LONDRES – Sir Alex Ferguson avait souvent l’habitude de suggérer que Manchester United aimait «faire les choses à la dure», mais cette incarnation prend les choses plus littéralement que même Ole Gunnar Solskjaer ne le souhaiterait.

United est revenu en tête de la Premier League mercredi avec une victoire 2-1 à Fulham dans laquelle ils ont été obligés de revenir encore une fois par derrière et d’être redevables à un moment de magie de Paul Pogba pour le deuxième milieu de semaine consécutif. Il faut compter le nombre de points que United a gagnés en perdant des positions cette saison à 21, soit plus de la moitié de leur total de 40.

Alors que la tendance à prendre du retard cette saison indique une explication plus profonde, peut-être liée au COVID, Solksjaer a offert une raison unique pour laquelle ils ont eu du mal à marcher à Craven Cottage.

« Pour être juste et honnête, je ne blâme pas les joueurs », a-t-il déclaré après le match. « Parfois, cela prend un peu de temps pour commencer. Dans ces circonstances, l’environnement dans lequel nous vivons, l’époque de l’histoire dans laquelle nous vivons, ce n’est pas facile. Nous sommes restés dans un hôtel toute la journée. Nous cherchions un terrain à faire une séance d’entraînement ce matin pour nous rafraîchir la tête et rafraîchir nos jambes, nous n’avons trouvé nulle part à cause du COVID bien sûr et des bulles.

« Je pense que nous devons regarder la réaction. C’est génial. Je ne blâmerais pas les joueurs de temps en temps de commencer un peu lentement. Je pense que ces temps sont si étranges et difficiles pour tout le monde. »

La bonne nouvelle, c’est qu’ils continuent de trouver un moyen de gagner. Le match nul 0-0 de dimanche contre le champion de Liverpool, tempéré par une approche plus prudente, reste l’exception.

Pogba a raté une chance glorieuse de gagner le match à Anfield, mais il a couronné une superbe démonstration individuelle ici pour transformer cette rencontre en faveur des visiteurs, montrant un excellent contrôle pour maîtriser un dégagement en boucle élevé, travailler le ballon sur son pied gauche et déclenchez un superbe effort de curling de 20 verges dans le coin le plus éloigné.

« J’ai bien frappé le ballon », a déclaré Pogba à BT Sport après le match. « Je ne m’y attendais pas avec le pied gauche comme ça, mais si vous n’essayez pas, vous ne marquez pas. C’était un beau but et une belle victoire. Ce n’était pas mon but préféré, mais c’était toujours magnifique. .

« J’étais vraiment en colère après le match de Liverpool pour ne pas avoir marqué l’occasion. J’aurais peut-être dû faire mieux, mais aujourd’hui, ça s’est passé. Le plus important a été la victoire aujourd’hui. Nous l’avons fait à la dure et de la belle manière. »

United méritait sa victoire pour avoir contrôlé la possession et porté la plus grande menace, mais la façon dont ils ont fini était loin de ce qu’ils avaient commencé alors qu’Ademola Lookman a brisé le piège du hors-jeu pour récupérer la passe d’Andre-Frank Zambo Anguissa et tirer un tir bas devant David de Gea. United avait l’air d’avoir arrêté de jouer en prévision d’un drapeau de hors-jeu qui n’est jamais venu, mais la vérité est qu’ils n’avaient même pas commencé.

Paul Pogba a prouvé la différence pour la deuxième fois en une semaine alors que son but valait à Manchester United une victoire à Fulham. Getty

C’était la septième fois qu’ils prenaient du retard sur la route cette saison et, ayant remporté leurs six précédents, il n’y avait aucun sentiment de panique. Leur parcours de retour dans le match devait cependant beaucoup au gardien de Fulham Alphonse Areola, qui a renversé un centre de Bruno Fernandes pour permettre à Edinson Cavani de marquer son cinquième but pour United.

Fernandes avait frappé le poteau avec un demi-tour de marque et avait tiré du bord de la boîte quelques instants plus tôt, mais c’était le premier signe de vie de United. Par la suite, ils ont pris le contrôle.

Solskjaer a apporté trois changements à l’équipe qui a affronté Liverpool avec l’arrivée d’Eric Bailly, Mason Greenwood et Cavani, mais le changement le plus important a été de faire tomber Pogba dans un rôle de milieu de terrain central plus profond aux côtés de Fred. Cela n’apparaît peut-être pas à la télévision, mais un signe de l’engagement de Pogba ces jours-ci était clair pour ceux à l’intérieur de Craven Cottage: Pogba pouvait être entendu régulièrement parler à ses coéquipiers à travers des passages de jeu et s’offrir constamment comme un exutoire pour retirer le ballon du en arrière quatre.





Bien qu’il ait joué devant la défense de United, Pogba a effectué 56 passes dans la moitié de terrain adverse – plus que n’importe quel joueur de l’une ou l’autre équipe – et a fait la différence pour la deuxième fois en une semaine après son vainqueur à Burnley. La forme de Pogba à l’heure actuelle allège un peu le fardeau créatif de Fernandes, mais les affichages périphériques d’Anthony Martial et Mason Greenwood ont souligné à quel point le meneur de jeu portugais est manifestement vital pour United pour maintenir son impressionnant run.

United ne s’est pas toujours remis de départs lents comme celui-ci, perdant les deux matchs dans lesquels ils ont pris du retard à Old Trafford, et ils ont survécu à quelques peurs tardives ici, de Gea ayant bien sauvé de Ruben Loftus-Cheek à 15 minutes du temps. Le Spin n ° 1 ne pouvait que regarder la tête du remplaçant Aleksandar Mitrovic dans le temps d’arrêt frapper Bailly et dériver à quelques centimètres de son poteau droit.

En fait, United reste la seule équipe invaincue de Premier League sur la route et a maintenant égalé le record de son club de 17 matchs à l’extérieur de Premier League sans défaite, un total établi à l’origine par l’équipe vainqueur du triplé en 1999 de Ferguson. Personne ne peut critiquer la détermination de United, mais dans ce qui est sûrement une course au titre avec de belles marges – United est devenue la troisième équipe à dominer le classement mercredi seulement après Leicester City et Manchester City – ils ne peuvent certainement pas continuer à se mettre sous ce genre de pression. et soutenez un défi au printemps et au-delà.