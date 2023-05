La magnifique application Google Home est désormais disponible pour tous

C’était en octobre dernier lorsque Google a présenté pour la première fois le nouveau Accueil Google expérience. Puis en novembre, un programme a été ouvert pour que les utilisateurs testent la mise à jour de Google et il y est resté pendant des mois. Cette semaine, Google semble satisfait de l’emplacement de l’application et lance en effet la mise à jour à tous les utilisateurs du monde entier.

Google dit que plus d’un demi-million de personnes se sont inscrites pour tester la dernière application Google Home, ce qui ne me choque pas, car les captures d’écran originales de l’application avaient l’air vraiment colorées et agréables. Après avoir été accepté dans le programme, je pouvais dire qu’il restait beaucoup de travail à faire, mais maintenant que cela fait quelques mois, je peux confirmer que l’application est bien meilleure. En plus du travail déjà effectué par Google, l’équipe Nest affirme avoir apporté plus de 50 améliorations à l’application, telles que la possibilité de réorganiser vos favoris, une nouvelle boîte de réception dans laquelle vous recevrez des notifications exploitables, un onglet d’activité amélioré et beaucoup d’autre.

Pour les utilisateurs de Wear OS, les favoris sont désormais accessibles depuis le poignet, avec des notifications de caméra améliorées comprenant des aperçus animés pour votre caméra également inclus. Google a également pris le temps d’annoncer que les caméras Nest d’origine seront bientôt prises en charge dans l’application, l’aperçu public y ayant accès pour la première fois en juillet.

La dernière pièce est réservée aux propriétaires de Pixel. Dans le Feature Drop du mois prochain, Google présentera un panneau d’accueil exclusif pour Pixels, vous donnant un accès en un clic à votre Google Home, directement depuis l’écran de verrouillage Android ou les paramètres rapides. « Cela permettra de contrôler plus rapidement et plus facilement les appareils, les automatisations et les actions que vous utilisez le plus souvent, comme éteindre les lumières, régler la température ou afficher une caméra, sans avoir besoin d’ouvrir votre appareil, d’accéder à l’application et de trouver quoi que vous recherchez », explique Google.

Les utilisateurs de Google Home commenceront à voir l’application mise à jour arriver sur iOS et Android cette semaine.

// Google