La magnifique image d’une plage japonaise où la neige, le sable et la mer se rencontrent devient virale

Les médias sociaux sont devenus une plaque tournante d’images et de vidéos époustouflantes. Souvent, vous voyez apparaître des images qui surprennent complètement les téléspectateurs par leur beauté et leur magnificence. Une de ces images qui a récemment émergé est celle d’une plage au Japon. Cependant, une chose spéciale à propos de cette plage est que l’on peut voir la neige, le sable et la mer se rencontrer au même endroit. Selon un utilisateur de Reddit, l’image a été prise sur la côte ouest du Japon dans le géoparc de San’in Kaigan par le photographe Hisa.

La photographe a téléchargé la même photo sur son compte Instagram officiel. “Une promenade le long du rivage de l’océan”, a-t-elle écrit dans la légende. Jetez un coup d’œil :

« Arigato pour avoir partagé ce plus beau phénomène avec nous tous, d’une beauté à couper le souffle ! c’est ce qui fait rêver les gens et les incite à l’aventure !”, a commenté un utilisateur d’Instagram. L’image a réussi à recueillir plus de 18 300 j’aime. Un autre utilisateur d’Instagram a écrit : “L’une des images les plus incroyables et les plus belles que j’ai jamais vues.”

La même image a été téléchargée sur Reddit où une personne a mentionné à quel point c’est chaque plage quand il neige. À cela, une personne a répondu : « Beaucoup de plages neigent rarement. Beaucoup de plages enneigées sont des plages rocheuses et non sablonneuses.”

Une autre personne a répondu : “Pour avoir de bonnes chances de voir l’interface entre la plage de sable et la neige, les centaines de kilomètres de plage de New York et du New Jersey sont un bon pari.”

Pendant ce temps, plus tôt, l’officier de l’IFS Susanta Nanda a attiré beaucoup d’attention en ligne pour avoir publié de belles photos de bords de mer à Odisha. Les images montrent des rivages sablonneux couverts de vignes vertes et de petites fleurs roses. Dans un ciel calme, avec l’océan visible à une certaine distance, les photos semblaient avoir été prises à Golden Beach et Niladri Beach à Puri.

Dans les deux images que Nanda a mises en ligne, on peut voir une vaste étendue de terre couverte de plantes courtes. La couverture fournie par le feuillage vert est si étendue que pratiquement aucun sable n’est visible. Les plantes semblent être en pleine floraison, avec de multiples fleurs en forme d’entonnoir aux pétales rose vif. Les deux images présentent un ciel bleu clair et des rivages propres.

