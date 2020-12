Marcus Mariota a fourni un peu de magie à la rigueur pour essayer de maintenir les espoirs des séries éliminatoires des Raiders de Las Vegas en vie.

Mais il n’a pas pu le marquer lors de la première possession de prolongations et n’a pu que regarder une défense qui fuyait abandonner un autre score, envoyant les Raiders à leur quatrième défaite en cinq matchs, 30-27 contre les Chargers de Los Angeles.

Après avoir pris un record de 6-3 et des aspirations légitimes en séries éliminatoires dans une confrontation le mois dernier avec Kansas City, les Raiders (7-7) se sont à nouveau effondrés dans ce qui est devenu un schéma trop familier. Ils ont perdu une avance tardive sur les Chiefs et ont subi des pertes inégales contre Atlanta et Indianapolis autour d’une victoire à la dernière seconde sur les Jets sans victoire et semblent maintenant sur le point de rater les séries éliminatoires pour la 17e fois au cours des 18 dernières saisons.

Ça craint, dit Darren Waller. Vous voulez gagner ces tronçons pour pouvoir jouer votre meilleur football. Les résultats n’ont pas été ce que nous voulons qu’ils soient. Vous devez vivre avec.

Les Raiders ont connu le même genre de crise de fin de saison il y a un an lorsqu’ils ont perdu cinq des six derniers matchs après un départ de 6-4 et sont toujours à la recherche de succès dans la troisième saison depuis le retour de l’entraîneur Jon Gruden.

Mariota avait l’air de pouvoir fournir l’étincelle pour sauver la saison quand il a fait ses débuts pour les Raiders après que le partant Derek Carr se soit blessé à l’aine alors qu’il se battait pour un troisième jeu près de la ligne de but lors du deuxième entraînement du match.

Mariota a fait un excellent travail malgré le fait qu’elle n’ait pratiquement pas eu de temps d’entraînement toute la saison avec son équipe, montrant pourquoi Gruden lui a donné 7,5 millions de dollars cette saison pour être un quart-arrière de remplacement.

Il a mené un entraînement TD sur sa première possession, plafonné par une grève de 35 verges à Waller. Il a ensuite conçu deux autres disques TD en deuxième demie, terminant un match de 19 matchs avec un saut dans la zone des buts pour un score de 2 verges qui égalisait le match au milieu du quatrième quart.

Cela montre simplement le type de joueur et le type de caractère de football qu’il a, a déclaré Gruden. Vous perdez Derek et ensuite nous changeons de vitesse offensivement. Marcus est entré et a fait un excellent travail. Je suis vraiment fier de lui. Cela met juste un point d’exclamation sur la raison pour laquelle nous l’avons signé. J’aurais juste aimé gagner le match pour lui.

Ils ont eu leurs chances en prolongation quand ils ont remporté le tirage au sort et ont réussi à marquer le premier but du 4. Josh Jacobs a couru deux fois, perdant 1 mètre au total sur les jeux, pour mettre en place un troisième contre le 5. Mariota ne pouvait pas se connecter avec l’arrière arrière couvert Alec Ingold dans le plat et Gruden a opté pour un panier au lieu de son cinquième quatrième essai du match.

Si c’était un peu plus près, j’aurais envisagé d’y aller, a déclaré Gruden. Je sais que j’y suis allé plusieurs fois plus tôt dans le match. Mais pour prendre les devants à 3 minutes de la fin, je pensais que c’était le jeu à faire à ce moment-là.

Cela s’est avéré coûteux lorsque la défense des Raiders n’a pas pu arrêter les Chargers dans le premier match depuis le renvoi du coordinateur Paul Guenther et son remplacement par Rod Marinelli. La quatrième pénalité du match contre le demi de coin Trayvon Mullen et une passe de 53 verges à Jalen Guyton ont permis à Justin Herberts de se faufiler d’un mètre qui l’a emporté pour les Chargers.

Cela a gâché les grands débuts de Mariota. Il a lancé pour 226 verges et un touché et a couru pour 88 verges et un touché. Il est le premier joueur depuis au moins 1948 à sortir du banc et à lancer pendant au moins 200 mètres et à marquer et courir pendant au moins 50 et un score.

C’est le genre de performance qui a fait de lui le deuxième choix au Tennessee, mais il n’a pas assez montré avec les Titans, ce qui l’a amené à perdre son emploi de titulaire la saison dernière contre Ryan Tannehill et à finalement atterrir avec les Raiders.

Cela a été un long voyage, dit-il. J’ai traversé un peu de tout, des blessures aux chirurgies en passant par les défaillances mentales et la confiance en soi. J’apprécie vraiment les Raiders et toute l’organisation pour m’avoir aidé à traverser cela. J’essayais en quelque sorte de retrouver mon chemin et ils m’ont donné l’occasion de prendre un peu de temps. Ils sont patients avec moi. J’apprécie simplement le fait qu’ils étaient prêts à le faire.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL