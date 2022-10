La magie de Potter scelle la première victoire en championnat en tant que patron de Chelsea

Graham Potter a enregistré sa première victoire en championnat à Chelsea samedi contre Crystal Palace. Le patron des Bleus a succédé au club à Thomas Tuchel le 8 septembre. L’équipe de Potter a riposté après un déficit précoce dans le match pour récolter les trois points sur la route.

Crystal Palace a bien commencé

Crystal Palace a marqué le premier alors qu’Odsonne Edouard a mis les Eagles devant après seulement sept minutes. Chelsea, cependant, n’a pas paniqué et a égalisé le score avant la mi-temps. La nouvelle recrue Pierre-Emerick Aubameyang a marqué son premier but pour le club de l’ouest de Londres. L’ancien attaquant d’Arsenal a quitté Barcelone pour les Bleus après être tombé dans l’ordre hiérarchique en Espagne.

Cinq minutes avant le but d’Aubameyang, Chelsea s’est presque retrouvé à 10 hommes. Le défenseur central Thiago Silva a délibérément manipulé le ballon alors que Jordan Ayew était sur le point de se diriger vers le but. L’arbitre et le VAR ont cependant décidé qu’il ne s’agissait que d’un carton jaune.

Potter voit sa première ligue de Chelsea

Alors que le match semblait certain de se terminer, Chelsea a marqué le vainqueur dans les derniers instants du temps réglementaire. L’ancien milieu de terrain du Palace Conor Gallagher est entré dans la mêlée en tant que remplaçant à la 76e minute pour les Blues. Gallagher s’est démarqué lors de sa campagne de prêt 2021/22 avec les Eagles. Néanmoins, son retour hanterait Palace.

L’international anglais a envoyé un magnifique effort de curling dans la lucarne à la 90e minute du match. Respectueux de son ancien club, Gallagher n’a pas fêté le magnifique but. Chelsea a vu les dernières minutes du temps additionnel et a remporté le match 2-1.

Réaction d’après-match

Après le match, Potter a félicité son milieu de terrain. “Nous sommes ravis pour Conor Gallagher”, a proclamé l’entraîneur dans son interview d’après-match. “Bien sûr, il a beaucoup de respect pour Palace … mais c’est un joueur de Chelsea maintenant.”

Pulisic remet le ballon à Conor Gallagher et Gallagher fait le reste. 🫡 📺 : @USA_Network #MyPLMorning | #CRYCHE pic.twitter.com/zct8gx4bM2 – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 1 octobre 2022

La victoire de samedi a propulsé les Blues à la cinquième place du classement de la Premier League pour le moment. Manchester United a la chance de dépasser Chelsea avec une victoire dimanche contre ses rivaux de Crosstown, Manchester City.

Crédit photo : IMAGO / PA Images