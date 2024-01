La magie du Kenya peut éblouir lors de la « plus grande » cérémonie d’ouverture à Paris

Paris est une destination de rêve pour des millions de personnes dans le monde. Les gens économisent pendant des années pour visiter cette grande capitale parisienne également connue sous le nom de Ville de l’Amour.

Depuis des siècles, Paris est connue comme la ville lumière. C’était après être devenue la première ville d’Europe à utiliser l’éclairage au gaz pour éclairer ses rues. Elle est connue pour sa riche histoire, ses arts, sa culture et sa mode.

Elle abrite la célèbre Tour Eiffel, la Cathédrale Notre-Dame et le Musée du Louvre où l’on peut voir la célèbre Joconde.









Parmi les grands repères géographiques, il y a la Seine. Il divise Paris en deux.

C’est sur la Seine que se tiendra la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, la première de l’histoire moderne à se dérouler hors d’un stade.

Les athlètes du monde entier défileront le long d’un tronçon de 6 km de rivière. Il y aura près de 116 bateaux parisiens et régionaux.

Il s’agit de la plus grande cérémonie d’ouverture de l’histoire des Jeux olympiques. On estime que plus de 1,5 milliard de personnes assisteront à la cérémonie. On estime en outre que 600 000 spectateurs l’assisteront depuis les différents points du défilé.

L’objectif initial et principal des Jeux olympiques est de rassembler les pays du monde pour célébrer.

Le Kenya faisant partie de cette grande célébration mondiale participe avec plusieurs objectifs. Le plus populaire est peut-être la bonne performance traduite en nombre de médailles remportées. Il y a aussi l’objectif de participer à des événements pour lesquels nous ne sommes pas forts et d’être compétitifs à ce stade le plus élevé.

Cependant, il est temps que nous nous concentrions également sur la présentation de notre riche culture et de notre patrimoine à l’échelle mondiale. La cérémonie d’ouverture et la cérémonie de clôture nous offrent notre minute de gloire. La façon dont nos athlètes sortiront et ce qu’ils porteront devraient simplement communiquer – Kenya magique !

Le ministère de la Jeunesse, de l’Économie créative et des Sports a ouvert les portes à chacun pour qu’il puisse participer à cette grande opportunité. Les Kenyans ont été invités à présenter les modèles des tenues de cérémonie.

Cela concerne les vêtements, les chaussures et les accessoires. Le processus en lui-même amène des millions de Kenyans à faire partie de cette grande histoire. Nous attendons des milliers de designs et celui qui remportera le concours saura sans aucun doute refléter l’esprit kenyan.

La fierté de voir son design créatif porté par les plus grands athlètes du Kenya est grande. Cependant, le ministère, en reconnaissance des ressources employées dans le processus, attribuera des récompenses en espèces aux trois meilleurs modèles de chaque catégorie.

Il y aura un kit de cérémonie d’ouverture, une cérémonie de clôture et un nouvel ajout de vêtements décontractés pour l’équipe Kenya. Ceux-ci sont différents des vêtements de sport réels qui incluent les survêtements, car ceux-ci sont fournis par Nike, qui détient les droits sur les concepts de design.

La trousse de cérémonie d’ouverture sera une représentation visuelle de notre identité, de notre culture et de notre fierté. Le kit doit symboliser notre unité, notre fierté et nos prouesses sportives. Le kit de la cérémonie de clôture doit refléter une célébration de la réussite collective et de notre identité unique. Il doit se fondre dans le rapprochement de toutes les nations du monde comme un grand témoignage des grandes valeurs partagées au-delà du champ de la compétition.

La tenue décontractée doit être une tenue tendance et fonctionnelle offrant un confort dans une touche kenyane distincte. Cela devrait montrer un esprit kenyan détendu mais résolu. Cela devrait procurer un sentiment d’unité au-delà d’un environnement concurrentiel.

La cérémonie d’ouverture nous permet de gagner à notre propre jeu, selon nos propres règles et à notre rythme. Nous décidons à quoi nous voulons ressembler. Rendons le Kenya magique au bord de la Seine !