INDIANAPOLIS: OG Anunoby a marqué 30 points, un sommet de la saison, et a réussi trois lancers francs dans la dernière minute pour briser l’égalité et aider les Raptors de Toronto en plein essor à battre les Indiana Pacers 107-102 dimanche.

Les Raptors ont remporté deux victoires consécutives et cinq de leurs six derniers, dont celui-ci sans les All-Stars Kyle Lowry et Pascal Siakam blessés.

Myles Turner avait 25 points et six blocs pour mener les Pacers, qui en ont perdu trois sur quatre.

Toronto a pris le contrôle au milieu du deuxième quart et a prolongé l’avance à 58-47 à la demie. Après que l’Indiana ait réduit le déficit à 77-75 après trois trimestres, les Pacers ont pris deux brèves avance au début du quatrième.

Mais les Raptors ont brisé une égalité de 82 avec une course de 8-0. Indiana a de nouveau égalisé le score avec 1:07 à jouer, mais Anunoby a réussi trois des quatre lancers francs et les Raptors ont marqué les cinq derniers points.

TIP-INS

Raptors: Anunoby a prolongé sa séquence de matchs consécutifs à deux chiffres à huit. Il a également fait quatre 3, lui donnant 27 dans les huit derniers. … Fred VanVleet a marqué 21 points et a fait au moins un 3 points dans une franchise record de 48 matchs consécutifs. … Toronto a forcé 13 revirements et est allé 10 de 18 sur 3 en première demie. … Norman Powell a ajouté 20 points.

Pacers: Domantas Sabonis avait 10 points et 10 rebonds rien qu’en première mi-temps pour son 16e double-double consécutif pour ouvrir la saison. C’est la plus longue séquence de sa carrière et la plus longue de l’ère NBA de l’Indiana. Il a terminé avec 10 points, 19 rebonds et cinq passes. … Justin Holiday avait 16 points et 10 rebonds. … Jeremy Lamb a marqué 13 points et en a 42 en trois matchs depuis son retour d’un ligament croisé antérieur déchiré au genou gauche.

METTRE HORS D’USAGE

Alors que Lowry avait été répertorié comme une décision de temps de jeu sur le rapport de blessure de Toronto en raison d’une douleur au pied droit, Siakam était une surprise inactive avec un gonflement du genou gauche. On ne sait pas si l’un ou l’autre sera disponible pour le match revanche de lundi soir.

NOUS SALUONS LE RETOUR

L’Indiana a accueilli dimanche les fans à Bankers Life Fieldhouse. Les officiels de l’équipe ont annoncé précédemment qu’ils plafonneraient la participation à 1000. Après lundi soir, ils envisageront d’augmenter la capacité. Des responsables locaux et étatiques ont déclaré que les Pacers pouvaient avoir jusqu’à 4500 fans à l’intérieur de l’arène.

SUIVANT

Raptors: affrontez à nouveau les Pacers lundi à Indianapolis.

Pacers: À la recherche d’une deuxième division consécutive en série consécutive à domicile cette saison.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports