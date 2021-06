La magie de Modric garantit que la Croatie prolonge les malheurs du tournoi majeur de l’Écosse alors que les espoirs de l’Euro 2020 de l’armée tartan se terminent

GLASGOW, Écosse – Ils sont venus à Hampden Park dans l’espoir de passer une soirée inoubliable, mais au final, les supporters écossais avides de succès ont dû se contenter d’un objectif qu’ils n’oublieront jamais. La victoire 3-1 de la Croatie à Glasgow a assuré la qualification des finalistes de la Coupe du monde 2018 pour les huitièmes de finale, mais c’est la superbe frappe de Luka Modric en deuxième mi-temps qui a mis fin aux rêves écossais de mettre fin à leur misère éternelle du tournoi.

Lors de 10 participations précédentes à une finale majeure, que ce soit la Coupe du monde ou le Championnat d’Europe, l’Écosse n’a pas été en mesure de dépasser la phase de groupes. En effet, leur distinction douteuse de huit échecs pour atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde reste un record – et ils n’ont participé à aucune Coupe du monde depuis 1998.

Mais cette fois, c’était censé être différent. L’équipe de Steve Clarke, après avoir mis fin aux 23 ans d’attente de l’Écosse pour participer à un tournoi majeur, a affronté la Croatie en sachant qu’une victoire à domicile mettrait enfin un terme à leur longue attente. Le match nul 0-0 de vendredi contre l’Angleterre à Wembley avait permis aux Ecossais d’aborder ce match avec une gloire suffisamment proche pour toucher.

Et lorsque les fans écossais – connus sous le nom de Tartan Army – ont débarqué des trains pour Hampden à la gare de Mount Florida, il y avait un sentiment tangible qu’ils sentaient vraiment que c’était leur moment.

Mais est venu Modric, le maestro croate de 35 ans, pour tuer l’atmosphère de fête. Son but à la 62e minute, un tir majestueux de 20 mètres avec l’extérieur de son pied droit, a porté le score à 2-1 contre la Croatie et a laissé à l’Écosse la tâche pratiquement impossible de marquer deux fois en moins d’une demi-heure pour gagner le match. Cela l’a également vu devenir le plus vieux buteur croate à l’Euro, 13 ans après être devenu leur plus jeune, avec un but contre l’Autriche à l’Euro 2008.

« C’est ce contre quoi vous êtes confronté à ce niveau », a déclaré l’Écossais Callum McGregor à propos du but de Modric. « C’était une leçon difficile. »

Le but de McGregor à la 42e minute pour l’Écosse, qui a annulé le premier match de Nikola Vlasic à la 17e minute, a donné aux Ecossais l’espoir d’une victoire en deuxième mi-temps. Il a également augmenté les niveaux de décibels dans un stade limité à seulement 12 000 supporters en raison de la réglementation COVID-19.

L’Écosse, sans le milieu de terrain de Chelsea Billy Gilmour en raison d’un test COVID-19 positif, a ciblé directement les attaquants Lyndon Dykes et Che Adams avec de longs ballons. Ils étaient énergiques et prêts à affronter les Croates de la rue dans une bataille physique.

Le superbe but de Luka Modric a mis fin aux espoirs de l’Écosse d’atteindre les huitièmes de finale de l’Euro 2020. Andrew Milligan/PA Images via Getty Images

Mais leur incapacité à contrôler la possession allait toujours être un problème contre une équipe aussi rusée et expérimentée que la Croatie. À bien des égards, l’Écosse a permis à l’équipe de Zlatko Dalic de les soumettre, tout comme elle l’a fait à l’Angleterre lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2018, lorsque Modric était à nouveau le chef d’orchestre et le contrôleur du ballon.

Modric a encore embelli sa performance en centrant pour Ivan Perisic pour la troisième place de la Croatie à la 77e minute pour sceller la victoire qui a confirmé la deuxième place du groupe D derrière l’Angleterre.

La Croatie est une équipe de qualité. Oui, c’est une équipe composée de joueurs vieillissants qui jouent peut-être dans leur dernier tournoi majeur, mais Modric, Perisic et Marcelo Brozovic peuvent blesser n’importe quelle équipe, et le partenariat défensif de Dejan Lovren et Domagoj Vida est assez robuste et déterminé. se battre bec et ongles contre n’importe quel adversaire. Aucune équipe ne sera heureuse d’affronter la Croatie en huitièmes de finale. Ils savent comment gagner et étaient peut-être la pire équipe à affronter pour l’Écosse en raison de leur capacité à contrôler un match.

« Nous nous sommes heurtés à une excellente équipe », a déclaré le milieu de terrain écossais John McGinn. « Et ils ont de l’expérience dans les tournois majeurs et ils l’ont montré ce soir. »

Mais la qualité de la Croatie ne sera pas une consolation pour les Écossais, qui ont vu des pays comme le Pays de Galles, l’Irlande du Nord, la République d’Irlande et même des vairons comme l’Islande progresser au-delà des phases de groupes des grands tournois, parfois du premier coup. La Grèce a même réussi à en remporter un.

Cela fait maintenant 11 tournois et compte pour l’Ecosse, et qui sait quand ils auront même l’opportunité d’avoir une autre chance de dépasser un groupe ? N’ayant pas réussi à atteindre une Coupe du monde ce siècle, ne comptez pas sur eux pour jouer au Qatar l’année prochaine.

L’agonie des Écossais, c’est qu’il y a eu tant d’échecs évités de justesse et cela, du fait qu’ils n’avaient qu’à gagner un match à domicile, en était un autre.

À quatre reprises, ils se sont vu refuser la qualification à la différence de buts. En 1974, lorsque l’équipe a sorti une chanson de tournoi intitulée « Easy, Easy », l’Écosse est devenue la première équipe à quitter une Coupe du monde sans perdre un match, mais elle n’a toujours pas pu échapper à son groupe. Quatre ans plus tard, l’entraîneur Ally MacLeod s’est vanté que son équipe écossaise remporterait la Coupe du monde en Argentine, mais après un match nul contre l’Iran et une défaite contre le Pérou, ils étaient à nouveau sur le premier vol du retour. Et à l’Euro 96, l’Écosse était à 12 minutes de la qualification de son groupe, seulement pour un but à la 78e minute de Patrick Kluivert lors de la défaite 4-1 des Pays-Bas contre l’Angleterre pour permettre aux Néerlandais de repousser les Écossais à la différence de buts.

Contre la Croatie, les supporters ont fait assez de bruit pour conduire l’Ecosse à la victoire, mais le match s’est décidé sur le terrain plutôt que dans les tribunes. Il était clair dès le début qu’il n’y aurait qu’un seul gagnant.

Si l’Écosse avait Modric dans son équipe, elle aurait probablement réussi à s’en sortir. Mais Modric est le magicien de la Croatie et l’Écosse ne peut qu’espérer en trouver un à temps pour sa prochaine tentative d’échapper à un groupe lors d’un tournoi majeur.