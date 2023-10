La magie de Pulisic ne suffit pas alors que l’USMNT échoue au test amical contre l’Allemagne

L’Allemagne a battu l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) à Rentschler Field dans le Connecticut malgré la victoire de son pays d’origine.

Le but fantastique marqué par Christian Pulisic n’était que le dernier exemple de sa forme exceptionnelle sur le terrain.

Après un premier quart d’heure tendu, l’USMNT a finalement percé à la 27e minute grâce à un but de Christian Pulisic.

Le capitaine de l’équipe, fraîchement sorti d’un début impressionnant à l’AC Milan, a donné l’avantage aux Américains contre l’Allemagne lors d’un match amical samedi avec un curleur spectaculaire hors de la surface de réparation.

Brillance individuelle en première mi-temps

Tout en dribblant sur la ligne de touche, l’ailier a récupéré le ballon et a dépassé Jonathan Tah, dépassant finalement son ancien coéquipier de Chelsea, Antonio Rudiger.

Puis, alors que le gardien Marc-André ter Stegen était impuissant, il a enterré le ballon dans la lucarne.

Pour Pulisic, il s’agissait de son 27e but sous le maillot Stars and Stripes. Le joueur de 25 ans continue de diriger une équipe de jeunes qui a pour objectif de bien réussir lors de la Copa America 2024 et de la Coupe du monde 2026, qui se dérouleront toutes deux dans leur pays d’origine.

Cependant, à la 39e minute, alors que le but semblait calmer les Américains, l’équipe visiteuse marquait pour égaliser. Le milieu de terrain Leroy Sané avait son propre talent individuel impressionnant à répondre.

Il a manoeuvré hors de portée de Turner avec un dribble, puis a préparé Ikay Gundogan pour un but tap-in.

La seconde mi-temps a apporté un réel danger pour Matt Turner

Après une première mi-temps trop calme, les joueurs de Julian Nagelsmann ont rapidement répondu avec deux buts. À la 58e minute, Gosens a joué un rôle clé dans le premier but en envoyant un ballon bas dans la surface qui a été transformé par l’attaquant Niclas Füllkrug.

Puis, à peine trois minutes plus tard, Füllkrug trouvait Musiala dans la surface, et ce dernier terminait une passe d’un tir plongeant.

Les États-Unis ont continué à attaquer et ont failli marquer à plusieurs reprises après avoir utilisé leurs six remplaçants. Yunus Musah, un milieu de terrain, s’est approché d’un corner mais son tir était haut et large. De plus, Ricardo Pepi était une menace dans la surface de réparation allemande avant d’être mis hors de danger.

