La magistrature de la Chambre étend l’enquête sur les médias sociaux aux fils de Meta

Le président de la magistrature de la Chambre, Jim Jordan, R-Ohio, a demandé Méta Le PDG Mark Zuckerberg remettra des documents sur la modération du contenu sur Threads en réponse à une citation à comparaître antérieure liée à l’enquête en cours du panel sur les politiques des plates-formes technologiques et aux contacts avec l’administration Biden.

La lettre, obtenue exclusivement par CNBC, est une première indication de la mise en lumière supplémentaire que le nouveau produit de Meta pourrait apporter à la société à Washington. Threads est en concurrence directe avec Twitter, que le propriétaire Elon Musk veut façonner en gardant à l’esprit son absolutisme autoproclamé de liberté d’expression, malgré la suspension parfois d’utilisateurs, y compris de journalistes.

Alors que les dirigeants de Meta ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient pas que les nouvelles et la politique dominent la conversation sur Threads, c’est une grande partie de ce dont les utilisateurs sont historiquement venus sur Twitter pour discuter. Plus cela devient le cas sur Threads, plus cela pourrait atterrir dans le collimateur politique.

« En effet, Threads soulève des inquiétudes sérieuses et spécifiques car il a été commercialisé comme rival d’Elon

Le Twitter de Musk, qui a été persécuté politiquement par l’administration Biden après

L’engagement de Musk en faveur de la liberté d’expression », a écrit Jordan. Il a souligné un Article du Wall Street Journal qui a révélé que la Federal Trade Commission avait demandé à Twitter de transmettre les communications internes sur Musk et d’identifier les journalistes autorisés à accéder aux dossiers de l’entreprise, dans le cadre d’une enquête visant à déterminer si Twitter pouvait toujours protéger de manière adéquate les informations des consommateurs.

« En revanche, il y a des rapports selon lesquels Threads appliquera les » directives de la communauté d’Instagram « , ce qui a entraîné la modération des discours licites suite aux pressions du gouvernement », a écrit Jordan. Il a souligné une récente action en justice contre l’administration Biden déposée par les procureurs généraux du Missouri et de la Louisiane qui alléguait que le gouvernement fédéral avait supprimé la parole grâce à ses efforts pour amener les plateformes de médias sociaux à traiter ce qu’il considérait comme des messages nuisibles liés à la pandémie de Covid-19. ou des élections, par exemple.

Le 4 juillet, un juge fédéral de Louisiane a accordé en partie une injonction préliminaire dans cette poursuite qui a interdit à plusieurs responsables de l’administration Biden de rencontrer des sociétés de médias sociaux pour les encourager à supprimer ou à supprimer des messages. Cela a également empêché ces fonctionnaires de signaler certains types de publications sur les réseaux sociaux aux entreprises pour encourager leur suppression ou leur suppression.

À la suite de la décision, le département d’État a annulé une réunion régulière avec Facebook sur les élections de 2024 et les menaces de piratage, a déclaré une personne de l’entreprise. Le Washington Post. Vendredi, une cour d’appel a accepté de mettre un pause temporaire sur l’injonction préliminaire, ce qui signifie que le signalement par le gouvernement des publications sur les réseaux sociaux pourrait reprendre jusqu’à ce que le tribunal examine plus avant l’affaire.

Jordan a écrit que l’assignation à comparaître du comité du 15 février, qui a été envoyée à Amazone , Pomme , Google Méta et Microsoft , « se poursuit dans la nature », ce qui signifie qu’il s’applique également à Threads malgré son lancement plus récent. Il a déclaré que la nouvelle lettre servait de mise en demeure de préserver les documents existants et futurs pertinents sur Threads et a demandé à Meta de fournir des documents liés à la modération du contenu de Threads et aux discussions avec l’administration Biden d’ici la fin du mois.

Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Lisez la lettre que le président de la magistrature de la Chambre, Jim Jordan, a envoyée ici au PDG de Meta, Mark Zuckerberg :