Charlotte aime s’entourer de tout ce qui est rose. Elle sourit quand elle mange des gaufres au petit-déjeuner ou du pop-corn et des gommes comme collation. Elle aime chanter avec ses films préférés ou danser joyeusement.

La maladie pulmonaire chronique de Charlotte a nécessité plusieurs séjours à l’hôpital et une douzaine de chirurgies. Ses frères aînés, les jumeaux Kayden et Kaleb, s’inquiétaient constamment pour leur petite sœur et voulaient savoir quand elle rentrerait à la maison.

« Le parcours médical de Charlotte a été quelque chose pour notre famille et pour elle-même », a déclaré la mère de Charlotte, Alicia. Une partie du régime de traitement de Charlotte comprend des exercices de respiration de 40 minutes une fois par jour et la prise de médicaments pour garder ses voies respiratoires ouvertes et fortes. “Avoir un enfant malade, vous perdez parfois de vue la vie et vous devenez tellement consommé”, a-t-elle ajouté. “Vous avez tellement de larmes d’inquiétude et de stress.”

Le souhait particulier de Charlotte était de visiter son parc à thème préféré en Floride il y a cinq ans, alors qu’elle avait trois ans. La famille a séjourné au Give Kids the World Village, un complexe à but non lucratif. Alicia a déclaré que toute la famille avait fait ses valises et laissé derrière elle sa routine de visites chez le médecin et son stress. Le voyage d’une semaine était leurs premières vacances en famille loin de chez eux.

“Quand nous étions en Floride, je ne voyais pas Charlotte comme une enfant malade”, a déclaré Alicia. Pendant le voyage, Alicia était constamment submergée de larmes de bonheur et de joie qu’elle n’avait pas ressenties depuis des années. « C’était remarquable et inimaginable ; J’avais des sentiments que je n’avais jamais ressentis auparavant sur ce que c’était que de se sentir comme une famille normale.

Au complexe, Charlotte et ses frères ont commencé chaque matin avec des gaufres et des pépites et ont été traités comme des “royautés”. Charlotte a également surpris ses parents lorsqu’elle a monté un cheval thérapeutique. Sa mère a plaisanté en disant que Charlotte était toujours terrifiée par les chats, les chiens et les papillons, mais elle a monté le même cheval trois fois et ne voulait pas descendre !

Une fois à la maison, Charlotte a repris le traitement de sa maladie pulmonaire chronique. Même cinq ans plus tard, Charlotte parle toujours de son expérience de souhait qui a apporté tant de lumière dans sa vie.

“La magie existe vraiment et je suis si heureuse que nous ayons pu en faire l’expérience en famille”, a déclaré Alicia.

Votre soutien a aidé Make-A-Wish® Le Canada a exaucé près de 1 000 vœux qui ont changé la vie l’an dernier, mais nos besoins demeurent grands. Un enfant reçoit un diagnostic de maladie grave toutes les 20 minutes. Avec trois nouveaux enfants confrontés à des maladies graves à chaque heure, le besoin de votre don est continu.

