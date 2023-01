La magie de la cuisson à la vapeur

Parfois, quand je ne me sens pas bien, je veux le curry thaï bouillonnant de Yewande Komolafe avec du tofu soyeux et des herbes, ou le curry udon de Hetty McKinnon ou le tempeh écrasé de Lara Lee avec du sambal maison. Mais plus tôt cette semaine, je me suis retrouvé à avoir envie d’une patate douce japonaise chaude avec beaucoup de beurre sur le dessus.

Je l’ai placé sur une grille à l’intérieur d’un four hollandais avec quelques centimètres d’eau au fond – mon cuiseur à vapeur de fortune – et je l’ai laissé tranquillement pendant une demi-heure environ. À ce moment-là, la peau s’était un peu relâchée, glissant facilement de la chair jaune, qui était tendre tout du long. Je l’ai coupé en deux alors qu’il était encore chaud et rempli de beurre, de sel feuilleté et de furikake. Je le recommande fortement.

Cuisiner à la vapeur est facile et bien plus convaincant qu’il n’y paraît. Il peut transformer un légume avec une chaleur constante et douce, ramollir sans flétrir. Si j’avais eu du brocoli, j’aurais peut-être fait le brocoli cuit à la vapeur de David Tanis avec du beurre et de la chapelure. Et si j’avais eu des aubergines, je me serais certainement tournée vers le magnifique liang ban qie zi de Hetty McKinnon – la recette qui m’a appris à apprécier la cuisson à la vapeur en premier lieu. Je ne m’attendais pas à m’habituer à la technique, mais la cuisine est comme ça, pleine de surprises.

Par exemple, je ne savais pas que je devais toujours vérifier les ingrédients sur les haricots en conserve jusqu’à ce que je lise la récente chronique de Melissa Clark sur les haricots blancs au romarin avec des oignons frisés et des tomates. Les haricots en conserve avec du sel ont tendance à avoir meilleur goût. (Le saviez-vous ? Tout le monde le savait ?) La prochaine fois que j’achèterai des haricots en conserve, ce petit bout d’information me guidera.