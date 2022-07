La magie technologique qui a libéré votre meilleur

La semaine dernière, notre rédactrice On Tech, Hanna Ingber, a partagé l’histoire de son enfant qui est tombé sur une application de design qui a révélé son goût incroyable pour les intérieurs. Nous avons demandé vos propres histoires sur les manières surprenantes dont la technologie vous a aidé à libérer votre créativité ou à découvrir de nouvelles joies.

Vous les gars (sniffez), les réponses étaient adorables. Nous vous en partageons aujourd’hui une sélection.

La mission ici à On Tech est d’explorer les façons dont la technologie change notre façon de vivre, qui nous sommes et le monde qui nous entoure. Nous ne pouvons pas ignorer les effets nocifs, mais je ne veux pas non plus que nous perdions de vue la merveille.