La magie royale est en déclin, mais c’est toujours la meilleure option

QUAND j’étais plus jeune, les grands événements royaux ne se produisaient qu’une seule fois par lune bleue.

Nous avons eu le jubilé d’argent en 1977 et le mariage de Charles et Diana en 1981 puis après ça, plus rien. Il y avait plus d’apparat basé sur la monarchie en Corée du Nord.

Après le mariage de Charles et Diana, il n’y a rien eu pendant des années, mais maintenant on a l’impression de sortir les banderoles et les drapeaux en plastique un week-end sur deux Crédit : Getty

Des défilés aériens dans le centre commercial ? C’est fait. Mettre Brian May sur le toit du Palais ? Fait ça aussi Crédit : Fonctionnalités Rex

Maintenant, cependant, on a l’impression de sortir les banderoles et les drapeaux en plastique tous les deux week-ends. C’est un flux constant de mariages, de funérailles et de jubilés. Et ce n’est pas encore fini car en mai, il y a un Sacre.

Ce doit être un cauchemar pour les organisateurs, car comment font-ils pour que ce soit différent ?

Et plus grand. Et mieux. Des défilés aériens dans le centre commercial ? C’est fait. Mettre Brian May sur le toit du Palais ? Fait ça aussi. Des soldats qui marchent de long en large ? Je fais ça depuis des siècles.

Quoi qu’ils trouvent, cependant, il vaut mieux que ce soit bon. Parce que j’ai l’impression qu’il n’y aura pas d’autre couronnement après celui-ci. Ce sera le dernier.

Depuis de nombreuses années, on s’interroge sur la famille royale. Les gens ont dit que cela coûte trop cher et que c’est stupide d’avoir un chef d’État héréditaire. Et maintenant, bien sûr, ces questions deviennent de plus en plus fortes.

Les gens disent que grâce au livre du prince Andrew et Harry, tout le truc royal est cassé, que vous pourriez l’emmener dans la grange de l’atelier de réparation de Jay Blade, mais les experts seraient obligés de conclure que tous les cavaliers du roi et tous les les hommes ne pourraient pas le reconstituer.

Je vois leur point. La monarchie est construite sur une base de mysticisme. Il tire ses pouvoirs magiques de forces que nous ne comprenons pas. C’est une institution bâtie sur de la poussière de fée. Et cela se perd un peu quand ils tombent tous dans des bols pour chiens et, comme le prince Andrew, donnent de l’argent à des filles qu’ils n’ont jamais rencontrées.

Lors d’un couronnement, la congrégation est censée croire qu’une personne normale va sous une sorte de tissu, avec un archevêque et quelques potions, et émerge quelques instants plus tard en tant que roi.

Cela aurait pu fonctionner au Moyen Âge et il ne s’agissait encore que de travailler au couronnement de la reine en 1953. Mais maintenant ? Non.

Les gens vont regarder la scène en mai quand Charles est oint et dire: “Qu’est-ce que c’est que ça?”

Les Australiens et les Canadiens s’excuseront alors, ainsi que la plupart des îles rocheuses qui parsèment les océans du monde, puis nous tiendrons un vote ici.

Et tout le monde décidera qu’il préfère avoir un président élu.

Vraiment? Vous voulez dire comme Joe Biden, ou Emmanuel Macron ou Vladimir Poutine ?

Bien sûr, ici, notre chef d’État n’a pas la capacité de faire grand-chose.

Ils peuvent dissoudre le Parlement — ce qui, à l’heure actuelle, ne serait pas une si mauvaise idée — et, théoriquement, ils peuvent déclencher une guerre. Mais la plupart du temps, ils font le tour du pays en étant célèbres et en ouvrant des rampes dans les bibliothèques.

Et pouvez-vous même commencer à imaginer le processus de sélection des candidats X Factor aux couleurs vives et aux heures de grande écoute qui serait créé pour trouver une personne appropriée ?

Le simple fait d’y penser me rend un peu malade dans la bouche.

Parce que je sais qu’après des mois d’absurdités constantes et de vote par téléphone, il y aurait une liste restreinte de deux, Georgia Toffolo et Joey Essex.

Et peu de temps après que l’un d’entre eux ait gagné, vous regardiez William et Kate et vous pensiez : « Vous savez quoi, je préfère les avoir.

Feisty Eva devient encore plus chaude

Eva Green, pleine d’entrain et de vigueur Crédit : Getty

L’actrice Eva Green a qualifié son équipe de tournage de “paysans” et le producteur exécutif de “pur vomi”, a-t-on entendu cette semaine.

