La main chaude de Zach LaVine, la victoire dominante des Bulls en deuxième mi-temps aux Sixers

N’importe qui pouvait tirer un score de boîte et annuler la victoire 126-112 des Bulls à Philadelphie en réalisant que le centre vedette des Sixers, Joel Embiid, n’avait pas joué.

Embiid est invaincu contre les Bulls, donc une victoire de 14 points à sa place aurait certainement suscité un autre type d’attention. Mais tout rejet du rare triomphe sur route de Chicago contre les 76ers – le premier des Bulls depuis 2017 – ignorerait l’une des plus belles performances de l’équipe cette saison.

Les Bulls ont effectué un revirement de 31 points, prenant une avance de 18 points et ne traînant jamais en seconde période après avoir pris du retard jusqu’à 13 points en première mi-temps. Un troisième quart-temps spectaculaire et presque incroyable de 40 points a fait la différence. Zach LaVine, avec son tir de précision, et Patrick Williams, avec sans doute sa période la plus percutante en tant que pro, combinés pour 35 de ces points. Nikola Vučević avait les cinq autres.

Ils étaient les vedettes de la nuit et leurs efforts individuels ne peuvent être ignorés.

LaVine l’éclaire à longue portée

La main chaude de LaVine restera dans les mémoires.

Il a marqué un sommet de 41 points sur 14 tirs sur 19, réalisant 11 des 13 tirs à 3 points. Il a frappé ses huit premiers 3 avant que le premier raté ne se produise à la fin du troisième quart. Avant cela, il était 5 pour 5 à longue distance dans le quart. Ses 19 points au cours de la période sont le deuxième plus grand qu’il ait marqué dans n’importe quel quart cette saison, derrière seulement son quatrième quart de 20 points à Brooklyn le soir d’Halloween.

Mais c’était loin d’être une prise de contrôle par un seul homme. Cela ne ressemblait pas à la nuit de LaVine jusqu’au milieu du troisième quart-temps. Ce dont on ne se souviendra pas autant que son tir chaud, c’est comment LaVine a commencé le jeu en pulvérisant des passes et en travaillant le ballon. Il a récolté cinq passes décisives avant la mi-temps. Son score en première mi-temps, 13 points efficaces sur 5 tirs sur 6, s’inscrivait dans le flux de l’attaque de l’équipe.

Tous les ELEVEN threes Zach LaVine ont frappé à Philadelphie. 41 points | 14-19 FG | 11-13 sur trois Votez Zach ➡️ https://t.co/FIqGfhqP9E pic.twitter.com/TlU7zXnsB3 – Chicago Bulls (@chicagobulls) 7 janvier 2023

La précision des lumières éteintes de LaVine sur les opportunités de capture et de tir a également fait son apparition. Sept de ses 3 points sont venus sans utiliser de dribble. C’est une méthode simplifiée L’entraîneur des Bulls, Billy Donovan, a travaillé pour en incorporer davantage dans le package de LaVine. LaVine aime toujours le ballon entre ses mains avec la capacité de créer plutôt que de simplement attraper et tirer. Mais il a montré à quel point il est efficace lorsqu’il entre dans une zone.

Vučević enregistre un triple-double

Vučević a joué comme on pouvait s’y attendre face à des sauvegardes Sixers plus petites et bien inférieures – il a dominé.

Vooch a joué un rôle essentiel tout au long, d’abord en exploitant des défenseurs plus courts à l’intérieur et en nettoyant la vitre défensive, puis en enfilant des passes. Il a marqué 19 points avec 18 rebonds, 10 passes décisives et deux tirs bloqués. C’était son cinquième triple-double en carrière et son deuxième en tant que membre des Bulls.

Avant la mi-temps, Vučević avait englouti 12 rebonds. Compte tenu des luttes des Bulls ces derniers temps pour fermer les possessions défensives en obtenant des rebonds, son engagement était louable. Son dépassement en seconde période a été important.

