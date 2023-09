La magnifique île britannique oubliée des touristes qui compte UN résident qui survit à la pluie et gère le pub le plus isolé du pays

SA beauté sauvage et sa promesse de solitude attirent ceux qui recherchent une vie plus simple depuis l’âge du bronze.

Au fil des siècles, la petite île de Flat Holm, au large de la côte sud du Pays de Galles, a accueilli un saint ermite, des moines, des contrebandiers, des artistes, des écrivains et, plus récemment, ceux qui voulaient échapper au rythme effréné de la vie moderne.

Flat Holm, au large des côtes du sud du Pays de Galles, abrite l’un des pubs les plus isolés du Royaume-Uni. Crédit : Nigel Iskander

Karl Luxford et Steven Bowen dégustent une pinte au pub Gull and Leek Crédit : Nigel Iskander

Et des milliers et des milliers de mouettes.

L’île possède une importante colonie reproductrice de plus de 4 000 couples de goélands nain, 400 couples de goélands argentés et deux couples de mouettes rieuses.

Le bruit de leurs cris jour et nuit est une caractéristique constante de la vie à Flat Holm. Il n’est donc pas étonnant que le seul pub de l’île s’appelle The Gull and Leek.

Visit Wales décrit l’île, située à six kilomètres des côtes galloises, comme « un joyau caché dans le canal de Bristol », qui promet « un sentiment de nature sauvage, d’éloignement et d’isolement à quiconque la visite ».

Par un après-midi de fin d’été particulièrement chaud pour la saison, le grand nombre de visiteurs en bateau qui se rendaient sur l’île a accepté.

Le photographe passionné Adrian Faulkner, 61 ans, de Swansea, avait décidé de se rendre à Flat Holm pour capturer des images de la beauté naturelle de l’île – et déguster une pinte dans l’un des bars les plus reculés du Royaume-Uni.

Il a déclaré : « Ma fille m’a acheté un bon pour venir sur l’île à Noël en guise de cadeau.

« Elle espérait qu’il ferait beau pour que je puisse prendre plein de photos et je pense que j’ai choisi le jour parfait à venir.

«J’ai de superbes photos. Mais maintenant, je suis prêt à boire une pinte.

Tout en sirotant sa pinte mousseuse dans le Gull and Leek, il a déclaré : « C’est la meilleure pinte que j’ai jamais bue. C’est peut-être juste l’effet de l’air frais.

«C’est aussi un beau petit pub, de loin le plus petit dans lequel je sois jamais allé.

«C’est vraiment pittoresque et j’aime ça. Malheureusement, c’est un robot trop loin de chez moi pour que je puisse en faire mon habitué, mais je reviendrai certainement bientôt.

L’extérieur de la Mouette et du Poireau Crédit : Nigel Iskander

Les visiteurs de l’île doivent s’y rendre en bateau Crédit : Nigel Iskander

« La meilleure bière que j’ai bu »

Jan, qui est danois, a fait le voyage depuis son domicile à Londres, où il vit depuis trois ans. Il visitait Flat Holm « par curiosité », a-t-il déclaré.

« Cela fait longtemps que je suis curieux de connaître l’histoire et l’isolement de cette île. Cela ne m’a pas déçu. J’aime son éloignement et sa beauté. C’est exactement comme la nature l’a voulu.

Jan a également succombé au charme du pub tranquille avant de reprendre le bateau vers le continent après trois heures passées sur l’île.

« La bière est presque la meilleure que j’ai jamais eue », a déclaré Jan. « Je n’ai jamais été dans un pub aussi petit que celui-ci auparavant, mais l’atmosphère ici vaut à elle seule la peine de venir ici. Je pourrais très bien revenir.

Sa bière a été servie par le seul habitant de l’île, son gardien Simon Parker, qui joue également le rôle de batelier transportant les visiteurs vers et depuis Flat Holm.

L’hôte de l’île est un ancien ingénieur d’hélicoptères de la Royal Navy, originaire de Grimsby. Après avoir été licencié en 2016, il souhaitait utiliser cet argent pour « faire quelque chose de fou », a-t-il déclaré plus tard à Wales Online.

Plus tôt cette année, il a postulé avec succès pour le poste de gardien de Flat Holm et adore son nouveau rôle.

Il a déclaré : « Je savais dans quoi je m’embarquais. Je savais que l’île était vraiment unique. Il est difficile de décrire pleinement ce que l’on ressent en vivant ici. C’est tellement isolé, mais aussi si proche que je peux voir Cardiff par ma fenêtre.

« Il se passe toujours quelque chose sur l’île. La faune prépare toujours quelque chose. Je me sens plus seule dans les villes et dans les villages où je sens qu’il y a un grand décalage dans la vie des gens. »

Autosuffisant

L’île est totalement autonome, elle est donc toujours occupée. Il doit collecter lui-même l’eau, s’assurer que l’alimentation électrique – y compris l’énergie solaire et les générateurs – est en bon état de fonctionnement et s’occuper du chauffage.

La nourriture est livrée sur l’île et Simon dit qu’ils disposent d’un bon stock de boîtes de haricots et de tomates, ainsi que de pâtes. « C’est un régal si quelqu’un apporte quelque chose de fou comme, je ne sais pas, une miche de pain », a-t-il plaisanté.

L’île possède un bassin versant datant de l’époque victorienne que Simon utilise pour collecter l’eau. L’eau de pluie est acheminée vers un réservoir souterrain, qui est pompé et filtré avant d’être distribué dans toute l’île. L’eau est stérilisée, elle est donc potable et est testée régulièrement.

Le visiteur Jan Toft du Danemark prend une gorgée Crédit : Nigel Iskander

Les boozers heureux disent que le pub sert les meilleures pintes qu’ils aient jamais mangées Crédit : Nigel Iskander

Une autre excursion d’une journée en bateau sur l’île, Angela, une soignante de 44 ans, a été bouleversée par le « rythme doux de la vie ».

« Quel endroit merveilleux et inspirant à visiter. J’ai entendu dire qu’ils proposent des retraites pour que les gens viennent passer quelques jours ici à peindre ou à écrire », a-t-elle déclaré.

«Je pense que ce seraient des vacances intéressantes. Quelques heures comme celles que nous avons aujourd’hui ne semblent pas vraiment assez longues.

« L’endroit est absolument magnifique. Le directeur est un homme très chanceux.

Will, 62 ans, de Bridgend, a déclaré : « C’est ma troisième fois ici et j’adore ça. C’est tellement paisible – à part les mouettes – et j’ai l’impression de me fondre dans la nature.

« Il y a de nombreux endroits où vous pouvez aller dans le monde moderne où vous avez vraiment l’impression de vous évader, mais celui-ci en fait partie. »

Will, qui vit et travaille à Cardiff en tant qu’ingénieur, a ajouté : « Je ne suis pas sûr de pouvoir vivre ici parce que je me sentirais trop isolé, mais je pourrais certainement me passer quelques semaines loin de tout.

« Cela dit, il doit faire assez sombre ici, au milieu du canal de Bristol, en plein hiver.

« Je parie que cela a rendu quelques personnes folles au fil des siècles. »

Le pub est le plus au sud du Pays de Galles Crédit : Nigel Iskander