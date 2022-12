La magnifique et emblématique photographie « Blue Marble » de la NASA fête ses 50 ans

C’est l’une des photos les plus emblématiques jamais prises, et bien qu’il s’agisse d’un objet que nous voyons tous, ce n’est pas comme si l’un de nous pouvait simplement sortir et le reproduire. La photographie de la NASA connue sous le nom de “Marbre bleu” a eu 50 ans mercredi, et c’est toujours aussi magnifique qu’en 1972.

La NASA a tweeté la photo pour célébrer son anniversaire d’or, en écrivant: “Alors que la NASA Orion poursuit son voyage de retour, nous célébrons également le 50e anniversaire de la photo emblématique” Blue Marble “de la Terre, prise le 7 décembre 1972 par l’équipage d’Apollo 17.”

Il est à noter que tout l’équipage d’Apollo 17 a été crédité de la photo, plutôt qu’une seule personne. L’équipage d’Apollo 17 était composé du commandant de mission Eugene Cernan, du pilote du module de commande Ronald Evans et du pilote du module lunaire Harrison Schmitt. Cernan et Schmitt sont descendus dans le module lunaire pour explorer la lune, tandis qu’Evans est resté avec les modules de commande et de service en orbite lunaire.

“Lorsqu’on leur a demandé quelle personne devrait s’attribuer le mérite d’avoir cliqué sur l’obturateur, les astronautes ont hésité”, a-t-il ajouté. Reportages de CNNbien que des recherches intrigantes aient approfondi la question de quelle personne l’a effectivement pris.

La photographie montre la Terre de la mer Méditerranée à l’Antarctique, et c’était la première fois que la trajectoire d’Apollo permettait de photographier la calotte polaire sud. Une tempête connue sous le nom de Cyclone Sixteen, qui a provoqué des inondations dans une partie de l’Inde, peut être vue en haut à droite de l’image.

“Notez l’épaisse couverture nuageuse dans l’hémisphère sud”, indique la NASA dans un communiqué. “Presque tout le littoral de l’Afrique est clairement visible. La péninsule arabique peut être vue à l’extrémité nord-est de l’Afrique. La grande île au large de la côte de l’Afrique est la République malgache. Le continent asiatique est à l’horizon vers le nord-est.”

La photo a été prise à 5 h 39 HE, cinq heures et six minutes après le lancement de la mission. Cela a été pris 31 ans jour pour jour après un autre événement historique du 7 décembre, l’attaque de Pearl Harbor, qui a entraîné les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

“Quel est le vrai sens de voir cette photo?” Cernan a déclaré en 2007. “Il va falloir… 50 ou 100 ans dans l’histoire de l’humanité avant que nous regardions en arrière et que nous comprenions vraiment la signification d’Apollon. C’est presque comme si JFK avait atteint le 21e siècle où nous sommes aujourd’hui, s’emparait d’une décennie du temps, l’a glissé proprement dans les années 1960 et 1970 (et) l’a appelé Apollo.”

Apollo 17 était la dernière mission du programme Apollo de la NASA. Les astronautes sont revenus sur Terre le 19 décembre 1972, après avoir établi le record de la plus longue mission d’atterrissage lunaire avec équipage, à 12 jours et 14 heures.