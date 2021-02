La « magie » du vaccin israélien a commencé à fonctionner alors que les cas de coronavirus parmi les âges vulnérables ont plongé depuis la distribution de la deuxième dose de Pfizer.

Mais dans un coup dur pour la stratégie britannique de laisser 12 semaines entre les doses, la nouvelle étude avertit que le premier coup n’est pas « très efficace » pour réduire les cas.

Près de 40 pour cent de la population a maintenant reçu au moins un coup et alors qu’Israël mène le monde en matière de vaccins, l’attention se tourne vers ses résultats.

Depuis qu’il a commencé à administrer la deuxième dose le 10 janvier, il y a eu une baisse de 30% des hospitalisations chez les plus de 60 ans et une baisse de 20% chez les personnes gravement atteintes de Covid.

NOUVEAUX CAS POSITIFS (chiffre hebdomadaire glissant): la deuxième dose a été distribuée à partir du 10 janvier

NOUVEAUX CAS À L’HÔPITAL (chiffre hebdomadaire glissant): les plus de 60 ans ont été le premier groupe vacciné et ont vu une baisse de 35% des cas, 30% des hospitalisations et 20% des personnes gravement malades au cours des deux semaines à 1er fevrier

Une autre étude a montré que le jab était efficace de 66 à 85 pour cent pour prévenir l’infection et de 87 à 96 pour cent pour arrêter une maladie grave.

Ces chiffres suggèrent que le vaccin n’est pas aussi efficace que les propres données de Pfizer le disent, mais ce sont néanmoins des résultats très solides.

L’auteur de l’étude, le professeur Dvir Aran, a déclaré au Telegraph: «Notre analyse de sensibilité fournit une estimation de l’efficacité du vaccin dans la réduction des cas positifs et graves.

« Bien que cette estimation soit inférieure à l’efficacité du [Pfizer trial] il est toujours substantiel et rassure sur l’efficacité du vaccin ».

Mais l’étude a également révélé qu’un seul coup n’était pas «très efficace» contre Covid.

La Grande-Bretagne a décidé d’étendre l’intervalle entre les doses des trois semaines recommandées par Pfizer à 12 semaines en raison de l’imprévisibilité des approvisionnements.

«Nous constatons qu’immédiatement après la deuxième dose, l’efficacité augmente», a déclaré le professeur Aran.

Cependant, il a noté que cela pourrait être dû au fait qu’il faut du temps pour que la première dose agisse – environ deux semaines, donc juste une semaine avant que la deuxième dose ne soit administrée.

« Nous devrons attendre de voir les chiffres du Royaume-Uni », a-t-il ajouté.

Une deuxième étude de l’Institut Weizmann a montré une baisse spectaculaire des cas parmi les plus de 60 ans et moins d’hospitalisations après le déploiement de la deuxième dose.

Les plus de 60 ans ont été le premier groupe vacciné et ont vu une baisse de 35% des cas, 30% des hospitalisations et une baisse de 20% des personnes gravement malades au cours des deux semaines précédant le 1er février.

Annonçant les résultats lundi, l’auteur principal, le professeur Eran Segal, informaticien, a déclaré: «Nous disons avec prudence, la magie a commencé.

Il a dit qu’ils s’attendaient à ce que les résultats apparaissent plus tôt dans les données, mais que l’impact du coup pourrait avoir été entaché par le variant mutant de Kent.

Depuis décembre, plus de 3,3 millions des 9 millions d’habitants d’Israël ont reçu une première injection de vaccins contre le coronavirus.

«La variante britannique est également la variante dominante ici maintenant et si les rapports sont corrects, non seulement cela se propage plus rapidement, mais cela provoque également une maladie plus grave. Cela peut avoir été un autre facteur qui a compensé le [early] l’impact du vaccin », a ajouté le professeur Segal.

Un jeune homme reçoit un vaccin jeudi à Jérusalem alors qu’Israël mène le monde en matière de vaccins et a commencé à vacciner les groupes d’âge plus jeunes

Une infirmière prépare un coup dans une arène sportive à Jérusalem

Israël a annoncé hier qu’il assouplirait les mesures de verrouillage mais maintiendrait son aéroport international fermé jusqu’au 20 février, à mesure que les cas tomberaient.

« Le gouvernement a accepté une proposition du Premier ministre et du ministre de la Santé d’alléger les mesures de verrouillage à partir de 7 heures du matin dimanche », ont déclaré leurs bureaux dans un communiqué conjoint.

Israël a enregistré une moyenne quotidienne de 6 500 nouveaux cas de Covid-19, contre environ 8 000 à la mi-janvier, selon les chiffres officiels.

Un verrouillage strict à l’échelle nationale en vigueur depuis le 27 décembre a été prolongé à quatre reprises pour lutter contre le taux d’infection, mais janvier a été le mois le plus meurtrier avec plus de 1000 décès de Covid.

Israël a enregistré un total de plus de 675 000 cas de Covid-19, dont plus de 5 000 décès.

Dans le cadre de l’assouplissement, les Israéliens ne seront plus limités à moins de 500 mètres de leur domicile, et des services tels que les salons de coiffure et de beauté seront autorisés à fonctionner, et les réserves naturelles et les parcs nationaux rouvriront.

Les hôtels restent fermés et les restaurants ne pourront accueillir que des plats à emporter.

L’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, où les vols internationaux sont suspendus depuis le 24 janvier, restera fermé jusqu’au 20 février, a annoncé le gouvernement.

Les frontières terrestres doivent rester fermées.