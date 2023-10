STANFORD, Californie. — Dans une étude récente, des chercheurs ont exploré pourquoi les enfants, en particulier ceux de moins de cinq ans, font preuve d’une résilience remarquable contre le COVID-19 par rapport aux adultes. Une équipe de Stanford Medicine et du centre médical de l’hôpital pour enfants de Cincinnati pense désormais que la réponse pourrait se concentrer sur la « magie nasale », qui réduit les symptômes du COVID tout en maintenant le nombre d’anticorps à un niveau élevé. Ce travail pourrait détenir la clé pour comprendre les défenses naturelles des enfants et les futures interventions thérapeutiques pour les adultes.

Les chercheurs ont étudié 54 nourrissons infectés par le SRAS-CoV-2 avant d’atteindre l’âge de deux ans. Ils les ont comparés à 27 autres enfants et à plusieurs dizaines d’adultes testés négatifs ou positifs pour le virus. L’équipe a collecté des échantillons nasaux et sanguins au fil du temps, permettant ainsi une analyse longitudinale des données. L’étude a été initialement financée pour rechercher la grippe chez les nourrissons, mais a changé d’orientation en raison de l’urgence de la pandémie. En adaptant leurs objectifs de recherche, l’équipe a collecté et analysé rapidement des données spécifiques au COVID-19.

« Pour presque toutes les maladies infectieuses, les populations les plus vulnérables se situent aux âges extrêmes : les très jeunes et les très vieux. Mais avec le COVID-19, les jeunes sont épargnés alors que les vieux ne le sont absolument pas. Cela reste un mystère », déclare Bali Pulendran, Ph.D., professeur de médecine à Stanford, dans une étude. sortie universitaire.

Cette énigme intrigue les scientifiques depuis le début de la pandémie, car la plupart des virus ne font pas de cette manière une discrimination fondée sur l’âge. La nature unique du COVID-19 a conduit les chercheurs à approfondir les facteurs qui pourraient expliquer cet écart. L’implication de Pulendran dans cette étude apporte des décennies d’expertise en immunologie, ajoutant un poids significatif à ces découvertes.

Les anticorps transmissibles par le sang des nourrissons contre le SRAS-CoV-2 se sont stabilisés à un niveau élevé ou ont augmenté tout au long d’une période d’observation de 300 jours. En revanche, les niveaux d’anticorps chez les adultes ont chuté de manière significative en six mois. Ces résultats remettent en question la compréhension actuelle de la réponse immunitaire dans tous les groupes d’âge. La stabilité prolongée ou l’augmentation des anticorps des nourrissons pourraient être un indice important pour comprendre pourquoi ils présentent des symptômes moins graves.

“En aucun cas nous n’avons constaté de déclin”, mentionne Pulendran, soulignant la surprenante stabilité de la réponse anticorps des nourrissons contre le virus.

Les résultats de l’étude contredisent une grande partie de ce que l’on sait sur les réponses immunitaires aux infections virales. La stabilité des anticorps chez les nourrissons pourrait changer la donne dans la façon dont nous abordons non seulement le COVID-19 mais peut-être d’autres maladies virales. Cette réponse immunitaire durable chez les nourrissons ouvre de nouvelles voies de recherche et de traitement.

Les résultats pourraient avoir de vastes implications pour les traitements et les mesures préventives du COVID-19. L’étude suggère que les défenses naturelles des enfants contre le COVID-19 pourraient résider dans leur voies nasalesqui offrent une réponse immunitaire remarquablement efficace qui pourrait être exploitée pour protéger les adultes, éventuellement grâce à des sprays nasaux ou à des vaccins améliorés.

Si ces résultats se confirment, ils pourraient changer notre façon de considérer les maladies respiratoires et leurs traitements. L’idée d’un spray nasal comme mesure préventive est particulièrement séduisante, car il s’agirait d’une solution non invasive et potentiellement largement accessible.

“Si nous avons effectivement identifié une source de résilience des nourrissons face au COVID-19, nous devrions l’exploiter”, déclare Pulendran, faisant allusion au développement futur de nouvelles thérapies ou de mesures préventives basées sur ces résultats.

En « exploitant » cette résilience, les chercheurs pourraient développer des thérapies ciblées qui imitent les défenses naturelles des enfants. Cela pourrait conduire à une nouvelle ère de prévention et de traitement des maladies, s’étendant au-delà du seul COVID-19.

Les résultats sont publiés dans la revue Cellule.

Vous pourriez aussi être intéressé par: