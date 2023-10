La main bionique expérimentale d’une femme réussit un test majeur avec brio

Les scientifiques semblent avoir développé une prothèse de main offrant bien plus de contrôle et de confort que celles disponibles aujourd’hui. Dans une nouvelle recherche cette semaine, ils ont détaillé le cas d’une Suédoise qui a porté avec succès le membre bionique avancé pendant des années sans problème majeur, tout en éprouvant beaucoup moins de douleur qu’auparavant.

La femme, identifiée comme étant Karin, a subi une blessure agricole qui lui a arraché une grande partie du bras droit sous le coude il y a plus de 20 ans. Comme de nombreuses personnes amputées, Karin a développé une douleur au membre fantôme, ce qui l’a obligée à prendre de fortes doses de médicaments pour la gérer. Elle a également peu bénéficié des prothèses conventionnelles, les trouvant trop lourdes à utiliser dans la vie quotidienne. Mais il y a quelques années, Karin est devenue l’une des premières patientes inscrites au Projet DeTOPune vaste étude financée par l’Union européenne et impliquant des dizaines de scientifiques à travers l’Europe qui cherche à développer la prochaine génération de membres bioniques.

Une autre démonstration de la Mia Hand. Image: Ortiz-Catalan et al/Science Robotics

La prothèse de Karin a été créée par la société italienne Presilia et est surnommée Mia Hand. Il est équipé de technologies de pointe, notamment d’IA. Et pour améliorer encore sa fonctionnalité, ses chirurgiens ont procédé à une ostéointégration lors de la procédure de fixation, un processus qui fusionne directement l’os à l’implant, créant idéalement une connexion mécanique plus solide. Ils ont également implanté des électrodes dans les muscles et les nerfs de son bras, et ont recâblé certains de ses nerfs dans la partie restante du bras. Le le résultat est un membre robotique directement connecté au système neuromusculo-squelettique de Karin.

Tout comme une vraie main de chair et de sang, elle est contrôlée par le système nerveux de Karin et fournit un retour sensoriel. Sa nouvelle main serait capable d’effectuer environ 80 % des tâches quotidiennes typiques qu’un membre ordinaire serait capable d’accomplir. Et cela a considérablement réduit la douleur de son membre fantôme et le besoin de médicaments. Les conclusions de l’équipe sur le succès initial de Mia Hand sont les suivantes : publié dans la revue Science Robotique.

« Karin a été la première personne amputée sous le coude à bénéficier de ce nouveau concept de main bionique hautement intégrée pouvant être utilisée de manière indépendante et fiable dans la vie quotidienne », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Max Ortiz-Catalan, responsable de la recherche sur les prothèses neuronales à l’Institut. Bionics Institute en Australie, dans un déclaration de l’École d’études avancées Sant’Anna, l’une des nombreuses autres universités impliquées dans le projet.

Il a ajouté : « Le fait qu’elle puisse utiliser sa prothèse confortablement et efficacement dans ses activités quotidiennes depuis des années est un témoignage prometteur des capacités potentielles de changement de vie de cette nouvelle technologie pour les personnes confrontées à la perte d’un membre. »

Karin est l’une des trois patientes inscrites au projet DeTOP. Et même s’il faudra peut-être du temps pour que les recherches sur ces patients soient achevées, on espère que ces prothèses pourront éventuellement devenir la nouvelle norme pour les amputés des membres supérieurs. Pour Karin, c’est déjà un formidable cadeau.

« Pour moi, cette recherche a signifié beaucoup, car elle m’a donné une vie meilleure », a-t-elle déclaré dans le communiqué de l’université.