La magie fantastique de Patrick Mahomes, la réaction de la NFL à Londres et la rotation du carrousel du quart-arrière | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a connu un superbe début de saison 2022

Eh bien, ce match Vikings-Saints de dimanche était très amusant, n’est-ce pas ? !

Quelques jours après, je suis encore sous le choc de la façon dont ça s’est terminé et de l’incroyable ambiance qui règne au Tottenham Hotspur Stadium. J’ai eu la chance d’être sur la touche pour quelques-uns des matchs des séries internationales à Londres maintenant, et je peux dire en toute sécurité que c’était le concours de va-et-vient le plus divertissant auquel j’ai assisté.

Nous avons eu des sacs, des interceptions, des drapeaux douteux, nous avons eu “le Griddy”, un field goal de 60 yards et même un double-doink ! Nous n’aurions vraiment pas pu en mettre beaucoup plus, n’est-ce pas?

Spotify En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Note complémentaire : de ma “position de journaliste”, je ne pouvais voir que le premier doink, qui semblait passer au-dessus de la barre, alors pendant une demi-seconde, j’ai pensé que nous allions faire des heures supplémentaires. Ce qui me convenait, mais induisant la peur pour le reste de la Sky Sports NFL équipe qui participait déjà à un marathon de trois matchs et de 12 heures d’antenne par jour.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Wil Lutz, qui a déjà réussi un 60 verges, s’avance pour un panier de 61 verges mais regarde le ballon rebondir deux fois sur le montant et atterrir court alors que les Saints perdent contre les Vikings à Londres. Wil Lutz, qui a déjà réussi un 60 verges, s’avance pour un panier de 61 verges mais regarde le ballon rebondir deux fois sur le montant et atterrir court alors que les Saints perdent contre les Vikings à Londres.

C’était vraiment le début parfait pour la série internationale de cette année qui verra un total de cinq matchs joués en dehors des États-Unis : trois ici au Royaume-Uni ce mois-ci avant que les Buccaneers de Tampa Bay et les Seahawks de Seattle ne s’affrontent à Munich en novembre, avec l’Arizona Les cardinaux et les 49ers de San Francisco se sont rendus à Mexico plus tard le même mois.

Nous nous retrouvons également au quart du chemin de la saison 2022. Oui, vraiment. Seuls les Eagles de Philadelphie restent invaincus, les Dolphins de Miami dominent l’AFC East, les Jaguars de Jacksonville mènent l’AFC South et quatre divisions n’ont pas une seule équipe avec un record de victoires. En fait, 15 équipes ont une fiche de 2-2 pendant quatre semaines de la saison, le plus grand nombre d’équipes avec ce record à ce stade d’une saison dans l’histoire de la NFL.

Avons-nous enfin atteint la parité dans le sport ? Peut-être. Jusqu’à présent cette saison, nous avons disputé 50 matchs à un score au quatrième quart, seuls les Chiefs de Kansas City ayant une avance de plus d’un score dans les 15 dernières minutes des matchs du week-end dernier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Chiefs de Kansas City contre les Buccaneers de Tampa Bay lors de la quatrième semaine de la saison NFL. Faits saillants des Chiefs de Kansas City contre les Buccaneers de Tampa Bay lors de la quatrième semaine de la saison NFL.

Il est difficile d’identifier exactement pourquoi – et c’est un travail pour les analystes beaucoup plus intelligents que moi – mais cela donne des jeux extrêmement divertissants et jamais “n’importe quel dimanche” n’a sonné plus vrai dans la NFL que cette saison.

Cinq choses à surveiller au cours de la cinquième semaine…

1) Attention à la meute

Les Packers de Green Bay sont à Londres bébé ! Pour la toute première fois, Green Bay fait le voyage à travers l’étang, devenant la 32e et dernière équipe à jouer ici au Royaume-Uni.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le chef de la NFL pour l’Europe et le Royaume-Uni, Brett Gosper, a déclaré que le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, était très enthousiaste à l’idée de jouer un match de saison régulière à Londres cette année. Le chef de la NFL pour l’Europe et le Royaume-Uni, Brett Gosper, a déclaré que le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, était très enthousiaste à l’idée de jouer un match de saison régulière à Londres cette année.

Non seulement les fidèles des Packers britanniques réalisent enfin leur rêve, mais pour les neutres, c’est aussi une perspective alléchante : avec l’arrivée d’Aaron Rodgers, c’est la première fois que nous voyons le MVP en titre commencer un match à Londres.

Leurs adversaires, les New York Giants, mènent la NFL au rush grâce à la résurgence tant attendue de Saquon Barkley et la défense du rush est une vraie faiblesse des Packers. La passe est un tout autre jeu de balle (jeu de mots), donc cela devrait être une bagarre fascinante à Tottenham.

2) Le carrousel QB tourne

Kenny Pickett a remplacé Mitch Trubisky lors de la défaite de quatre points des Steelers de Pittsburgh contre les Jets de New York dimanche et a depuis été nommé partant des Steelers avant une difficile série de quatre matchs qui les voit d’abord affronter les Buffalo Bills, puis les Bucs, les Dauphins et les Aigles. Un baptême du feu en entrée qui vient sans doute avec peu d’attentes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière recrue des Steelers de Pittsburgh, Kenny Pickett, a inscrit deux touchés lors de ses débuts dans la NFL contre les Jets de New York. Le quart-arrière recrue des Steelers de Pittsburgh, Kenny Pickett, a inscrit deux touchés lors de ses débuts dans la NFL contre les Jets de New York.

