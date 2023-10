La magie Disney a commencé avec une femme nommée Margaret Winkler : NPR

basculer la légende Disney

Avant Mickey, Blanche-Neige et Moana, il y avait Alice et son chat Julius. Tu peux répéter s’il te plait?

La Walt Disney Company fête ses 100 ansème anniversaire toute l’année. Mais c’est le 16 octobre 1923 que la magie a commencé – en grande partie grâce à une femme nommée Margaret Winkler. Elle a nommé sa société cinématographique MJ Winkler Productions, de peur que quiconque ne découvre que l’un des entrepreneurs les plus prospères du secteur de l’animation était une femme.

Winkler, une immigrante hongroise, avait 18 ans lorsqu’elle a commencé sa carrière dans le divertissement en tant que secrétaire du directeur du studio Harry Warner. Elle apprit les tenants et les aboutissants du secteur cinématographique et quitta Warner en 1921 pour fonder sa propre entreprise de production et de distribution.

Elle a tourné son premier dessin animé – Félix le chat – en une star mondiale. Promotrice avisée qui comprenait l’aspect commercial de la créativité, elle a vendu la série tant au niveau national qu’à l’étranger, faisant régulièrement évoluer son succès vers les métiers.

« La contribution la plus significative de Winkler a été son talent pour identifier et construire un marché pour ces courts métrages », wrote Malcolm Cook pour le projet Women Film Pioneers de l’Université de Columbia.

En revanche, Walt Disney était un dessinateur en difficulté à Kansas City en 1923. Ses films Laugh-o-Gram étaient au bord de la faillite. Mais il gardait toujours espoir pour un projet mettant en vedette un personnage d’action réelle nommé Alice interagissant avec des personnages animés, dont son chat Julius.

Selon Disney, « Au cours de l’été 1923, [Walt] a utilisé une partie de ses 40 derniers dollars pour acheter un billet de train en première classe pour Los Angeles, où lui et son frère Roy O. Disney travailleraient à la réalisation de films d’animation dans le garage de leur oncle, puis au fond d’une agence immobilière à deux pâtés de maisons. loin. »

Dans une lettre à Winkler, qui était basé à New York, Walt a écrit : « Dans le passé, tous les dessins animés combinant des acteurs réels étaient produits de manière amateur… J’ai l’intention d’employer uniquement des personnes formées et expérimentées pour mes castings. et mon équipe pour que je puisse injecter de l’humour, des photographies et des détails de qualité dans ces comédies. »

Winkler a répondu: « Si vos comédies sont ce que vous dites et ce que je pense qu’elles devraient être, nous pouvons faire des affaires. »

Avant de signer un accord, Walt a vérifié la « responsabilité et la position » de Winkler auprès de son ancien patron, Harry Warner. « Elle est responsable de tout ce qu’elle peut entreprendre », a répondu Warner. « À mon avis, la principale chose à considérer est la qualité des biens que vous allez lui offrir, et si c’est vrai, je ne pense pas que vous ayez besoin d’hésiter à lui demander de s’occuper de votre marchandise. »

Le 16 octobre 1923, Winkler et Disney signèrent un accord pour produire et distribuer 12 épisodes de Alice Comédies.

Selon Disney, le contrat « est considéré comme le document fondateur de The Walt Disney Company ».