Vučević a récolté huit passes décisives après la mi-temps. Il est passé de receveur en première mi-temps à quart-arrière en seconde, servant à plusieurs reprises de point de vente d’urgence lorsque les Sixers ont commencé à envoyer des équipes doubles à LaVine. À chaque fois, Vučević a délivré la passe simple mais appropriée au prochain homme ouvert, séparant facilement ce qui restait de la défense de Philly. Ses 10 aides équivalaient à 25 points Bulls.

“Je pensais que Vooch était le MVP de la soirée.” -Zach LaVine à @Stacey21King & @AdamAmin https://t.co/TlIFfqW9I2 – Chicago Bulls (@chicagobulls) 7 janvier 2023

“Je pensais que Vooch était le MVP de la soirée”, a déclaré LaVine à l’émission NBC Sports Chicago après le match.

Williams grandit

Deux nuits plus tôt, ses coéquipiers n’arrêtaient pas de taquiner Williams.

Soyons précis. DeMar DeRozan et LaVine ne serait pas arrêter.

Williams s’est assis à son casier pour répondre patiemment à une série de questions d’une foule de journalistes après la victoire des Bulls sur Brooklyn mercredi. À chaque occasion, DeRozan ou LaVine sont intervenus, critiquant les réponses de Williams, pour le meilleur et pour le pire.

“Dis-leur, Pat”, ont-ils ceinturé.

“Façon de nous mener, tour”, a déclaré DeRozan.

Celui-ci a attiré l’attention de Williams, l’incitant à pivoter au milieu de la phrase.

“Vous avez dit ‘tour?'” Williams a riposté à DeRozan.

DeRozan l’a encore dit.

“Arrête de jouer, mon frère”, a déclaré Williams.

Avec des performances consécutives époustouflantes, il semble que Williams oblige ses coéquipiers à respecter son nom. Et c’est quelque chose que l’attaquant de troisième année a dit après sa soirée de 22 points contre Kevin Durant et les Nets qui a annoncé vendredi.

“Ce match n’a pas d’impact sur le prochain match”, a déclaré Williams mercredi. « Le prochain match, tu dois le montrer à nouveau. Prouvez-le à nouveau.

Quelle semaine ça a été pour Williams. Cela a commencé par un box-out manqué coûteux à Cleveland lundi. Son jour de bosse a comporté la tâche défensive intimidante sur Durant. Deux nuits plus tard, c’était l’ancien coéquipier de KD, James Harden. Vingt-quatre heures plus tard, ce sera l’ancien coéquipier Lauri Markkanen, un homme en mission cette saison, un All-Star en devenir et en lice pour le prix du joueur le plus amélioré de la ligue.

Williams continue de se présenter au travail.

Il a aidé à limiter Harden à 17 points lors de 4 tirs sur 17 vendredi. Harden a eu sept rebonds, 11 passes décisives et un seul chiffre d’affaires. Mais il n’a jamais trouvé sa zone de confort en tant que buteur. Encore une fois, Williams a dû se concentrer sur l’option la plus meurtrière de l’adversaire tout en fournissant lui-même quelque chose de manière offensive. Tranquillement, il devient assez bon dans ce domaine.

Williams a terminé avec 18 points sur 7 tirs sur 11 avec six rebonds et deux passes décisives en 35 minutes. Il a marqué 16 de ses points au troisième quart, réalisant les sept tentatives de placement.

En une séquence de deux minutes, Williams a montré un aperçu de son talent à double sens et comment il peut s’assurer que sa présence se fait sentir. Tout d’abord, il a contesté un pas en arrière de Harden 3 avant de fuir pour un dunk de transition sur une passe de sortie de DeRozan. Plus tard, il s’est laissé tomber dans la voie pour un bloc d’aide contre Montrezl Harrell à une extrémité avant de terminer un dunk faisant autorité à l’autre.

Williams a fait des coupes intelligentes, a mis en conserve 2 des 5 3 et s’est occupé du basket-ball (un chiffre d’affaires), tout en étant chargé de ralentir l’un des joueurs les plus glissants de la ligue.

Il n’aurait pas pu faire mieux.

Dans moins de 24 heures, il doit recommencer.

(Photo de Zach LaVine : Tim Nwachukwu / Getty Images)