Pittsburgh est sur une séquence de trois défaites consécutives et il n’y a absolument aucun mal à faire entrer la recrue maintenant pour une certaine expérience de jeu dans ce qui est vraiment un mulligan d’une saison. Espérons juste que la défense de Bills ne détruira pas sa confiance dès le départ.

Pendant ce temps, Blake Bortles a officiellement pris sa retraite après une carrière de huit ans dans la NFL après avoir gagné 48 millions de dollars, amenant son équipe à un match pour le titre AFC lors de la saison 2017. Il a joué 78 matchs et lancé 75 interceptions (faites-en ce que vous voulez); tandis que Cam Newton serait en train d’essayer avec les commandants de Washington, l’équipe s’inquiétant de la façon dont Carson Wentz s’en est sorti pendant quatre semaines.

3) Si vous avez Mahomes dans Fantasy, vous allez gagner cette semaine

C’était l’éclat des puces et des pirouettes de Patrick Mahomes contre les Bucs dimanche soir, et il se dirige maintenant vers un affrontement contre les Raiders de Las Vegas où Patrick Mahomes a une fiche de 7-1 tout au long de sa carrière. Bien sûr, il les joue deux fois par saison, donc les chiffres sont naturellement gonflés, mais la note de passeur ne ment pas et Mahomes est de 112,4 contre les Raiders. C’est vraiment bon. Genre, vraiment, vraiment bien.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Patrick Mahomes est venu avec plus de magie en lançant une passe de touché à Clyde Edwards-Helaire après un mouvement de rotation à 360 degrés. Patrick Mahomes est venu avec plus de magie en lançant une passe de touché à Clyde Edwards-Helaire après un mouvement de rotation à 360 degrés.

Je sais que “Patrick Mahomes est un bon quart-arrière” n’est pas une bonne idée, mais je refuse de laisser son niveau de talent devenir une chose que nous ne célébrons pas régulièrement. Il obtiendra une tonne de points (réels et imaginaires) contre une défense des Raiders avec une apparente incapacité à virer un QB et nous devrions tous prendre un moment pour profiter du spectacle.

4) La santé est la richesse dans la NFL

Naturellement, il y a eu énormément de discussions concernant Tua Tagovailoa, le protocole de commotion cérébrale et la sécurité générale des joueurs au cours des 10 derniers jours. C’est un sujet plus vaste que je ne suis qualifié pour plonger, mais il suffit de dire que l’examen de la sécurité des joueurs et du protocole de commotion cérébrale doit être, et il semble qu’il le sera, rigoureux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière recrue des Steelers de Pittsburgh, Kenny Pickett, a inscrit deux touchés lors de ses débuts dans la NFL contre les Jets de New York. Le quart-arrière recrue des Steelers de Pittsburgh, Kenny Pickett, a inscrit deux touchés lors de ses débuts dans la NFL contre les Jets de New York.

De plus, il était tout à fait remarquable de voir JJ Watt révéler qu’il avait été traité pour une fibrillation auriculaire (lorsque le cœur bat trop vite, trop lentement ou irrégulièrement) la semaine dernière avant de jouer pour les Cardinals de l’Arizona dimanche. Maintenant, évidemment, Watt n’aurait pas pris le terrain sans autorisation médicale, mais compte tenu de son émotion lors de la conférence de presse d’après-match, il était impossible de ne pas penser à quel point ces joueurs risquent semaine après semaine et le péage il faut physiquement et émotionnellement.

5) Moi, aux Spurs, le dimanche

Je ne vais pas mentir, j’ai commencé cet article en écrivant “Quatre choses à surveiller dans la quatrième semaine”, ayant été tellement emporté par le plaisir d’une semaine de jeux à Londres que j’ai complètement perdu de vue où nous en étions dans la saison. En conséquence, je n’ai pas de cinquième point ici, à part pour vous faire savoir que je suis en mode fan complet dimanche pour Giants vs Packers, alors dites bonjour si vous êtes là !

Conseils fantastiques de la semaine

Encouragé par le fait que je suis 4-0 dans notre ligue Sky Sports (que j’essayais de garder au frais, mais ce n’est finalement pas mon style – ALLEZ-MOI !), Je me sens complètement trop confiant en ce qui concerne Fantasy Football . Renforcé par un micro intelligent Waiver Wire de Nyheim Hines, l’histoire indique que tout va vraiment s’effondrer cette semaine, mais en attendant …

Caleb Huntley des Falcons d’Atlanta (ouais, jusqu’à il y a cinq minutes, je ne connaissais pas non plus le nom) est un ramassage judicieux avec Cordarrelle Patterson, vous ne seriez pas entièrement bananes à considérer Géno Smith comme couverture au QB avec des semaines de congé approchant (disponible dans près de 80% des ligues) et Josh Jacobs les propriétaires doivent procéder avec prudence avant son voyage à Kansas City – la défense des Chiefs est numéro un dans la NFL contre la course.

Her Huddle est une nouvelle émission pour la saison 2022 pour célébrer les histoires de femmes travaillant dans et autour de la NFL; écoutez le podcast sur Spotify ou regardez l’émission bihebdomadaire sur Sky Sports NFL, les jeudis à 21h.