer du pancréas dont il a récemment été diagnostiqué.”

Les documents affirmaient également que Poutine faisait “une overdose d’un cocktail de psychotropes” et qu’il avait “perdu la tête”.

Ces médicaments “psychotropes” aident à donner à Poutine un regain d’énergie pour essayer de cacher à quel point il est “gravement malade” lors de réunions clés et d’apparitions publiques, ont-ils déclaré.

“Il est vraiment fou – il a vraiment perdu la tête”, a déclaré l’initié des services de sécurité russes.

Et la semaine dernière, Poutine a été photographié avec des ecchymoses présumées dues à une perfusion intraveineuse sur le dos de sa main dans sa résidence d’État à l’extérieur de Moscou.

Poutine a été photographié avec des marques de voie intraveineuse présumées sur le dos de ses mains, au milieu de rumeurs selon lesquelles il souffre d’un cancer et de douleurs invalidantes.

Le correspondant du Kyiv Post, Jason Jay Smart, a partagé les images accablantes sur Twitter affirmant que « les vidéos diffusées par [Russian] Les nouvelles du gouvernement montrent ce qui pourrait être des marques de traces, des intraveineuses, sur la main de Poutine”.

Il a également affirmé que Moscou avait publié deux vidéos : une fortement filigranée pour soi-disant masquer la main de Poutine et une autre qui ne les montre pas du tout.

Les nouvelles de l’État russe ont supprimé à la hâte les images, ce qui ajoutera aux spéculations sur la mauvaise santé de Poutine.