La magie du retour de Sycamore se termine contre Nazareth en demi-finale 3A – Shaw Local

«Je veux dire, c’est comme ça que le baseball se passe. La meilleure équipe ne gagne pas toujours. Je ne suis pas convaincu qu’ils soient la meilleure équipe, mais ils l’étaient aujourd’hui. Nous allons sortir et jouer aussi fort que possible et essayer de ramener la troisième place demain.

— Jason Cavanaugh, entraîneur de Sycamore