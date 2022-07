La magie de vos premiers amis de travail

“Les liens que vous créez dans la vingtaine ont tendance à résister aux changements de vie qui se produisent dans la trentaine”, a déclaré Mme West Duffy.

À l’inverse de toute cette croissance et de ces changements, l’absence d’amis au travail peut entraîner quelque chose de plus simple : la solitude.

Marisa G. Franco, 31 ans, psychologue et auteur du livre à paraître “Platonic: How the Science of Attachment Can Help You Make – and Keep – Friends”, a commencé son premier emploi dans une université, il y a environ cinq ans, déterminée à ne pas se concentrer sur l’amitié avec ses collègues. Elle était la seule professeure adjointe noire de la faculté et elle ne voulait pas s’ouvrir à ses collègues blancs et risquer son jugement.

“Je ressentais le poids d’être très différent et inquiet, plus je m’exposais à eux, plus je risquais de subir du racisme et des micro-agressions”, se souvient le Dr Franco.

Elle ne craignait pas d’être déconnectée, car elle passait ses journées entourée de gens. Mais au hasard, un après-midi, elle a décidé de se mesurer sur l’échelle de solitude de l’UCLA, qui mesure le sentiment d’isolement. Elle s’est rendu compte que bien qu’elle ait des collègues autour d’elle, elle se sentait très seule, car ils ne savaient rien d’elle au-delà de son travail.

Ainsi, lorsque le Dr Franco a commencé un nouvel emploi en 2019 au gouvernement fédéral, elle a décidé de commencer à en révéler davantage sur elle-même aux gens qui l’entouraient. Elle a parlé de projets d’été et de vacances. Elle leur a parlé de micro-agressions qu’elle avait subies au travail, comme avoir été prise pour un collègue noir.