Donc, non seulement une grande actrice et belle, mais aussi pleine de dynamisme et de vigueur.

Je l’ai toujours aimée. Et maintenant je l’aime encore plus.

Oubliez ET et chassez les rochers tueurs

Un astéroïde de la taille d’une camionnette Transit a hurlé au-dessus de l’Amérique du Sud cette semaine, à une altitude de seulement 2 200 milles.

Ni la NASA ni aucune des autres grandes agences n’avaient la moindre idée qu’un énorme astéroïde se dirigeait ou se dirigeait. Il avait été repéré par un astronome amateur en Crimée 1 crédit

Il y a des satellites qui sont plus loin que cela. C’était, selon toute définition, un rasage de très près.

L’avons-nous vu venir ? Hé bien oui. À peine trois jours plus tôt, il avait été repéré par un astronome amateur en Crimée. Mais ni la NASA ni aucune des autres grandes agences n’avaient la moindre idée de sa présence.

Ils prétendent savoir où se trouvent tous les très gros astéroïdes. Les monstres du 10km qui iraient à fond Michael Bay sur nos fesses. Et ils estiment maîtriser 90 % de celles qui font un kilomètre de diamètre.

Mais ceux qui sont plus petits que ça, qui pourraient encore tuer des centaines de millions de personnes s’ils atterrissaient mal ? Ils estiment qu’environ la moitié n’ont pas été repérés.

Si vous vous demandez pourquoi, vous devez vous rappeler ce que Billy Bob Thornton a dit au président dans le film Armageddon. “Notre budget de collision d’objets est d’environ 1 million de dollars. Cela nous permet de suivre environ trois pour cent du ciel. Et je vous demande pardon, monsieur, mais c’est un ciel à gros cul.

Cela étant dit, je pense que nous respirerions tous un peu mieux s’ils arrêtaient de chercher des signes de vie à l’autre bout de l’univers, que nous ne pourrons jamais rencontrer ni même parler. Et concentrez-vous sur la recherche des roches tueuses qui se trouvent dans notre jardin arrière.

LA CHINE N’ÉCOUTERA PAS On nous a dit cette semaine que si vous achetez une machine à café fabriquée en Chine, cela pourrait bien être d’écouter toutes les conversations que vous avez dans votre cuisine. Et il n’y a pas que les machines à café. Ce sont des téléviseurs, des caméras de sonnette et des bains à remous. Tout, partout dans votre maison écoute ce que vous dites. Et regarder ce que vous faites. Droite. Je vois. Donc on s’attend à ce que je croie qu’en ce moment, à Pékin, il y a un homme dans des écouteurs, devant un écran, qui me regarde parler à la femme de ménage pour obtenir plus de sacs poubelles. Et y a-t-il un autre homme assis à côté de lui qui vous regarde essayer de déboucher l’évier ? Parce que cela signifierait qu’ils auraient besoin de six milliards de personnes ne faisant rien toute la journée à part écouter tout le monde non chinois être aussi ennuyeux que l’eau du fossé.

HS2 est une charge de taureau

LORSQUE l’économie est en panne, c’est le travail du gouvernement d’employer autant de personnes que possible pour construire de nouvelles choses importantes. C’est ainsi que l’Allemagne a obtenu ses autoroutes et l’Amérique a obtenu le barrage Hoover.

Le barrage Hoover a fait ce que HS2 ne peut pas, semble-t-il Crédit : Getty

Ici, cependant, les choses sont différentes. Parce que nous obtenons une ligne de chemin de fer qui réduit de quatre secondes le temps de trajet entre Londres et Birmingham. Et maintenant, il semble que nous ne comprenons même pas cela.

Des sources à l’intérieur du projet HS2 disent qu’il est trop compliqué et coûteux d’amener la ligne jusqu’à Euston à Londres, donc elle s’arrêtera à Old Oak Common.

Ouais. C’est ce que nous obtenons, les amis. Pas un pont sur la Manche ou une nouvelle centrale nucléaire ou un système d’égouts qui maintient nos matières fécales hors des rivières du pays. Mais une nouvelle ligne de chemin de fer qui ne profitera qu’aux habitants d’Old Oak Common qui se réveillent le matin et pensent : « Je veux aller au Bullring aujourd’hui.

Et ça fait combien de personnes ? Eh bien, à une estimation approximative, je dirais aucun.